It's official! Νέα κριτής του GNTM η Μπέττυ Μαγγίρα!

H νέα dream team - Πώς να δηλώσετε συμμετοχή

Το Greece’s Next Top Model επιστρέφει δυναμικά στο Star με νέο κύκλο, ανανεωμένη κριτική επιτροπή και στόχο να παρουσιάσει στο κοινό το πιο σύγχρονο και απαιτητικό πρόσωπο της μόδας.

Το Breakfast@Star, το πρωί της Παρασκευής 8/5, ανακοίνωσε επίσημα την ένταξη της Μπέττυς Μαγγίρα στο δυναμικό του fashion show, ως νέο μέλος της κριτικής επιτροπής.

H Ελένη Χατζίδου, ο Ετεοκλής Παύλου και η παρέα τους στην πρωινή εκπομπή, μίλησαν με ενθουσιασμό για τη νέα προσθήκη, τονίζοντας πως η Μπέττυ Μαγγίρα διαθέτει τηλεοπτικό ένστικτο, εμπειρία, προσωπικότητα και έντονη παρουσία, στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα για έναν διαγωνισμό όπως το GNTM. 

Η νέα «dream team» του GNTM

Στον νέο κύκλο του GNTM, κεντρικό ρόλο θα έχει η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η οποία θα βρίσκεται τόσο στην παρουσίαση όσο και στην κριτική επιτροπή. Στο πλευρό της θα βρίσκονται ο Άγγελος Μπράτης, ο Λάκης Γαβαλάς και η Ζενεβιέβ Μαζαρί, η οποία επιστρέφει σε κομβικό ρόλο ως creative director.

 

 

Η Ζεν κάνει comeback ετοιμάζοντας εντυπωσιακές δοκιμασίες και φωτογραφίσεις για τα μοντέλα, με τους παρουσιαστές να θυμίζουν απαιτητικά concept που δοκίμασαν τα όρια των παικτών στους παλιότερους κύκλους. Παράλληλα, σημειώθηκε ότι παραμένει ένας από τους ανθρώπους που καθοδηγούν ουσιαστικά τους διαγωνιζόμενους καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Πώς μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν συμμετοχή στο GNTM

Οι δηλώσεις συμμετοχής για τον νέο κύκλο του GNTM έχουν ήδη ξεκινήσει. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο gntm.star.gr ή τηλεφωνικά στο 6936603418.

Ο νέος κύκλος του GNTM αναμένεται να προβληθεί μέσα από τη συχνότητα του Star, με την παραγωγή να υπόσχεται έναν πιο fashion, πιο σύγχρονο και πιο απαιτητικό διαγωνισμό από ποτέ.

