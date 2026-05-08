Γέννησε η Γιώτα Τσιμπρικίδου: Έφερε στον κόσμο ένα κοριτσάκι

Σε πελάγη ευτυχίας οι γονείς

Την πιο όμορφη και συγκινητική περίοδο της ζωής της διανύει η Γιώτα Τσιμπρικίδου, καθώς έγινε μητέρα για πρώτη φορά, φέρνοντας στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

Η χαρμόσυνη είδηση έγινε γνωστή το πρωί της Παρασκευής 8 Μαΐου μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα», με την Έλενα Πολυκάρπου να αποκαλύπτει στον αέρα τις πρώτες λεπτομέρειες για τον ερχομό της μικρής.

Γιώτα Τσιμπρικίδου: «Τώρα αγχώνομαι. Πώς θα μεγαλώσει αυτό το παιδί;»

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στον αέρα της εκπομπής: «Μπήκε πολύ πρωί σε μαιευτήριο των βορείων προαστίων, γύρω στις 6, 6 και κάτι… γεννήθηκε το κοριτσάκι της, είναι υγιέστατο.Έχει μιλήσει και είχε έρθει εδώ τα έχει πει και με την Κατερίνα μας. Το ήθελαν πάρα πολύ μαζί με τον Άγγελο τον άνδρα της. Πλέουν σε πελάγη ευτυχίας, είναι όλη η οικογένεια εκεί».

Η Γιώτα Τσιμπρικίδου και ο σύζυγός της, Άγγελος Ανδριανός, βιώνουν πλέον την απόλυτη οικογενειακή ευτυχία, έχοντας στην αγκαλιά τους το πρώτο τους παιδί.

Τσιμπρικίδου για την εγκυμοσύνη της: «Δεν μπορώ να φάω. Έχω πάρει ένα κιλό»

Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2023, έπειτα από 5,5 χρόνια σχέσης, σε κτήμα στην Παιανία, επιβεβαιώνοντας τότε δημόσια την επιθυμία τους να δημιουργήσουν τη δική τους οικογένεια, κάτι που πλέον έγινε πραγματικότητα.

Απόλυτη ευτυχία για τη Γιώτα Τσιμπρικίδου και τον Άγγελο Ανδριανό

Απόλυτη ευτυχία για τη Γιώτα Τσιμπρικίδου και τον Άγγελο Ανδριανό

Τσιμπρικίδου: «Aπέβαλα, έκανα ξανά εξωσωματική. Ήταν δίδυμη κύηση, έχασα ένα ακόμη παιδάκι»


Πρόσφατα, η εγκυμονούσα μίλησε για την αποβολή που είχε αλλά και το ένα μωράκι που έχασε από τη δίδυμη κύηση. 

«Μέσα σε έναν - ενάμιση χρόνο έκανα εξωσωματική, έμεινα έγκυος, απέβαλα, δούλευα. Ήμουνα στην τηλεόραση, δεν το καταλάβαινε κανένας. Έκανα θεραπείες, έκανα επεμβάσεις, ξανά έκανα εξωσωματική. Ήταν δίδυμη κύηση, έχασα ένα ακόμη παιδάκι. Έχει μείνει το παιδάκι μου, το κοριτσάκι μου στην κοιλίτσα μου», αποκάλυψε η Γιώτα Τσιμπρικίδου στη Super Κατερίνα.

«Θέλω να πω ότι οι γυναίκες περνάμε πάρα πολλά. Και χρειαζόμαστε σεβασμό. Γιατί το σώμα και η ψυχή μας περνάει πολλά. Εμείς είμαστε εδώ και λέμε αυτά. Εκεί έξω υπάρχουν άπειρες ιστορίες... που έχουν περάσει πολύ πιο δύσκολα... και που μπορεί να μην κρατούν στα χέρια τους παιδάκι», επισήμανε.

Τσιμπρικίδου: «Με βοήθησαν η πίστη μου και οι υπέροχοι γιατροί που έχω»

«Εμείς δεν είχαμε κανένα πρόβλημα, παρόλα αυτά περνούσαν τα χρόνια και δεν ερχόταν το παιδάκι. Και η ηλικία…, γιατί διαφορετικά είναι να είσαι 25-30 και διαφορετικά είναι να είσαι 40 κάτι. Εμπιστεύτηκα τους γιατρούς μου. Θέλω πολύ να το πω αυτό. Εγώ δύο πράγματα με κράτησαν σε αυτό και έχω φτάσει μέχρι εδώ και μακάρι να πάνε όλα καλά.  Γιατί κάνουμε τον σταυρό μας και προχωράμε. Εμένα η πίστη μου με βοήθησε πάρα πολύ.

 

 

Τσιμπρικίδου: «Ήταν δίδυμη η κύηση. Έχει μείνει το κοριτσάκι στην κοιλίτσα»

Έχω κάνει τάμα στη Σύμη, στον Ταξιάρχη. Και μ’ έναν μαγικό τρόπο, το λέω και συγκινούμαι, έφτασε και στα χέρια μου μία μικρή εικονίτσα της Αγίας Ειρήνης στην Παιανία και με οδήγησε σε ένα μοναστήρι και κάτι μαγικό μου συνέβη, το οποίο θα περάσουν χρόνια για να το μοιραστώ.

Και υπήρχαν άνθρωποι που με βοήθησαν πίσω από αυτό. Και θα πάρω την άδειά τους για να τους αναφέρω, γιατί είναι και γνωστοί, δεν το έχω κάνει ακόμα.  Οπότε κρατάω την πίστη από τη μία και κρατάω και τους υπέροχους γιατρούς από την άλλη», παραδέχτηκε.

 

