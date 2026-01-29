Δανάη Μπάρκα: Φωτογραφίζεται στο σπίτι της με το γνωστό outfit της ντροπής

Η Δανάη Μπάρκα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες από χαλαρές στιγμές στο σπίτι της με «το γνωστό outfit της ντροπής».

Όπως έγραψε η γνωστή παρουσιάστρια σε ανάρτησή της στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram: «Με το γνωστό outfit της ντροπής για μέσα στο σπίτι. Όλες δεν έχουμε τέτοιους συνδυασμούς που φοράμε κάποιες μέρες όταν κάνουμε skincare ή βάζουμε πλυντήριο»;

Η Δανάη Μπάρκα τη φετινή τηλεοπτική σεζόν απέχει από την τηλεόραση και δεν παραλείπει να περνά ήρεμες στιγμές στο σπίτι με τα αγαπημένα της σκυλάκια, καθώς και με τον σύντροφό της, με τον οποίο είναι σε σχέση τον τελευταίο χρόνο.

Δείτε τις φωτογραφίες που μοιράστηκε με τους followers της η Δανάη Μπάρκα:

Η αγαπημένη παρουσιάστρια τους τελευταίους μήνες είναι ζευγάρι με τον επιχειρηματία Φάνη Μπότση, ο οποίος δραστηριοποιείται στον χώρο της εστίασης, αγαπά τη φύση αλλά και τα ζώα, όπως άλλωστε και η κόρη της Βίκης Σταυροπούλου. Οι δυο τους επιλέγουν να οργανώνουν εκδρομές στη φύση και να απαθανατίζουν τα ειδυλλιακά τοπία.

Ο 35χρονος επιχειρηματίας, ο οποίος διατηρεί καταστήματα εστίασης στη Σέριφο και τη Θεσσαλονίκη, έχει κλέψει την καρδιά της παρουσιάστριας, και μάλιστα το ζευγάρι σύμφωνα με πληροφορίες σκέφτεται σύντομα να κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση του, δηλαδή να συγκατοικήσει.

Μάλιστα, ο Γιώργος Κρικοριάν, στενός φίλος και συνεργάτης της παρουσιάστριας, αποκάλυψε πριν από κάποιο διάστημα πληροφορίες για τη σχέση του ζευγαριού: «Η Δανάη Μπάρκα είναι πολύ ερωτευμένη και αυτό είναι ευχάριστο. Εγώ, δύο ημέρες πριν βγουν τα δημοσιεύματα ήμουν στο σπίτι της, όπου ήταν και το αγόρι της εκεί, αλλά δεν είπαν κάτι για γάμο. Είναι εξαιρετικό παιδί, αλλά δεν είπαν κάτι για γάμο. Θα το ήξερα αν παντρευόταν, γιατί θα με είχε καλέσει, αλλά δεν θα σας το έλεγα, γιατί είμαι εχέμυθος».