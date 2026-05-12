Δια μέσω έντονων πολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή η αμφιλεγόμενη συμμετοχή του Ισραήλ ανέβηκε στη σκηνή της Eurovision 2026 το βράδυ της Τρίτης 12/5, στον Α' Ημιτελικό.

Ο 28χρονος τραγουδιστής Noam Bettan ερμήνευσε το κομμάτι “Michelle”, το οποίο μάλιστα, φιγουράρει από την αρχή στην πρώτη θέση των στοιχημάτων για τη νίκη στο televoting.

Ο Noam Bettan από το Ισραήλ ερμηνεύει το τραγούδι «Michelle» κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιτελικού του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού Eurovision στη Βιέννη της Αυστρίας, την Τρίτη 12 Μαΐου 2026/ AP Photos

Πρόκειται για μία δυναμική ερωτική up-tempo μπαλάντα, που συνοδεύεται από τετραμελές γυναικείο χορευτικό. Είναι η πρώτη φορά που ισραηλινή συμμετοχή έχει στίχους σε αγγλικά, γαλλικά και εβραϊκά ταυτόχρονα.

Το Ισραήλ συμμετέχει στην Eurovision 2026/ AP Photos

O Noam Bettan που κατάγεται από τη Γαλλία, κέρδισε τον φετινό κύκλο του Rising Star στο Ισραήλ. Οι γονείς του μετανάστευσαν στο Ισραήλ μαζί με τους δύο μεγαλύτερους αδελφούς του. Ο ίδιος ξεκίνησε τη μουσική του καριέρα μετά την εκπλήρωση της στρατιωτικής του θητείας και κυκλοφόρησε το πρώτο του single το 2021.

H εμφάνιση του Ισραήλ:

Πέντε χώρες εκτός Eurovision λόγω συμμετοχής Ισραήλ

Νωρίτερα φέτος πέντε χώρες (Ισπανία, Σλοβενία, Ολλανδία, Ιρλανδία, Ισλανδία) ανακοίνωσαν πως δε θα συμμετάσχουν στον φετινό διαγωνισμό τραγουδιού ως ένδειξη διαμαρτυρίας κατά της ισραηλινής συμμετοχής.

H EBU διαχώρισε τη θέση της, υπογραμμίζοντας πως όποια δημόσια ραδιοτηλεόραση δεν επιθυμεί να συμμορφωθεί με τους κανόνες περί ουδετερότητας και συμπερίληψης, έχει το δικαίωμα να απέχει από τη διοργάνωση.