Opel: Ετοιμάζει νέο αμιγώς ηλεκτρικό C-SUV στην Ευρώπη

Πρώτο μοντέλο συνεργασίας με τη Leapmotor

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.05.26 , 11:02 It's official! Η Μπέττυ Μαγγίρα είναι η νέα κριτής του GNTM!
08.05.26 , 10:57 Κρίσιμη συνάντηση στον ΑΝΤ1 για παρουσιάστρια: Οι τελικές αποφάσεις
08.05.26 , 10:48 LINGO: Το όνομα παίκτριας που έκανε εντύπωση στον Νίκο Μουτσινά!
08.05.26 , 10:48 Έρχεται νέα ψυχρή εισβολή - Τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο
08.05.26 , 10:34 Τσιμτσιλή: «Η Τίνα είναι εκεί, δυνατή, βράχος για τους ανθρώπους της»
08.05.26 , 10:31 Ηλεκτρικά πατίνια: Έρχονται απαγορεύσεις για τους ανήλικους - Τι θα αλλάξει
08.05.26 , 10:31 Η CUPRA και ο Βρετανός ηθοποιός Tom Felton και ο...Harry Potter
08.05.26 , 10:18 Στέλιος Παρλιάρος για κακοποίηση: «Ο σεφ μπορούσε να σε κάψει με καραμέλα!»
08.05.26 , 10:00 H Nova τιμά την Ημέρα της Μητέρας με αγαπημένες ταινίες
08.05.26 , 09:45 Opel: Ετοιμάζει νέο αμιγώς ηλεκτρικό C-SUV στην Ευρώπη
08.05.26 , 09:35 Ινδονησία: Έκρηξη ηφαιστείου – Τρεις νεκροί πεζοπόροι
08.05.26 , 09:19 Αναστάσης Ροϊλός- Στέλλα Ψαρουδάκη: Οι τρυφερές στιγμές στο αεροδρόμιο
08.05.26 , 09:17 Χανταϊός: «Μπορεί να δούμε περισσότερα κρούσματα» - «Καμπανάκι» σε 12 χώρες
08.05.26 , 09:11 Γιώργος Μαζωνάκης: Με ποδιά και κουτάλα στην κουζίνα Μονής στο Άγιο Όρος
08.05.26 , 09:11 Dara: Το βιογραφικό και το τραγούδι με «άρωμα» Ελλάδας στην Eurovision
Μουζουράκης-Κόζαρη: Νονά του γιου τους η Παπαρίζου - Συγκίνηση για το όνομα
MasterChef: Αυτός ο παίκτης δεν κατάφερε να μπει στη 12άδα
MasterChef: Αλλαγές φέρνουν τα πάνω κάτω στις δύο μπριγάδες
Γιώργος Μαζωνάκης: Με ποδιά και κουτάλα στην κουζίνα Μονής στο Άγιο Όρος
Ιωάννα Σουλιώτη: Σπάνια εμφάνιση με τον πρώην σύζυγο & την κόρη τους
Βόλτα στη Γλυφάδα για τον Εβάν Φουρνιέ, με τη σύζυγο και τα παιδιά τους
MasterChef: Η σχεδόν τέλεια αντιγραφή -  «9/10 εδώ δε βρίσκω κάτι άλλο»
Αναστάσης Ροϊλός- Στέλλα Ψαρουδάκη: Οι τρυφερές στιγμές στο αεροδρόμιο
Ιωάννα Τούνη: «Σήκωσε» πανάκριβους οίκους σε εμπορικό της Βαρκελώνη
Τσιμτσιλή: «Η Τίνα είναι εκεί, δυνατή, βράχος για τους ανθρώπους της»
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Opel: Ετοιμάζει νέο αμιγώς ηλεκτρικό C-SUV στην Ευρώπη
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Λίγο πριν από το Investor Day 2026 της Stellantis, η Opel παρουσιάζει ένα κομβικής σημασίας project στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής ανάπτυξης μοντέλων της: ένα ολοκαίνουργιο, αμιγώς ηλεκτρικό SUV στην ιδιαίτερα σημαντική και ανταγωνιστική κατηγορία C, το οποίο θα διευρύνει την υπάρχουσα προϊοντική γκάμα της μάρκας.

Καθώς η Stellantis και η Leapmotor εξετάζουν την επέκταση της συνεργασίας τους, το νέο μοντέλο προορίζεται να αποτελέσει πρότυπο αποδοτικής παγκόσμιας συνεργασίας. Παράλληλα, θα επιτρέψει στη Γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία να κάνει ένα σημαντικό στρατηγικό βήμα στην ηλεκτροκίνηση και στην ταχεία ανάπτυξη της παραγωγικής της κλίμακας, με την εμπορική διάθεση του νέου μοντέλου να αναμένεται ήδη από το 2028. Το νέο Opel C-SUV αναμένεται να διατίθεται παράλληλα με τη σημερινή γκάμα SUV της Opel, η οποία περιλαμβάνει τα Opel Grandland, Frontera και Mokka.  

Το νέο μοντέλο αναμένεται να αξιοποιεί βασικά στοιχεία της προηγμένης ηλεκτρικής αρχιτεκτονικής και της τεχνολογίας μπαταριών της Leapmotor, σε συνδυασμό με τη χαρακτηριστική σχεδιαστική ταυτότητα της Opel, την εμπειρία εντός καμπίνας, τη μηχανολογική εξέλιξη πλαισίου, καθώς και τις τεχνολογίες φωτισμού και καθισμάτων της Μάρκας. 

Το νέο SUV αναμένεται να επωφεληθεί από το αποδοτικό παραγωγικό δίκτυο της Stellantis στην Ευρώπη, ενώ εξετάζεται η παραγωγή του στη Σαραγόσα της Ισπανίας, δίπλα στο Opel Corsa. Το ισπανικό εργοστάσιο αποτελεί την έδρα του εμβληματικού μοντέλου της Opel στην κατηγορία B από το 1982. 

Τα εμπλεκόμενα μέρη προχωρούν επί του παρόντος σε μελέτες σκοπιμότητας και εργασίες προ-εξέλιξης στο πλαίσιο των υφιστάμενων συμφωνιών, ενώ συνεχίζουν τις συζητήσεις για μια πιθανή ευρύτερη βιομηχανική συνεργασία, όπως περιγράφεται παραπάνω, υπό την προϋπόθεση υπογραφής οριστικών συμφωνιών και λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων. 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
OPEL
 |
ΝΕΟ ΑΜΙΓΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ C-SUV
 |
LEAPMOTOR
 |
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top