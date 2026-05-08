Καθησυχαστικός εμφανίζεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τον χανταϊό, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται για την αρχή μιας νέας επιδημίας ή πανδημίας. Ωστόσο, έκρουσε το «καμπανάκι» σε 12 χώρες, στις οποίες είναι πιθανό να εμφανιστούν κρούσματα.

«Αυτό δεν είναι η αρχή μιας επιδημίας. Δεν είναι η αρχή μιας πανδημίας, αλλά είναι η ιδανική ευκαιρία να υπενθυμίσουμε ότι οι επενδύσεις στην έρευνα για παθογόνους παράγοντες, όπως αυτός, είναι ζωτικής σημασίας, καθώς οι θεραπείες, τα τεστ ανίχνευσης και τα εμβόλια σώζουν ζωές», δήλωσε στους δημοσιογράφους στη Γενεύη η Μαρία Βαν Κέρκοβ, η οποία διευθύνει το Τμήμα Πρόληψης και Προετοιμασίας για επιδημίες και πανδημίες του ΠΟΥ.

Αξιωματούχοι του ΠΟΥ δήλωσαν ότι η εστία μόλυνσης μπορεί να παραμείνει περιορισμένη, εφόσον εφαρμοστούν σωστά τα μέτρα δημόσιας υγείας και υπάρξει συνεργασία ανάμεσα στις χώρες. Παράλληλα, δεν απέκλεισαν το ενδεχόμενο να εμφανιστούν και άλλα κρούσματα, καθώς η περίοδος επώασης του ιού μπορεί να φτάσει έως και τις έξι εβδομάδες.

«Το εύρος της εστίας μόλυνσης από χανταϊό, η οποία εντοπίστηκε σε κρουαζιερόπλοιο θα πρέπει να μείνει περιορισμένο, εάν εφαρμοστούν τα μέτρα δημόσιας υγείας και εάν οι χώρες επιδείξουν αλληλεγγύη. Ωστόσο, είναι πιθανό να υπάρχουν και άλλα κρούσματα», επεσήμαναν χαρακτηριστικά.

«Δεν πρόκειται για Covid, ούτε για γρίπη. Η μετάδοση είναι πολύ διαφορετική».

Χανταϊός: Πέντε τα επιβεβαιωμένα κρούσματα - «Μπορεί να δούμε περισσότερα»

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, έως σήμερα έχουν αναφερθεί οκτώ κρούσματα, εκ των οποίων τρία κατέληξαν στον θάνατο στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius. Πέντε από αυτά τα οκτώ κρούσματα επιβεβαιώθηκε ότι οφείλονται στον χανταϊό.

«Λαμβάνοντας υπόψη την περίοδο της επώασης του στελέχους των Άνδεων, που μπορεί να φτάσει τις έξι εβδομάδες, είναι πιθανόν να αναφερθούν περισσότερα κρούσματα», επισημαίνεται. πρόσθεσε.

Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius που παραμένει σε καραντίνα στο Πράσινο Ακρωτήρι / Φωτογραφία αρχείου AP (Misper Apawu)

Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ούτε εμβόλιο ούτε ειδική θεραπεία κατά του ιού που μπορεί να μεταδοθεί με την επαφή με τρωκτικά και του οποίου το στέλεχος των Άνδεων, που βρέθηκε σε επιβάτες που μολύνθηκαν, είναι το μόνο που είναι γνωστό για κρούσματα μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Την ίδια ώρα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει επιβάτης ή μέλος πληρώματος που είναι συμπτωματικός πάνω στο πλοίο, κάτι που είναι ενθαρρυντικό.

«Καμπανάκι» σε 12 χώρες - Πού ενδέχεται να εμφανιστούν κρούσματα

Ο ΠΟΥ ενημέρωσε τις 12 χώρες, των οποίων οι πολίτες αποβιβάστηκαν στην Αγία Ελένη. Αυτές οι 12 χώρες είναι:

Καναδάς Δανία Γερμανία Ολλανδία Νέα Ζηλανδία Άγιος Χριστόφορος και Νέβις Σιγκαπούρη Σουηδία Ελβετία Τουρκία Βρετανία ΗΠΑ