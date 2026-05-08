Νομοθετική παρέμβαση για την χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους προανήγγειλε ο Μ. Χρυσοχοΐδης / Bίντεο Ant1

Νέα νομοθετική ρύθμιση για τα ηλεκτρικά πατίνια εξετάζει το υπουργείο Μεταφορών, μετά την αύξηση των τροχαίων με θύματα ανηλίκους.

Όπως έχει προαναγγείλει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σχεδιάζεται να απαγορευτεί η χρήση πατινιών από ανήλικους στους δρόμους. Ωστόσο, θα επιτρέπεται να τα χρησιμοποιούν σε πεζόδρομους, πλατείες και ποδηλατόδρομους, υπό αυστηρούς πάντα κανόνες.

Την ίδια ώρα, πληροφορίες αναφέρουν ότι αλλαγές θα υπάρχουν και για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών από τους ενήλικες, οι οποίοι θα υποχρεούνται να έχουν ασφάλιση τόσο για τους οδηγούς όσο και για τους πολίτες σε περίπτωση ατυχήματος.

Σοκάρουν οι αριθμοί για τα τροχαία με πατίνι την περίοδο 2025 – 2026

Τα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν για τα τροχαία με ηλεκτρικά πατίνια είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά.

Το 2025 καταγράφηκαν 109 τροχαία ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων τα 2 θανατηφόρα.

Τέσσερα περιστατικά αφορούσαν πολύ σοβαρούς τραυματισμούς, με αποτέλεσμα 2 άνθρωποι να μείνουν με αναπηρία.

Μόνο το πρώτο δίμηνο του 2026 έχουν ήδη καταγραφεί 17 νέα ατυχήματα, περίπου ένα ατύχημα κάθε τρεις ημέρες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, 400 ανήλικα παιδιά μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία μέσα στο 2025 μετά από ατυχήματα με πατίνια. Από αυτά, τα 200 παιδιά χρειάστηκαν νοσηλεία, καθώς έφεραν πιο σοβαρά τραύματα.

Τα περιστατικά με νεκρούς που έχουν καταγραφεί:

Πέτρου Ράλλη (Οκτώβριος 2025): Νεκρός αναβάτης πατινιού μετά από παράσυρση από μοτοσυκλέτα.

Παγκράτι: Νεκρός 48χρονος άνδρας σε τροχαίο με πατίνι.

Μακρύσια Ηλείας: Νεκρό 13χρονο παιδί μετά από σύγκρουση με αγροτικό όχημα.

Πιο πρόσφατο περιστατικό αυτό στον Ασπρόπυργο, όπου 12χρονο αγόρι νοσηλεύεται σοβαρά με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κάταγμα στο θώρακα και στο πόδι μετά από ατύχημα με πατίνι με την κατάστασή του να θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη.