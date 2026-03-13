Δανάη Μπάρκα: Επέστρεψε στο Instagram - «Να περάσουν αυτές οι μέρες»

Μετά το τέλος της εκπομπής της «Πάμε Δανάη», η Δανάη Μπάρκα ζει μια νέα -ήρεμη- καθημερινότητα, μακριά από τηλεοπτικές υποχρεώσεις.

Η ηθοποιός φροντίζει να απολαμβάνει τις μικρές χαρές της ζωής, όπως είναι μια βόλτα στην εξοχή ή ένα γεύμα με φίλους. Παράλληλα ασχολείται ενεργά με τα πολυτελή καταλύματα που διατηρεί με τη μητέρα της στη Μάνη, ενώ στον ελεύθερο χρόνο της πραγματοποιεί ταξίδια σε Ελλάδα κι εξωτερικό.

Η Δανάη Μπάρκα μοιράζεται σχεδόν καθημερινά προσωπικές στιγμές με τους διαδικτυακούς της φίλους. Για ένα μικρό χρονικό διάστημα, ωστόσο, οι followers της δεν είχαν νέα της, γεγονός που τους παραξένεψε, με αποτέλεσμα να της στέλνουν μηνύματα για να μάθουν τι συνέβη.

Η ίδια επέστρεψε σήμερα, Παρασκευή 13/3, στο Instagram, εξηγώντας τους λόγους της απουσίας της μέσα από δύο αναρτήσεις. Η Δανάη Μπάρκα δεν προχώρησε σε λεπτομέρειες, ωστόσο αποκάλυψε πως συνέβησαν αρκετά γεγονότα που την απομάκρυναν προσωρινά από τα social media.

«Έχω ψιλοχαθεί, έχετε δίκιο. Έσκασαν πολλά μαζί. Να περάσουν αυτές οι μέρες και θα σας πω τα νέα μου», έγραψε χαρακτηριστικά. Στη δεύτερη ανάρτησή της πρόσθεσε ένα μήνυμα που αποτυπώνει τη φιλοσοφία της: «Μέχρι τότε να θυμάστε: κάντε αυτό που ακριβώς λέει η δική σας ψυχή και όχι των υπολοίπων».

Η κόρη της Βίκυς Σταυροπούλου έχει βρει την αγάπη στο πρόσωπο του 35χρονου επιχειρηματία Φάνη Μπότση. Το ζευγάρι, αν και είναι πολύ ερωτευμένο, κρατά τη σχέση του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Αυτό που έχει γίνει γνωστό μέχρι τωρα είναι ότι συγκατοικούν, ενώ πρόσφατα ταξίδεψαν μαζί στην Κύπρο, καθώς η Δανάη Μπάρκα και η Βίκυ Σταυροπούλου ανέλαβαν την παρουσίαση μιας μεγάλης γαστρονομικής εκδήλωσης.