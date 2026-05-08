Απεργία 13/5: Ποιοι συμμετέχουν – Τι θα γίνει με μέσα και σχολεία

Παραλύει το Δημόσιο

Πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη 13 Μαΐου
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Απεργία στο Δημόσιο για τις 13 Μαΐου από την ΑΔΕΔΥ με συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 11:00.
  • Η ΑΔΕΔΥ αντιδρά σε αλλαγές που αφορούν τη μονιμότητα και ζητά επανεκκίνηση διαλόγου για 13ο και 14ο μισθό.
  • Αναμένονται ανακοινώσεις για συμμετοχή εργαζομένων στα μέσα μεταφοράς, με πιθανότητα κανονικής λειτουργίας αν δεν συμμετάσχουν.
  • Η απεργία θα επηρεάσει τα σχολεία, με εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν, αλλά τα σχολεία δεν θα κλείσουν.
  • Το πρόγραμμα των σχολείων θα προσαρμοστεί ανάλογα με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην απεργία.

Απεργία για τις 13 Μαΐου στο Δημόσιο έχει εξαγγείλει η ΑΔΕΔΥ, απευθύνοντας κάλεσμα για μαζική συμμετοχή. 

Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 στην πλατεία Κλαυθμώνος. Η ΑΔΕΔΥ αντιδρά στις προωθούμενες αλλαγές μέσω της συνταγματικής αναθεώρησης, που οδηγούν στην άρση της μονιμότητας υπό προϋποθέσεις. 

Παραλύει το Δημόσιο με την πανελλαδική απεργία την επόμενη εβδομάδα

Παράλληλα, ζητά επανεκκίνηση του διαλόγου για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού για τους δημοσίους υπαλλήλους, αυξήσεις μισθών, βελτίωση εργασιακών συνθηκών και προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων. 

Απεργία 13/5: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις για το αν οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς θα συμμετάσχουν στην απεργία ή όχι. 

Απεργία 13/5: Ποιοι κατεβάζουν ρολά - Τι θα γίνει με τα σχολεία

Εφόσον δε συμμετάσχουν, τότε το μετρό, ο ηλεκτρικός και το τραμ θα λειτουργήσουν κανονικά. 

Το ίδιο ισχύει και για τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ, που εργαζόμενοι δεν έχουν γνωστοποιήσει επίσης πώς θα κινηθούν, με απεργία ή στάση εργασίας. 

Απεργία 13/5: Τι θα γίνει με τα σχολεία

Η απεργία της Τετάρτης θα επηρεάσει και τα σχολεία, καθώς οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις που έχει εξαγγείλει η ΑΔΕΔΥ. 

Πάντως, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια δε θα κλείσουν, αλλά θα διαμορφώσουν το πρόγραμμά τους, ανάλογα με το πόσοι και ποιοι εκπαιδευτικοί θα απεργήσουν. 

