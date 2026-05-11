Ρία Ελληνίδου σε Δημήτρη Αλεξάνδρου: «Πες μου ημερομηνία να ραφτώ»

Ο δήμοσιος διάλογος για τον... γάμο τους

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ρία Ελληνίδου και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου δεν κρύβουν πια τη σχέση τους και γίνονται πιο διαχυτικοί στα social media.
  • Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου σχολίασε για γάμο κάτω από φωτογραφίες της Ρίας από τον γάμο της αδελφής της.
  • Η Ρία απάντησε στον Δημήτρη ότι είναι έτοιμη να ραφτεί, υπονοώντας γάμο.
  • Η Ρία Ελληνίδου βρίσκεται σε επιτυχία στην καριέρα της, γεμίζοντας νυχτερινά κέντρα και κυκλοφορώντας επιτυχίες.
  • Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου φαίνεται να έχει βρει την αγάπη μετά τον χωρισμό του από την Ιωάννα Τούνη.

Στην αρχή κρατούσαν τη σχέση τους επτασφράγιστο μυστικό, τώρα όμως δεν κρύβονται πια!

Ο λόγος για τον Δημήτρης Αλεξάνδρου και τη Ρία Ελληνίδου, οι οποίοι όσο περνά ο καιρός γίνονται όλο και πιο διαχυτικοί στα social media. Μάλιστα, πριν από λίγες ώρες, οι followers τους παρακολούθησαν έναν δημόσιο διάλογο γεμάτο χιούμορ και παιχνιδιάρικη διάθεση.

Αλεξάνδρου: Το βίντεο με την Ελληνίδου να χοροπηδά στο τραμπολίνο του Πάρη

Αυτή τη φορά, η συζήτηση του ζευγαριού είχε θέμα τον… γάμο, με το γνωστό μοντέλο να σχολιάζει «Άντε, σιγά-σιγά» κάτω από φωτογραφίες στις οποίες η τραγουδίστρια απεικονίζεται στον γάμο της αδελφής της.

 

 

Η Ρία Ελληνίδου στον γάμο της αδελφής της 

Με αφορμή το σχόλιό του, ακολούθησε ο εξής διάλογος ανάμεσά τους:

Ρ.Ε.: «Πες μου ημερομηνία μόνο, να ραφτώ».

Δ.Α.: «Αφού την ξέρεις και είναι σχεδόν όλα έτοιμα».

Ρ.Ε.: «Ετοιμάζομαι».

Αλεξάνδρου για Ελληνίδου: «Το τέλειο δε μπορεί να γίνει πιο τέλειο»

Στη συνέχεια, η Ρία Ελληνίδου δημοσίευσε ένα βίντεο με τη γιαγιά της, στο οποίο ακούγεται να της λέει: «Τώρα θα περιμένω εσένα να παντρευτείς».

«Θα περιμένεις για πολύ ακόμα, δεν παίζει», ήταν η απάντηση της τραγουδίστριας, με τη γιαγιά της να σχολιάζει: «Δεν ξέρω, με την τρέλα που έχεις, μπορεί να μας έρθεις και παντρεμένη».

Αλεξάνδρου: Βίντεο με τη Ρία Ελληνίδου να κοιμάται δίπλα του στο αυτοκίνητο

Μετά τον χωρισμό του από την Ιωάννα Τούνη, με την οποία απέκτησε τον γιο τους, Πάρη, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου φαίνεται έχει βρει την αγάπη στο πρόσωπο της Ρίας Ελληνίδου. Οι δυο τους κρατούν χαμηλό προφίλ στην προσωπική τους ζωή, με εξαίρεση ορισμένες αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο έρωτας ήρθε στη ζωή της Ρίας Ελληνίδου σε μια περίοδο όπου η ίδια βρίσκεται στο απόγειο της καριέρας της, γεμίζοντας νυχτερινά κέντρα και κυκλοφορώντας τραγούδια που γίνονται αμέσως ραδιοφωνικές επιτυχίες.

