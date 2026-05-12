Ουκρανία: Ζητά στήριξη από την Ελλάδα αλλά χωρίς συμμαχικό πνεύμα

Ασέβεια στη χώρα μας το ντρόουν στη Λευκάδα

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ουκρανικό ντρόουν με 100 κιλά εκρηκτικά βρέθηκε στη Λευκάδα, εγείροντας ερωτήματα για τη συμμαχία με την Ουκρανία.
  • Οι Ουκρανοί δεν δείχνουν συμμαχικό πνεύμα απέναντι στην Ελλάδα, που τους έχει στηρίξει στον πόλεμο.
  • Η Ελλάδα έχει προσφέρει πυρομαχικά, διπλωματική στήριξη και εγγυήσεις δανείου 90 δισ. ευρώ.
  • Ο Ζελένσκι φαίνεται να πλήττει τις χώρες που τον υποστηρίζουν, βομβαρδίζοντας ρωσικά διυλιστήρια.
  • Οι επιθέσεις αυτές αυξάνουν τις διεθνείς τιμές πετρελαίου.

Όπως πρώτο αποκάλυψε το STAR ο θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε με 100 κιλά εκρηκτικά στη Λευκάδα είναι ουκρανικό. Αυτό εγείρει πολλά ερωτήματα για τη συμμαχία μας με τον Ζελένσκι, αλλά και για τον τρόπο που οι Ουκρανοί διεξάγουν τον πόλεμο. 

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη-Ζελένσκι - Το μήνυμα του πρωθυπουργού

Όπως ανέφερε ο διευθυντής σύνταξης του Star Ηλίας Παπανικολάου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα, εδώ και καιρό, οι Ουκρανοί δεν δείχνουν συμμαχικό πνεύμα απέναντι σε μία χώρα που τους βοήθησε και τους στήριξε στον ρωσο-ουκρανικό πόλεμο. «Να στέλνεις ένα δολοφόνο των θαλασσών σε ελληνικά χωρικά ύδατα, σε μία τουριστική μάλιστα χώρα, όπως η Ελλάδα, ξεπερνά κάθε όριο» τόνισε ο διευθυντής σύνταξης του STAR.

Δένδιας: Ουκρανικό το drone στη Λευκάδα - «Eξαιρετικά σοβαρό το θέμα» 

Όπως υπενθύμισε η Ελλάδα έχει δώσει πυρομαχικά, διπλωματική στήριξη, εγγύηση στο δάνειο των 90 δισ. ενώ οι ελληνικοί προορισμοί στερούνται τους Ρώσους τουρίστες. «Αυτό είναι το ευχαριστώ;» διερωτήθηκε. 

Αποκάλυψη: Δύο δορυφορικά συστήματα πάνω στο drone - μυστήριο

Ο ρωσικός σκιώδης στόλος ξεπερνά αυτή τη στιγμή τα 800 πλοία, σύμφωνα με στοιχεία του Κογκρέσου και τα περάσματα των πλοίων είναι η Μεσόγειος, η Βόρεια Θάλασσα και η Μάγχη. Στο κυνήγι όμως του ρωσικού σκιώδους στόλου ο Ζελένσκι φαίνεται να «πυροβολεί» τα πόδια των χωρών που τον στήριξαν.

Οι διαδρομές του ρωσικού σκιώδους στόλου που καταδιώκουν οι Ουκρανοί

Όμως, η Ουκρανία δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται ιδιαίτερα και για την παγκόσμια οικονομία, βομβαρδίζοντας με ντρόουν ρωσικά διυλιστήρια, όπως το Τουάπσε στη Μαύρη Θάλασσα και το Κιρίσι. Αυτές οι ενέργειες όμως  εκτοξεύουν τις τιμές του πετρελαίου διεθνώς.   
 

