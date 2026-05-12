Όπως πρώτο αποκάλυψε το STAR ο θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε με 100 κιλά εκρηκτικά στη Λευκάδα είναι ουκρανικό. Αυτό εγείρει πολλά ερωτήματα για τη συμμαχία μας με τον Ζελένσκι, αλλά και για τον τρόπο που οι Ουκρανοί διεξάγουν τον πόλεμο.

Όπως ανέφερε ο διευθυντής σύνταξης του Star Ηλίας Παπανικολάου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα, εδώ και καιρό, οι Ουκρανοί δεν δείχνουν συμμαχικό πνεύμα απέναντι σε μία χώρα που τους βοήθησε και τους στήριξε στον ρωσο-ουκρανικό πόλεμο. «Να στέλνεις ένα δολοφόνο των θαλασσών σε ελληνικά χωρικά ύδατα, σε μία τουριστική μάλιστα χώρα, όπως η Ελλάδα, ξεπερνά κάθε όριο» τόνισε ο διευθυντής σύνταξης του STAR.

Όπως υπενθύμισε η Ελλάδα έχει δώσει πυρομαχικά, διπλωματική στήριξη, εγγύηση στο δάνειο των 90 δισ. ενώ οι ελληνικοί προορισμοί στερούνται τους Ρώσους τουρίστες. «Αυτό είναι το ευχαριστώ;» διερωτήθηκε.

Ο ρωσικός σκιώδης στόλος ξεπερνά αυτή τη στιγμή τα 800 πλοία, σύμφωνα με στοιχεία του Κογκρέσου και τα περάσματα των πλοίων είναι η Μεσόγειος, η Βόρεια Θάλασσα και η Μάγχη. Στο κυνήγι όμως του ρωσικού σκιώδους στόλου ο Ζελένσκι φαίνεται να «πυροβολεί» τα πόδια των χωρών που τον στήριξαν.

Οι διαδρομές του ρωσικού σκιώδους στόλου που καταδιώκουν οι Ουκρανοί

Όμως, η Ουκρανία δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται ιδιαίτερα και για την παγκόσμια οικονομία, βομβαρδίζοντας με ντρόουν ρωσικά διυλιστήρια, όπως το Τουάπσε στη Μαύρη Θάλασσα και το Κιρίσι. Αυτές οι ενέργειες όμως εκτοξεύουν τις τιμές του πετρελαίου διεθνώς.

