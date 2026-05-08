StarLight - Χάρης Λυμπερόπουλος: «Η άνεση δεν είναι στόχος μου στην τέχνη»

Όσα είπε ο συγγραφέας & σκηνοθέτης της παράστασης Θέλημα Θεού

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.05.26 , 11:02 It's official! Η Μπέττυ Μαγγίρα είναι η νέα κριτής του GNTM!
08.05.26 , 10:57 Κρίσιμη συνάντηση στον ΑΝΤ1 για παρουσιάστρια: Οι τελικές αποφάσεις
08.05.26 , 10:48 LINGO: Το όνομα παίκτριας που έκανε εντύπωση στον Νίκο Μουτσινά!
08.05.26 , 10:48 Έρχεται νέα ψυχρή εισβολή - Τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο
08.05.26 , 10:34 Τσιμτσιλή: «Η Τίνα είναι εκεί, δυνατή, βράχος για τους ανθρώπους της»
08.05.26 , 10:31 Ηλεκτρικά πατίνια: Έρχονται απαγορεύσεις για τους ανήλικους - Τι θα αλλάξει
08.05.26 , 10:31 Η CUPRA και ο Βρετανός ηθοποιός Tom Felton και ο...Harry Potter
08.05.26 , 10:18 Στέλιος Παρλιάρος για κακοποίηση: «Ο σεφ μπορούσε να σε κάψει με καραμέλα!»
08.05.26 , 10:00 H Nova τιμά την Ημέρα της Μητέρας με αγαπημένες ταινίες
08.05.26 , 09:45 Opel: Ετοιμάζει νέο αμιγώς ηλεκτρικό C-SUV στην Ευρώπη
08.05.26 , 09:35 Ινδονησία: Έκρηξη ηφαιστείου – Τρεις νεκροί πεζοπόροι
08.05.26 , 09:19 Αναστάσης Ροϊλός- Στέλλα Ψαρουδάκη: Οι τρυφερές στιγμές στο αεροδρόμιο
08.05.26 , 09:17 Χανταϊός: «Μπορεί να δούμε περισσότερα κρούσματα» - «Καμπανάκι» σε 12 χώρες
08.05.26 , 09:11 Γιώργος Μαζωνάκης: Με ποδιά και κουτάλα στην κουζίνα Μονής στο Άγιο Όρος
08.05.26 , 09:11 Dara: Το βιογραφικό και το τραγούδι με «άρωμα» Ελλάδας στην Eurovision
Μουζουράκης-Κόζαρη: Νονά του γιου τους η Παπαρίζου - Συγκίνηση για το όνομα
MasterChef: Αυτός ο παίκτης δεν κατάφερε να μπει στη 12άδα
MasterChef: Αλλαγές φέρνουν τα πάνω κάτω στις δύο μπριγάδες
Γιώργος Μαζωνάκης: Με ποδιά και κουτάλα στην κουζίνα Μονής στο Άγιο Όρος
Ιωάννα Σουλιώτη: Σπάνια εμφάνιση με τον πρώην σύζυγο & την κόρη τους
Βόλτα στη Γλυφάδα για τον Εβάν Φουρνιέ, με τη σύζυγο και τα παιδιά τους
Ιωάννα Τούνη: «Σήκωσε» πανάκριβους οίκους σε εμπορικό της Βαρκελώνη
Αναστάσης Ροϊλός- Στέλλα Ψαρουδάκη: Οι τρυφερές στιγμές στο αεροδρόμιο
MasterChef: Η σχεδόν τέλεια αντιγραφή -  «9/10 εδώ δε βρίσκω κάτι άλλο»
Κρήτη: «Ένα ακάθαρτο πνεύμα σκότωσε τον συγχωρεμένο, όχι ο Κώστας μου»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε το trailer της παράστασης Θέλημα Θεού
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Χάρης Λυμπερόπουλος υπογράφει τη θεατρική παράσταση "Θέλημα Θεού" στον Μικρό Κεραμεικό, ένα ψυχολογικό θρίλερ που εξερευνά τη δυναμική του θύτη και του θύματος.
  • Η παράσταση διερευνά τη θρησκευτική ταυτότητα ως μέσο συγκάλυψης διαστροφών και προκαλεί έντονες αντιδράσεις στο κοινό.
  • Ο Λυμπερόπουλος θεωρεί τη θεατρική γραφή ηθική ευθύνη και επιδιώκει να προσφέρει μοναδικές εμπειρίες σε κάθε παράσταση.
  • Μελλοντικά έργα του περιλαμβάνουν τις "Πριγκίπιssεs" και "Πίτες Σφακιανές", που ασχολούνται με κοινωνικά θέματα όπως η κακοποίηση.
  • Η συνεργασία με τον Μικρό Κεραμεικό είναι επιτυχής και θα συνεχιστεί με νέες παραγωγές.

Είναι σίγουρα ενθαρρυντικό να συνομιλείς με νέους, πολλά υποσχόμενους δημιουργούς σε όλους τους τομείς της τέχνης, ιδίως όταν τα έργα τους έχουν αρχίσει να... δοκιμάζονται από το κοινό. 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκει κι ο Χάρης Λυμπερόπουλος που υπογράφει τόσο συγγραφικά όσο και σκηνοθετικά την παράσταση Θέλημα Θεού στον Μικρό Κεραμεικό, ένα ψυχολογικό θρίλερ διαφορετικό και σίγουρα ανατρεπτικό!

Αυτή είναι η κατάλληλη αφορμή για να... μπούμε στο μυαλό του, να τον γνωρίσουμε και να μάθουμε τα μελλοντικά του σχέδια.

Ο Χάρης Λυμπερόπουλος υπογράφει το ψυχολογικό θρίλερ Θέλημα Θεού

Ο Χάρης Λυμπερόπουλος υπογράφει το ψυχολογικό θρίλερ Θέλημα Θεού

Το Θέλημα Θεού, η πρώτη σου θεατρική απόπειρα, πώς προέκυψε; 

Προέκυψε από την ανάγκη μου να αποδημήσω το πρόσωπο του θύτη και του θύματος, τοποθετώντας τα σε έναν κλειστό, ασφυκτικό χώρο όπως οι τουαλέτες μιας πρεσβείας. Ήθελα να διερευνήσω πώς μια τυχαία συνάντηση, υπό έντονες δραματικές συνθήκες, μπορεί να ανασύρει ένα θαμμένο τραύμα δεκαετιών, χρησιμοποιώντας τη θρησκευτική ταυτότητα ως μέσο συγκάλυψης της διαστροφής.  

Τι σημαίνει για εσένα; Ποιες αλλαγές έφερε στη ζωή σου; 

Ως δημιουργός, ζει πάντα μέσα μου το σαράκι της αμφιβολίας και της αυτοκριτικής. Τα δάκρυα των θεατών με την έξοδό τους από την αίθουσα είναι η επιβεβαίωση ότι η δραματουργία μπορεί να λειτουργήσει ως νυστέρι σε κοινωνικά αποστήματα που η συλλογική μνήμη επιλέγει να ξεχάσει. Η αλλαγή στη ζωή μου είναι η μετατόπιση της οπτικής μου: πλέον αντιλαμβάνομαι τη θεατρική γραφή όχι απλώς ως τέχνη, αλλά ως μια ηθική ευθύνη απέναντι στον θεατή. Θέλω κάθε μου έργο και κάθε μου παράσταση να είναι μια νέα εμπειρία που δε θα την περιμένει κάποιος με βάση την προηγούμενη. Θα περιμένω να μου πεις τη γνώμη σου όταν δεις φέτος τις Πριγκίπιssεs κι αργότερα τις Πίτες Σφακιανές.  

Κωνσταντίνος Πινότσης, Άννα Τζανακάκη και Άντα Πουράνη στη σκηνή του Μικρού Κεραμεικού

Κωνσταντίνος Πινότσης, Άννα Τζανακάκη και Άντα Πουράνη στη σκηνή του Μικρού Κεραμεικού

Η εμπειρία σου μέχρι στιγμής με το ανέβασμα της παράστασης, ποια είναι; 

Είναι μια εμπειρία διαρκούς έντασης, καθώς το κείμενο είναι πολύ απαιτητικό για τους ηθοποιούς. Κάθε παράσταση είναι μοναδική, έχει το δικό τη ρυθμό και ύφος, δημιουργείται κάτι νέο, κάτι μαγικό κάθε βράδυ.  

Η συνεργασία σου με τους πρωταγωνιστές σου Άννα Τζανακάκη, Άντα Πουράνη, και Κωνσταντίνο Πινότση πώς είναι;

Είναι μια συνεργασία υψηλών απαιτήσεων, καθώς οι ρόλοι της «Ελένης», του «Κλόουν» και του «Πέτρου» απαιτούν πλήρη συναισθηματική διαθεσιμότητα κι αφοσίωση στην τέχνη τους. Η Άννα, η Άντα κι ο Κωνσταντίνος κατάφεραν να ενσαρκώσουν το βάρος της ιστορίας τους, αποφεύγοντας τις ευκολίες της μελοδραματικής απόδοσης, δίνοντας σε κάθε παράσταση τον καλύτερό τους εαυτό. 

Υπάρχει κάποια σκηνή που θεωρείς την «καρδιά» της παράστασης και γιατί;

Η καρδιά χτυπά στη στιγμή που ο «Πέτρος» λυγίζει, βγαίνει έξω από τα δικά του στεγανά και μας δείχνει λίγο από την ψυχή του. Μας κοιτάζει κατάματα και μας λέει πως λειτουργεί το μυαλό του, πώς σκέφτεται και τι χρειάζεται για να προχωρήσει, να συγχωρέσει και να πάει παρακάτω. 

Τι σου λέει το κοινό φεύγοντας από το Θέλημα;

Πολλοί μένουν σιωπηλοί για αρκετή ώρα, ενώ άλλοι εκφράζουν την οργή τους για την ατιμωρησία και την υποκρισία των θεσμών. Το κοινό συνήθως σοκάρεται από την ανατροπή του τέλους… 

StarLight - Χάρης Λυμπερόπουλος: «Η άνεση δεν είναι στόχος μου στην τέχνη»

Επειδή σου αρέσουν τα ηθικά διλήμματα, εσύ θα έσωζες τη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου;

Η απάντηση βρίσκεται στη σύγκρουση του «Πέτρου» με την «Ελένη»: η ηθική της συγχώρεσης ενάντια στο ένστικτο της ανταπόδοσης. Προσωπικά, πιστεύω πως η σωτηρία ενός τέρατος είναι συχνά η καταδίκη της ίδιας μας της αξιοπρέπειας, αλλά το θέατρο υπάρχει για να θέτει το ερώτημα, όχι για να δίνει τη δική μου απάντηση.  

Αν ψιθύριζες κάτι στο αυτί του θεατή δευτερόλεπτα πριν σβήσουν τα φώτα και ξεκινήσει η παράσταση, τι θα του έλεγες;  

«Όλοι είναι ικανοί για τα πάντα»

Συνεχίζοντας σε φάση διλήμματα, αν σου ζητούσα να επιλέξεις ανάμεσα στη συγγραφή ή τη σκηνοθεσία, τι θα επέλεγες; 

Θα επέλεγα τη συγγραφή, γιατί εκεί έχω τον απόλυτο έλεγχο της δημιουργίας του σύμπαντος και των διλημμάτων των ηρώων. Η σκηνοθεσία είναι η ερμηνεία, αλλά η συγγραφή είναι η γέννηση. Χωρίς το σωστό κείμενο, η σκηνή παραμένει ένα άδειο κουτί. Το βλέπεις σε κάθε σεζόν, όλοι μιλούν για το πως δεν υπάρχουν ωραία σύγχρονα έργα. 

Πήγε καλά κι η συνεργασία με τον Μικρό Κεραμεικό που «στέγασε» την παράσταση, έτσι δεν είναι;   

Η συνεργασία είναι άψογη, καθώς ο Μικρός Κεραμεικός προσφέρει την απαραίτητη εγγύτητα που χρειάζεται ένα έργο δωματίου για να «πνίξει» τον θεατή. Η αμεσότητα του χώρου ενίσχυσε την αίσθηση ότι ο θεατής είναι αυτόπτης μάρτυρας ενός εγκλήματος που εξελίσσεται σε πραγματικό χρόνο. Ο Βασίλης Κωνσταντουλάκης αγκάλιασε το έργο και το στήριξε από την πρώτη μας χρονιά. Με τον Μικρό Κεραμεικό η συνεργασία μας θα συνεχιστεί σίγουρα. Οι Πριγκίπιssεs είναι το έργο μου που θα ανέβει σε παραγωγή του Μικρού Κεραμεικού, τον Οκτώβριο, με τους Δημήτρη Αϊβάζη και την Άννα Τζανακάκη σε δική μου σκηνοθεσία. Είναι η γλυκόπικρη ιστορία δύο φίλων από διαφορετικούς κόσμους, μιας drag queen και μιας συντηρητικής κοπέλας, με άξονα την απώλεια. Ο Μικρός Κεραμεικός όμως θα παρουσιάσει και την Εβίτα του Κοπί, ένα αιρετικό, εμβληματικό έργο, με τον εξαιρετικό Νίκο Πανόπουλο σε ρόλο-έκπληξη: θα ενσαρκώσει την Εβίτα! Θα έχω τη χαρά να το σκηνοθετήσω. 

StarLight - Χάρης Λυμπερόπουλος: «Η άνεση δεν είναι στόχος μου στην τέχνη»

Μετά το Θέλημα Θεού τι να περιμένουμε από εσένα; Θα δούμε κάτι πιο… ανάλαφρο;  

Μην περιμένετε κάτι ανάλαφρο, η άνεση δεν είναι ο στόχος μου στην τέχνη. Συνεχίζω να ερευνώ τις σκοτεινές πλευρές της ανθρώπινης φύσης. Το Θέλημα Θεού έκανε την αρχή με την παιδική κακοποίηση. Το δεύτερο έργο μου Πίτες Σφακιανές, το οποίο βραβεύτηκε με το πρώτο βραβείο συγγραφής θεατρικού έργου από την Ένωση Σεναριογράφων Ελλάδας, ασχολείται με τη γυναικεία κακοποίηση. Το 7 ασχολείται με την τραυματισμένη ψυχολογία. Ακόμη και το Golden Shower, που είναι η πρώτη κωμωδία που έγραψα, έχει τα σκοτεινά της σημεία και τα βαθιά νερά της. Το έργο που γράφω αυτές τις μέρες πιστεύω είναι πολύ δυνατό και αυτό ασχολείται με τον βαθύ ψυχισμό του ανθρώπου.  

Θέλημα Θεού
Μικρός Κεραμεικός
Ευμολπιδών 13, Γκάζι

Η ταυτότητα της παράστασης:

Παραγωγή: Museaiq Productions
Σύλληψη/Κείμενο/Σκηνοθεσία: Χάρης Λυμπερόπουλος
Πρωτότυπη μουσική: Σωτήρης Αδαμόπουλος
Επιμέλεια: Ζωή Λυμπεροπούλου
Βοηθοί σκηνοθέτη: Ζωή Λυμπεροπούλου, Μάγκι Τρίφτη 

Ερμηνεύουν: Άννα Τζανακάκη, Άντα Πουράνη, Κωνσταντίνος Πινότσης

Διάρκεια: 75 λεπτά

Παραστάσεις: Μέχρι τις 27 Μαΐου κάθε Τετάρτη στις 21:00 και Κυριακή στις 18:30

Eισιτήρια: Αναζητήστε Μικρός Κεραμεικός - Θέλημα Θεού στο TicketServices.gr

Facebook: https://www.facebook.com/thelima.theou.theatriki.parastasi

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΧΑΡΗΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
 |
STARLIGHT
 |
ΘΕΛΗΜΑ ΘΕΟΥ
 |
ΜΙΚΡΟΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top