Είναι σίγουρα ενθαρρυντικό να συνομιλείς με νέους, πολλά υποσχόμενους δημιουργούς σε όλους τους τομείς της τέχνης, ιδίως όταν τα έργα τους έχουν αρχίσει να... δοκιμάζονται από το κοινό.

Σε αυτή την κατηγορία ανήκει κι ο Χάρης Λυμπερόπουλος που υπογράφει τόσο συγγραφικά όσο και σκηνοθετικά την παράσταση Θέλημα Θεού στον Μικρό Κεραμεικό, ένα ψυχολογικό θρίλερ διαφορετικό και σίγουρα ανατρεπτικό!

Αυτή είναι η κατάλληλη αφορμή για να... μπούμε στο μυαλό του, να τον γνωρίσουμε και να μάθουμε τα μελλοντικά του σχέδια.

Ο Χάρης Λυμπερόπουλος υπογράφει το ψυχολογικό θρίλερ Θέλημα Θεού

Το Θέλημα Θεού, η πρώτη σου θεατρική απόπειρα, πώς προέκυψε;

Προέκυψε από την ανάγκη μου να αποδημήσω το πρόσωπο του θύτη και του θύματος, τοποθετώντας τα σε έναν κλειστό, ασφυκτικό χώρο όπως οι τουαλέτες μιας πρεσβείας. Ήθελα να διερευνήσω πώς μια τυχαία συνάντηση, υπό έντονες δραματικές συνθήκες, μπορεί να ανασύρει ένα θαμμένο τραύμα δεκαετιών, χρησιμοποιώντας τη θρησκευτική ταυτότητα ως μέσο συγκάλυψης της διαστροφής.

Τι σημαίνει για εσένα; Ποιες αλλαγές έφερε στη ζωή σου;

Ως δημιουργός, ζει πάντα μέσα μου το σαράκι της αμφιβολίας και της αυτοκριτικής. Τα δάκρυα των θεατών με την έξοδό τους από την αίθουσα είναι η επιβεβαίωση ότι η δραματουργία μπορεί να λειτουργήσει ως νυστέρι σε κοινωνικά αποστήματα που η συλλογική μνήμη επιλέγει να ξεχάσει. Η αλλαγή στη ζωή μου είναι η μετατόπιση της οπτικής μου: πλέον αντιλαμβάνομαι τη θεατρική γραφή όχι απλώς ως τέχνη, αλλά ως μια ηθική ευθύνη απέναντι στον θεατή. Θέλω κάθε μου έργο και κάθε μου παράσταση να είναι μια νέα εμπειρία που δε θα την περιμένει κάποιος με βάση την προηγούμενη. Θα περιμένω να μου πεις τη γνώμη σου όταν δεις φέτος τις Πριγκίπιssεs κι αργότερα τις Πίτες Σφακιανές.

Κωνσταντίνος Πινότσης, Άννα Τζανακάκη και Άντα Πουράνη στη σκηνή του Μικρού Κεραμεικού

Η εμπειρία σου μέχρι στιγμής με το ανέβασμα της παράστασης, ποια είναι;

Είναι μια εμπειρία διαρκούς έντασης, καθώς το κείμενο είναι πολύ απαιτητικό για τους ηθοποιούς. Κάθε παράσταση είναι μοναδική, έχει το δικό τη ρυθμό και ύφος, δημιουργείται κάτι νέο, κάτι μαγικό κάθε βράδυ.

Η συνεργασία σου με τους πρωταγωνιστές σου Άννα Τζανακάκη, Άντα Πουράνη, και Κωνσταντίνο Πινότση πώς είναι;

Είναι μια συνεργασία υψηλών απαιτήσεων, καθώς οι ρόλοι της «Ελένης», του «Κλόουν» και του «Πέτρου» απαιτούν πλήρη συναισθηματική διαθεσιμότητα κι αφοσίωση στην τέχνη τους. Η Άννα, η Άντα κι ο Κωνσταντίνος κατάφεραν να ενσαρκώσουν το βάρος της ιστορίας τους, αποφεύγοντας τις ευκολίες της μελοδραματικής απόδοσης, δίνοντας σε κάθε παράσταση τον καλύτερό τους εαυτό.

Υπάρχει κάποια σκηνή που θεωρείς την «καρδιά» της παράστασης και γιατί;

Η καρδιά χτυπά στη στιγμή που ο «Πέτρος» λυγίζει, βγαίνει έξω από τα δικά του στεγανά και μας δείχνει λίγο από την ψυχή του. Μας κοιτάζει κατάματα και μας λέει πως λειτουργεί το μυαλό του, πώς σκέφτεται και τι χρειάζεται για να προχωρήσει, να συγχωρέσει και να πάει παρακάτω.

Τι σου λέει το κοινό φεύγοντας από το Θέλημα;

Πολλοί μένουν σιωπηλοί για αρκετή ώρα, ενώ άλλοι εκφράζουν την οργή τους για την ατιμωρησία και την υποκρισία των θεσμών. Το κοινό συνήθως σοκάρεται από την ανατροπή του τέλους…

Επειδή σου αρέσουν τα ηθικά διλήμματα, εσύ θα έσωζες τη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου;

Η απάντηση βρίσκεται στη σύγκρουση του «Πέτρου» με την «Ελένη»: η ηθική της συγχώρεσης ενάντια στο ένστικτο της ανταπόδοσης. Προσωπικά, πιστεύω πως η σωτηρία ενός τέρατος είναι συχνά η καταδίκη της ίδιας μας της αξιοπρέπειας, αλλά το θέατρο υπάρχει για να θέτει το ερώτημα, όχι για να δίνει τη δική μου απάντηση.

Αν ψιθύριζες κάτι στο αυτί του θεατή δευτερόλεπτα πριν σβήσουν τα φώτα και ξεκινήσει η παράσταση, τι θα του έλεγες;

«Όλοι είναι ικανοί για τα πάντα»

Συνεχίζοντας σε φάση διλήμματα, αν σου ζητούσα να επιλέξεις ανάμεσα στη συγγραφή ή τη σκηνοθεσία, τι θα επέλεγες;

Θα επέλεγα τη συγγραφή, γιατί εκεί έχω τον απόλυτο έλεγχο της δημιουργίας του σύμπαντος και των διλημμάτων των ηρώων. Η σκηνοθεσία είναι η ερμηνεία, αλλά η συγγραφή είναι η γέννηση. Χωρίς το σωστό κείμενο, η σκηνή παραμένει ένα άδειο κουτί. Το βλέπεις σε κάθε σεζόν, όλοι μιλούν για το πως δεν υπάρχουν ωραία σύγχρονα έργα.

Πήγε καλά κι η συνεργασία με τον Μικρό Κεραμεικό που «στέγασε» την παράσταση, έτσι δεν είναι;

Η συνεργασία είναι άψογη, καθώς ο Μικρός Κεραμεικός προσφέρει την απαραίτητη εγγύτητα που χρειάζεται ένα έργο δωματίου για να «πνίξει» τον θεατή. Η αμεσότητα του χώρου ενίσχυσε την αίσθηση ότι ο θεατής είναι αυτόπτης μάρτυρας ενός εγκλήματος που εξελίσσεται σε πραγματικό χρόνο. Ο Βασίλης Κωνσταντουλάκης αγκάλιασε το έργο και το στήριξε από την πρώτη μας χρονιά. Με τον Μικρό Κεραμεικό η συνεργασία μας θα συνεχιστεί σίγουρα. Οι Πριγκίπιssεs είναι το έργο μου που θα ανέβει σε παραγωγή του Μικρού Κεραμεικού, τον Οκτώβριο, με τους Δημήτρη Αϊβάζη και την Άννα Τζανακάκη σε δική μου σκηνοθεσία. Είναι η γλυκόπικρη ιστορία δύο φίλων από διαφορετικούς κόσμους, μιας drag queen και μιας συντηρητικής κοπέλας, με άξονα την απώλεια. Ο Μικρός Κεραμεικός όμως θα παρουσιάσει και την Εβίτα του Κοπί, ένα αιρετικό, εμβληματικό έργο, με τον εξαιρετικό Νίκο Πανόπουλο σε ρόλο-έκπληξη: θα ενσαρκώσει την Εβίτα! Θα έχω τη χαρά να το σκηνοθετήσω.

Μετά το Θέλημα Θεού τι να περιμένουμε από εσένα; Θα δούμε κάτι πιο… ανάλαφρο;

Μην περιμένετε κάτι ανάλαφρο, η άνεση δεν είναι ο στόχος μου στην τέχνη. Συνεχίζω να ερευνώ τις σκοτεινές πλευρές της ανθρώπινης φύσης. Το Θέλημα Θεού έκανε την αρχή με την παιδική κακοποίηση. Το δεύτερο έργο μου Πίτες Σφακιανές, το οποίο βραβεύτηκε με το πρώτο βραβείο συγγραφής θεατρικού έργου από την Ένωση Σεναριογράφων Ελλάδας, ασχολείται με τη γυναικεία κακοποίηση. Το 7 ασχολείται με την τραυματισμένη ψυχολογία. Ακόμη και το Golden Shower, που είναι η πρώτη κωμωδία που έγραψα, έχει τα σκοτεινά της σημεία και τα βαθιά νερά της. Το έργο που γράφω αυτές τις μέρες πιστεύω είναι πολύ δυνατό και αυτό ασχολείται με τον βαθύ ψυχισμό του ανθρώπου.

Θέλημα Θεού

Μικρός Κεραμεικός

Ευμολπιδών 13, Γκάζι

Η ταυτότητα της παράστασης:

Παραγωγή: Museaiq Productions

Σύλληψη/Κείμενο/Σκηνοθεσία: Χάρης Λυμπερόπουλος

Πρωτότυπη μουσική: Σωτήρης Αδαμόπουλος

Επιμέλεια: Ζωή Λυμπεροπούλου

Βοηθοί σκηνοθέτη: Ζωή Λυμπεροπούλου, Μάγκι Τρίφτη

Ερμηνεύουν: Άννα Τζανακάκη, Άντα Πουράνη, Κωνσταντίνος Πινότσης

Διάρκεια: 75 λεπτά

Παραστάσεις: Μέχρι τις 27 Μαΐου κάθε Τετάρτη στις 21:00 και Κυριακή στις 18:30

