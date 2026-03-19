Γαλάτεια Βασιλειάδη για Γιώργο Παπαδόπουλο:«Φτάσαμε να πούμε “τελειώνουμε”»

Η κρίση στη σχέση του ζευγαριού πριν τον γάμο

19.03.26 , 07:51
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Γαλάτεια Βασιλειάδη μίλησε για τις δύσκολες στιγμές στη σχέση της με τον Γιώργο Παπαδόπουλο, φτάνοντας κοντά στο χωρισμό.
  • Αναγνώρισε την αγάπη τους και την ανάγκη της να είναι μαζί, ειδικά μετά από δύο μήνες χωριστά.
  • Εξομολογήθηκε τη συγκίνηση της για την ερωτική τους ζωή και ένα ταξίδι που επιβεβαίωσε τα συναισθήματά της.
  • Αναφέρθηκε σε μια ευάλωτη περίοδο μετά τη γέννηση του πρώτου παιδιού της, όπου αντιμετώπισε κατάθλιψη.
  • Σήμερα, ετοιμάζονται για τον γάμο τους, κοιτώντας το μέλλον με αισιοδοξία.

Η Γαλάτεια Βασιλειάδη προχώρησε σε μια ιδιαίτερα ειλικρινή εξομολόγηση για τη σχέση της με τον Γιώργο Παπαδόπουλο, μιλώντας τόσο για τις δύσκολες στιγμές που πέρασαν ως ζευγάρι όσο και για την αγάπη που τους κρατά ενωμένους, σε μια περίοδο που ετοιμάζονται να επισημοποιήσουν τη σχέση τους με τον επικείμενο γάμο τους.

Γνωστός τραγουδιστής ανεβαίνει τα σκαλιά της εκκλησίας - «Ήρθε η ώρα»

Η ίδια αποκάλυψε στο podcast των Βαλεντίνη και Αγάθη Ράντη ga-ranti ότι η σχέση τους δοκιμάστηκε έντονα, φτάνοντας ακόμη και στο χείλος του χωρισμού. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Φτάσαμε στο σημείο να πούμε “τελειώνουμε”, αλλά συγχρόνως όταν μείναμε δύο μήνες μόνοι μας κατάλαβα ότι δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτόν τον άνθρωπο και να μην κοιμάμαι μαζί του. Με τρόμαζε αυτό».

Μιλώντας για την καθημερινότητά τους και το πώς βιώνει τον έρωτά της σήμερα, η Γαλάτεια Βασιλειάδη εξομολογήθηκε: «Ακόμα με τον Γιώργο, όταν τα παιδιά κοιμούνται στο κρεβάτι τους, αν δεν τον πάρω αγκαλιά, δεν μπορώ να κοιμηθώ». Ενώ δεν έκρυψε τη συγκίνησή της όταν αναφέρθηκε σε ένα ταξίδι που έκαναν μόνοι τους: «Είχαμε πάει ένα ταξίδι μόνοι μας και κατάλαβα πόσο ερωτευμένη είμαι ακόμα με τον άντρα μου. Συγκινούμαι. Είναι πολύ καλός. Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς τον Γιώργο».

 

Παράλληλα, αναφέρθηκε και σε μια από τις πιο ευάλωτες περιόδους της ζωής της, όταν μετά τη γέννηση του πρώτου της παιδιού ήρθε αντιμέτωπη με έντονα συναισθήματα που άγγιζαν την κατάθλιψη. Με ειλικρίνεια περιέγραψε: «Φλέρταρα με την κατάθλιψη. Δηλαδή με ακούμπησε όταν γέννησα το πρώτο παιδί. Έβλεπα το πάτωμα κι έκλαιγα…».

Και συνέχισε αποκαλύπτοντας τη σύγχυση και την ανάγκη της για στήριξη: «Έλεγα στη μαμά μου, “είμαι ακόμα παιδί, θέλω να έρθω και να κλάψω σε εσένα, και θα έρχεται μια καινούρια ψυχούλα σε εμένα να κλαίει και να ζητά βοήθεια, ενώ θέλω κι εγώ ακόμα βοήθεια”».

Σήμερα, η Γαλάτεια Βασιλειάδη και ο Γιώργος Παπαδόπουλος αφήνουν πίσω τους τις κρίσεις και κοιτούν το μέλλον με αισιοδοξία, ετοιμαζόμενοι για τον γάμο τους, ο οποίος αναμένεται να αποτελέσει την επισφράγιση μιας σχέσης που δοκιμάστηκε αλλά άντεξε στον χρόνο.

 

