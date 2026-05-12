Δείτε απόσπασμα από την εμφάνιση της Ελλάδας και του Akyla

Τα φώτα χαμήλωσαν για την ελληνική συμμετοχή στον A' Ημιτελικό, η ατμόσφαιρα άλλαξε κι η ενέργεια στο στάδιο που φιλοξενεί τον ευρωπαίκό μουσικό διαγωνισμό... εκτοξεύτηκε! Ο Akylas με το Ferto ανέβηκε τέταρτος στη σκηνή της Eurovision και κατέπληξε τους πάντες, με το κοινό να παραληρεί.

Από τα πρώτα δευτερόλεπτα, έγινε σαφές ότι η ελληνική αποστολή είχε επενδύσει σε μια οπτική αφήγηση μακριά από τα καθιερωμένα. Η σκηνική παρουσία του Akyla έκλεψε τις εντυπώσεις. Ντυμένος με το γνωστό catsuit, στάθηκε στο κέντρο της σκηνής, ξεκινώντας αυτό το... ιδιότυπο video game.

Στη συνέχεια πέρασε μέσα από ένα τούνελ με καθρέφτες, αναβιώνοντας το εύρημα με τη λύρα της Έλενας Παπαρίζου. Αμέσως μετά διέσχισε με το ηλεκτρικό του πατίνι τη σκηνή, με τα πυροτεχνήματα στο διάβα του να «σκάνε» διαδοχικά.

Eurovision 2026: Ο Akylas τα θέλει όλα... καθόλου άδικα! /Φωτογραφία AP Images/Martin Meissner

Ο Akylas διέσχισε τη σκηνή της Eurovision με το πατίνι του! /Φωτογραφία AP Images/Martin Meissner

Ο Akylas επέστρεψε στη βασική σκηνή χορεύοντας, για να συναντήσει εκεί την υπόλοιπη ομάδα. Αρχικά, την Παρθένα Χοροζίδου σε ένα κόκκινο δωμάτιο, με την ίδια μεταμφιεσμένη σε γιαγιά που του πλέκει σκουφάκια. Έπειτα, στο δωμάτιο με το αρχαιοελληνικό ζωντανό άγαλμα» και τους κίονες και τέλος στο χρυσό δωμάτιο με τον «Θεό του Χρήματος».

Στη γέφυρα του κομματιού, ανέβηκε στην κορυφή του πρόσθετου περιστρεφόμενου σκηνικού και τραγούδησε απευθυνόμενος στη μητέρα του για τις θυσίες που έκανε για τον ίδιο κι όσα της υπόσχεται πως θα της παρέχει στο μέλλον. Βέβαια, αν κερδίσει, όπως τονίζει με χιούμορ στους στίχους.

Eurovision 2026: Ο Akylas με την Παρθένα Χοροζίδου, τον Χρήστο Νικολάου και τον Μιχάλη Μιχαηλίδη /Φωτογραφία AP Images/Martin Meissner

Το act κλείνει με τον Akyla να κατεβαίνει από το prop μέσω ενός στύλου και μαζί με την υπόλοιπη ομάδα να τρέχει στο catwalk για το λαμπερό φινάλε.

Στη σκηνή της Eurovision 2026, τον Akyla πλαισιώνουν τέσσερις χαρακτήρες: Η Παρθένα Χοροζίδου, ο Μιχάλης Μιχαηλίδης, ο Χρίστος Νικολάου κι ο Κωνσταντίνος Μακρυπίδης.

Όταν ολοκληρώθηκε η εμφάνιση, η αντίδραση του κοινού ήταν άκρως θορυβώδης. Το παρατεταμένο χειροκρότημα και τα ουρλιαχτά μέσα στο στάδιο δεν άφησαν περιθώρια αμφιβολίας για το ποιο ήταν το φαβορί της βραδιάς.

Η εμφάνιση του Akyla, αποδεικνύει ότι η Ελλάδα φέτος δεν ήρθε απλώς για να συμμετάσχει, αλλά για να φέρει το τρόπαιο, 20 χρόνια μετά, στην Αθήνα!