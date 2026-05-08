Ηλεκτρικά πατίνια: Έρχονται απαγορεύσεις για τους ανήλικους - Τι θα αλλάξει

Τι θα προβλέπει νομοθετική ρύθμιση για τους ενήλικες οδηγούς

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.05.26 , 11:15 1% Club: Νέο επεισόδιο με guest την Αθηνά Οικονομάκου & τον Λάμπρο Φισφή
08.05.26 , 11:02 It's official! Η Μπέττυ Μαγγίρα είναι η νέα κριτής του GNTM!
08.05.26 , 11:02 Νέα ανατροπή για Οικονομάκου και Τσερέλα – Πού θα γίνει τελικά ο γάμος;
08.05.26 , 10:57 Κρίσιμη συνάντηση στον ΑΝΤ1 για παρουσιάστρια: Οι τελικές αποφάσεις
08.05.26 , 10:48 LINGO: Το όνομα παίκτριας που έκανε εντύπωση στον Νίκο Μουτσινά!
08.05.26 , 10:48 Έρχεται νέα ψυχρή εισβολή - Τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο
08.05.26 , 10:34 Τσιμτσιλή: «Η Τίνα είναι εκεί, δυνατή, βράχος για τους ανθρώπους της»
08.05.26 , 10:31 Ηλεκτρικά πατίνια: Έρχονται απαγορεύσεις για τους ανήλικους - Τι θα αλλάξει
08.05.26 , 10:31 Η CUPRA και ο Βρετανός ηθοποιός Tom Felton και ο...Harry Potter
08.05.26 , 10:18 Στέλιος Παρλιάρος για κακοποίηση: «Ο σεφ μπορούσε να σε κάψει με καραμέλα!»
08.05.26 , 10:00 H Nova τιμά την Ημέρα της Μητέρας με αγαπημένες ταινίες
08.05.26 , 09:45 Opel: Ετοιμάζει νέο αμιγώς ηλεκτρικό C-SUV στην Ευρώπη
08.05.26 , 09:35 Ινδονησία: Έκρηξη ηφαιστείου – Τρεις νεκροί πεζοπόροι
08.05.26 , 09:19 Αναστάσης Ροϊλός- Στέλλα Ψαρουδάκη: Οι τρυφερές στιγμές στο αεροδρόμιο
08.05.26 , 09:17 Χανταϊός: «Μπορεί να δούμε περισσότερα κρούσματα» - «Καμπανάκι» σε 12 χώρες
Μουζουράκης-Κόζαρη: Νονά του γιου τους η Παπαρίζου - Συγκίνηση για το όνομα
MasterChef: Αυτός ο παίκτης δεν κατάφερε να μπει στη 12άδα
MasterChef: Αλλαγές φέρνουν τα πάνω κάτω στις δύο μπριγάδες
Γιώργος Μαζωνάκης: Με ποδιά και κουτάλα στην κουζίνα Μονής στο Άγιο Όρος
Ιωάννα Σουλιώτη: Σπάνια εμφάνιση με τον πρώην σύζυγο & την κόρη τους
Βόλτα στη Γλυφάδα για τον Εβάν Φουρνιέ, με τη σύζυγο και τα παιδιά τους
MasterChef: Η σχεδόν τέλεια αντιγραφή -  «9/10 εδώ δε βρίσκω κάτι άλλο»
Αναστάσης Ροϊλός- Στέλλα Ψαρουδάκη: Οι τρυφερές στιγμές στο αεροδρόμιο
Ιωάννα Τούνη: «Σήκωσε» πανάκριβους οίκους σε εμπορικό της Βαρκελώνη
Τσιμτσιλή: «Η Τίνα είναι εκεί, δυνατή, βράχος για τους ανθρώπους της»
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)
Νομοθετική παρέμβαση για την χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους προανήγγειλε ο Μ. Χρυσοχοΐδης / Bίντεο Ant1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το υπουργείο Μεταφορών εξετάζει απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους στους δρόμους, επιτρέποντας τη χρήση τους σε πεζόδρομους και ποδηλατόδρομους με κανόνες.
  • Από το 2025, καταγράφηκαν 109 τροχαία ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια, με 2 θανάτους και 4 σοβαρούς τραυματισμούς.
  • 400 ανήλικα παιδιά μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία το 2025 λόγω ατυχημάτων με πατίνια, με 200 να χρειάζονται νοσηλεία.
  • Οι ενήλικες θα υποχρεούνται σε ασφάλιση για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών.
  • Σοβαρό ατύχημα πρόσφατα στον Ασπρόπυργο με 12χρονο αγόρι σε κρίσιμη κατάσταση.

Νέα νομοθετική ρύθμιση για τα ηλεκτρικά πατίνια εξετάζει το υπουργείο Μεταφορών, μετά την αύξηση των τροχαίων με θύματα ανηλίκους.  

Ασπρόπυργος: «Να τα σπάσουν όλα τα πατίνια, να μη τα δίνουν σε παιδιά»

Όπως έχει προαναγγείλει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σχεδιάζεται να απαγορευτεί η χρήση πατινιών από ανήλικους στους δρόμους. Ωστόσο, θα επιτρέπεται να τα χρησιμοποιούν σε πεζόδρομους, πλατείες και ποδηλατόδρομους, υπό αυστηρούς πάντα κανόνες. 

Ασπρόπυργος: Πώς έγινε το τροχαίο με το πατίνι που οδηγούσε 12χρονος

Την ίδια ώρα, πληροφορίες αναφέρουν ότι αλλαγές θα υπάρχουν και για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών από τους ενήλικες, οι οποίοι θα υποχρεούνται να έχουν ασφάλιση τόσο για τους οδηγούς όσο και για τους πολίτες σε περίπτωση ατυχήματος.  

Σοκάρουν οι αριθμοί για τα τροχαία με πατίνι την περίοδο 2025 – 2026 

Τα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν για τα τροχαία με ηλεκτρικά πατίνια είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά. 

Το 2025 καταγράφηκαν 109 τροχαία ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων τα 2 θανατηφόρα.  

Τέσσερα περιστατικά αφορούσαν πολύ σοβαρούς τραυματισμούς, με αποτέλεσμα 2 άνθρωποι να μείνουν με αναπηρία.  

Μόνο το πρώτο δίμηνο του 2026 έχουν ήδη καταγραφεί 17 νέα ατυχήματα, περίπου ένα ατύχημα κάθε τρεις ημέρες.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία, 400 ανήλικα παιδιά μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία μέσα στο 2025 μετά από ατυχήματα με πατίνια. Από αυτά, τα 200 παιδιά χρειάστηκαν νοσηλεία, καθώς έφεραν πιο σοβαρά τραύματα.  

Τα περιστατικά με νεκρούς που έχουν καταγραφεί:  

  • Πέτρου Ράλλη (Οκτώβριος 2025): Νεκρός αναβάτης πατινιού μετά από παράσυρση από μοτοσυκλέτα.  
  • Παγκράτι: Νεκρός 48χρονος άνδρας σε τροχαίο με πατίνι.  
  • Μακρύσια Ηλείας: Νεκρό 13χρονο παιδί μετά από σύγκρουση με αγροτικό όχημα.  

Πιο πρόσφατο περιστατικό αυτό στον Ασπρόπυργο, όπου 12χρονο αγόρι νοσηλεύεται σοβαρά με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κάταγμα στο θώρακα και στο πόδι μετά από ατύχημα με πατίνι με την κατάστασή του να θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη.  

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΤΙΝΙΑ
 |
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΤΙΝΙΑ
 |
ΟΔΗΓΟΣ
 |
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
 |
ΟΔΗΓΗΣΗ
 |
ΤΡΟΧΑΙΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top