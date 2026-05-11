Eurovision 2026: Ο Alis από την Αλβανία και το τραγούδι για τη μαμά του!

Το τραγούδι «Nan» («Μαμά») και όσα θα δούμε στη σκηνή της Eurovision

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Eurovision 2026 ξεκίνησε με εκπροσώπους 35 χωρών στη Βιέννη.
  • Ο Alis από την Αλβανία διαγωνίζεται με το τραγούδι "Nan" που αφορά τη μητέρα και τη μετανάστευση.
  • Ο Alis αποκάλυψε ότι το πρόσωπο στη σκηνή δεν είναι η μητέρα του για να διατηρήσει την συγκέντρωσή του.
  • Η σκηνική του παρουσία περιλαμβάνει μαύρα στοιχεία και γυαλιά ηλίου που έχει υιοθετήσει από το X Factor Albania.
  • Ο Alis επιθυμεί οι άνθρωποι να εκτιμούν τα πράγματα που έχουν, συνδέοντας το μήνυμα με το τραγούδι του.

Η επίσημη έναρξη της Eurovision 2026 είναι πλέον γεγονός, με τους εκπροσώπους των 35 χωρών να δίνουν το «παρών» στο εντυπωσιακό τιρκουάζ χαλί του 70ού μουσικού διαγωνισμού, κάνοντας δηλώσεις στους δημοσιογράφους.

Eurovision 2026: Ξεκίνησε η Τελετή Έναρξης- To star.gr στη Βιέννη

Στη Βιέννη της Αυστρίας βρίσκεται και απεσταλμένη του Star, Αθανασία Βόγιαρη, η οποία καταγράφει όλες τις στιγμές του φαντασμαγορικού μουσικού διαγωνισμού.

Ο εκπρόσωπος της Αλβανίας, ο 24χρονος Alis, χαμογελαστός, με φοβερή ενέργεια και ντυμένος στα λευκά, απάντησε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, σχολιάζοντας, μεταξύ άλλων, για το πρόσωπο που εμφανίζεται ως φόντο στη σκηνή κατά τη διάρκεια της ερμηνείας του στο τραγούδι «Nan» («Μαμά»), με το οποίο διαγωνίζεται στη φετινή Eurovision.

Alis - Eurovision 2026: Γνωρίστε τον τραγουδιστή της Αλβανίας

Σε ερώτηση εάν το πρόσωπο που εμφανίζεται στο background κατά τη διάρκεια της ερμηνείας του είναι η μητέρα του, ο νεαρός καλλιτέχνης απάντησε ότι: «Δε θέλω να χαλάσω την έκπληξη και να αποκαλύψω πολλά, αλλά αυτή δεν είναι η μητέρα μου, γιατί αν ήταν, δε θα μπορούσα να συγκεντρωθώ να τραγουδήσω, γιατί θα συγκινούμουν τόσο πολύ. Οπότε έπρεπε να κρατήσω 50% συναίσθημα, ώστε να μπορώ να είμαι έτοιμος για τη σκηνή. Αν ήταν η μητέρα μου, δεν ξέρω αν θα μπορούσα να το αντέξω. Θα συγκινούμουν πάρα πολύ».

Αναφερόμενος στα γυαλιά ηλίου, τα οποία έχει υιοθετήσει βγαίνοντας στη σκηνή, είπε ότι: «Λοιπόν, δεν είναι και κάτι τόσο σπουδαίο. Ξεκίνησε όταν ανέβηκα πρώτη φορά στη σκηνή του X Factor Albania, τα οποία χρησιμοποίησα ως στιλ και αυτό ήταν όλο. Εμφάνιση με την εμφάνιση, άρχισα να βλέπω ότι πραγματικά, δεν ξέρω τον λόγο, χωρίς αυτά δεν ένιωθα το ίδιο. Δεν ξέρω τι έγινε. Δεν έχω εξήγηση. Απλώς νιώθω καλά, και δείχνουν ωραία. Αυτό είναι όλο».

 

 

Επιπρόσθετα, όσον αφορά στη σκηνική του παρουσία στην οποία κυριαρχεί το μαύρο χρώμα, ο νεαρός καλλιτέχνης τόνισε ότι: «Υπάρχουν τόσα πολλά να δείτε και πραγματικά ανυπομονώ να τα παραουσιάσω live πάνω στη σκηνή. Δεν είναι τόσο μαύρο.... Ανυπομονώ να το δείτε».

Τέλος, σε ερώτηση για το τι θα ήθελε να θυμούνται οι συνάνθρωποί του στην Αλβανία έπειτα την εμφάνισή του στην Eurovision, ο Alis είπε χαρακτηριστικά ότι: «Μετά τη Eurovision, πραγματικά θέλω οι άνθρωποι να... ξέρεις, μερικές φορές υπάρχουν κάποια πράγματα που ίσως τα ξεχνάμε, και δε μιλάω μόνο για το τραγούδι μου. Το λέω για τα πράγματα που έχουμε και δεν τα αναγνωρίζουμε τη στιγμή που τα έχουμε. Οπότε μερικές φορές πρέπει να κοιτάμε πίσω και να εκτιμάμε τα πράγματα λίγο περισσότερο. Αυτό είναι το μόνο που θέλω πραγματικά να το συνδέσω με το τραγούδι μου. Αυτό είναι που θα ήθελα να θυμούνται οι άνθρωποι».

 

 

Υπενθυμίζουμε, ότι η δυναμική μπαλάντα «Nan», με την οποία θα εκπροσωπήσει ο Alis την Αλβανία στη φετινή Eurovision, αναφέρεται στο θέμα της μετανάστευσης, τα συναισθήματα της ξενιτιάς και στη μητέρα, η οποία όσο μακριά και αν βρίσκεσαι, όσο καιρό και εάν απουσιάζεις, εκείνη θα είναι πάντα εκεί στην πόρτα να σε περιμένει να επιστρέψεις. 

