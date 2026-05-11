Στο νοσοκομείο «Αττικόν» μεταφέρθηκε τα ξημερώματα ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊου.

Η μεταφορά του στο «Αττικόν» ολοκληρώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 03:30, έπειτα από ειδική επιχείρηση του ΕΚΑΒ. Ο 70χρονος επέστρεψε στην Ελλάδα με στρατιωτικό αεροσκάφος C-27J Spartan της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποία απογειώθηκε από το Αϊντχόφεν της Ολλανδίας, όπου είχαν μεταφερθεί κι άλλοι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου.

Οι υγειονομικές αρχές ακολουθούν πιστά το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ, που προβλέπει πως ο 70χρονος θα πρέπει να μπει σε καραντίνα 45 ημερών.

Η είσοδός του στο νοσοκομείο έγινε από ειδικά διαμορφωμένο σημείο, ώστε να μην έχει καμία επαφή με άλλους ασθενείς και συνοδούς, ενώ η διαδικασία ολοκληρώθηκε σχετικά γρήγορα.

Στην ειδική πτήση επαναπατρισμού βρίσκονταν για προληπτικούς λόγους, γιατρός του ΕΚΑΒ, διασώστης – νοσηλευτής του ΕΚΑΒ και ο πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου του ΕΟΔΥ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.

Ο Έλληνας επιβάτης νοσηλεύεται στη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων που υπάγεται στη Δ΄Παθολογική Κλινική.

Σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ο 70χρονος είναι απύρετος, ασυμπτωματικός, χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας και μπήκε στην καραντίνα για προληπτικούς λόγους.

«Καλημέρα και καλή εβδομάδα. 03:20 προσγειώθηκε στην Ελευσίνα το αεροσκάφος της ΠΑ με τον συμπολίτη μας από το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο είχαν εμφανιστεί κρούσματα χανταϊού. Είναι απύρετος και ασυμπτωματικός χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας. Για προληπτικούς και μόνον λόγους έχει μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Αττικόν σε καραντίνα. Δεν υφίσταται κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας. Ευχαριστώ το πλήρωμα του αεροσκάφους, το συνοδευτικό προσωπικό του ΕΚΑΒ και τον κ. Βασιλακόπουλο Πρόεδρο του ΕΟΔΥ για την προσφορά τους να πραγματοποιηθεί αυτή η αποστολή», έγραψε ο κ. Γεωργιάδης.

Πρόσθεσε επίσης πως δεν υπήρχε καμία περίπτωση το ελληνικό κράτος να αφήσει μόνο του τον 70χρονο, ο οποίος ήταν ανάμεσα στους δεκάδες επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου Hondius και διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει φόβος εξάπλωσες του ιού στην Ελλάδα.

«Δεν υπάρχει απολύτως κανένας φόβος για εξάπλωση του ιού στην Ελλάδα, αλλά η Ελλάδα δεν αφήνει ποτέ κανέναν μόνο του. Σταματήστε λοιπόν το μίσος. Ο καθένας από εμάς θα μπορούσε να βρίσκεται στη θέση του. Του εύχομαι τα καλύτερα και να μην αρρωστήσει καθόλου», έγραψε.