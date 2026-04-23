Γιώτα Τσιμπρικίδου: «Τώρα αγχώνομαι. Πώς θα μεγαλώσει αυτό το παιδί;»

Η εξομολόγηση πριν γίνει μαμά

Celebrities & Gossip Νεα
Η Γιώτα Τσιμπρικίδου στην εκπομπή Πρωίαν σε είδον
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Γιώτα Τσιμπρικίδου μίλησε για την εγκυμοσύνη της και τις συναισθηματικές αλλαγές που βιώνει καθώς πλησιάζει η μητρότητα.
  • Αναφέρθηκε στην αποβολή και τη δίδυμη κύηση που είχε, τονίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισε.
  • Εξέφρασε ανησυχίες για το πώς θα μεγαλώσει το παιδί της, συγκρίνοντας την παιδική της ηλικία με τη σημερινή πραγματικότητα.
  • Η πίστη και οι γιατροί της την βοήθησαν να φτάσει μέχρι εδώ, ενώ μοιράστηκε προσωπικές εμπειρίες που την συγκίνησαν.
  • Τόνισε την ανάγκη σεβασμού για τις γυναίκες που περνούν δύσκολες καταστάσεις κατά την εγκυμοσύνη.

Η Γιώτα Τσιμπρικίδου μίλησε ανοιχτά για μια από τις πιο ιδιαίτερες περιόδους της ζωής της, λίγες μόλις ημέρες πριν κρατήσει στην αγκαλιά της το πρώτο της παιδί.

Η γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης 23 Απριλίου στην εκπομπή Πρωίαν σε είδον, όπου συνομίλησε με τον Φώτης Σεργουλόπουλος και την Τζένη Μελιτά για την εγκυμοσύνη της και τις αλλαγές που βιώνει.

Τσιμπρικίδου για την εγκυμοσύνη της: «Δεν μπορώ να φάω. Έχω πάρει ένα κιλό»

Σε μια εξομολογητική συζήτηση, περιέγραψε πώς αντιμετωπίζει την καθημερινότητά της, αλλά και πώς έχουν διαφοροποιηθεί οι σκέψεις και τα συναισθήματά της όσο πλησιάζει η στιγμή της μητρότητας.

Τσιμπρικίδου: «Ήταν δίδυμη η κύηση. Έχει μείνει το κοριτσάκι στην κοιλίτσα»

«Ειδικά τώρα που… είναι φοβερό αυτό που περνάει μια γυναίκα στην εγκυμοσύνη, νομίζω είναι μια διαδρομή και ένα ταξίδι πάρα πολύ… για να γράψεις βιβλίο. Τώρα αγχώνομαι πιο πολύ. Στο ραδιόφωνο ας πούμε που σταμάτησα πια την Παρασκευή… έβλεπα την κακή ειδησεογραφία, σκοτεινή ειδησεογραφία και τα προσπερνούσα, δεν ήθελα να ακούω», είπε αρχικά η δημοσιογράφος για το πώς βιώνει την εγκυμοσύνη της.

Αναφερόμενη στις συναισθηματικές της μεταπτώσεις, δεν δίστασε να δείξει και την πιο ευάλωτη πλευρά της: «Συγκινούμαι έτσι κι αλλιώς, εγώ είμαι και λίγο Καρκινάκι κλαψιάρικο. Αλλά τώρα προβληματίζομαι πιο πολύ, Φώτη. Λέω, πώς θα μεγαλώσει αυτό το παιδί;».

Τέλος, κάνοντας μια σύγκριση με τα δικά της παιδικά χρόνια, πρόσθεσε: «Εγώ μεγάλωσα στη Δράμα και η μαμά μου δε με έβρισκε, στην πλατεία θα με έβρισκε, ο μπαμπάς μου, οι φίλοι του μπαμπά μου…».

Τσιμπρικίδου: «Aπέβαλα, έκανα ξανά εξωσωματική. Ήταν δίδυμη κύηση, έχασα ένα ακόμη παιδάκι»

Πρόσφατα, η εγκυμονούσα μίλησε για την αποβολή που είχε αλλά και το ένα μωράκι που έχασε από τη δίδυμη κύηση. 

«Μέσα σε έναν - ενάμιση χρόνο έκανα εξωσωματική, έμεινα έγκυος, απέβαλα, δούλευα. Ήμουνα στην τηλεόραση, δεν το καταλάβαινε κανένας. Έκανα θεραπείες, έκανα επεμβάσεις, ξανά έκανα εξωσωματική. Ήταν δίδυμη κύηση, έχασα ένα ακόμη παιδάκι. Έχει μείνει το παιδάκι μου, το κοριτσάκι μου στην κοιλίτσα μου», αποκάλυψε η Γιώτα Τσιμπρικίδου στη Super Κατερίνα.

«Θέλω να πω ότι οι γυναίκες περνάμε πάρα πολλά. Και χρειαζόμαστε σεβασμό. Γιατί το σώμα και η ψυχή μας περνάει πολλά. Εμείς είμαστε εδώ και λέμε αυτά. Εκεί έξω υπάρχουν άπειρες ιστορίες... που έχουν περάσει πολύ πιο δύσκολα... και που μπορεί να μην κρατούν στα χέρια τους παιδάκι», επισήμανε.

Τσιμπρικίδου: «Με βοήθησαν η πίστη μου και οι υπέροχοι γιατροί που έχω»


«Εμείς δεν είχαμε κανένα πρόβλημα, παρόλα αυτά περνούσαν τα χρόνια και δεν ερχόταν το παιδάκι. Και η ηλικία…, γιατί διαφορετικά είναι να είσαι 25-30 και διαφορετικά είναι να είσαι 40 κάτι. Εμπιστεύτηκα τους γιατρούς μου. Θέλω πολύ να το πω αυτό. Εγώ δύο πράγματα με κράτησαν σε αυτό και έχω φτάσει μέχρι εδώ και μακάρι να πάνε όλα καλά.  Γιατί κάνουμε τον σταυρό μας και προχωράμε. Εμένα η πίστη μου με βοήθησε πάρα πολύ.

Τσιμπρικίδου: «Ήταν δίδυμη η κύηση. Έχει μείνει το κοριτσάκι στην κοιλίτσα»

Έχω κάνει τάμα στη Σύμη, στον Ταξιάρχη. Και μ’ έναν μαγικό τρόπο, το λέω και συγκινούμαι, έφτασε και στα χέρια μου μία μικρή εικονίτσα της Αγίας Ειρήνης στην Παιανία και με οδήγησε σε ένα μοναστήρι και κάτι μαγικό μου συνέβη, το οποίο θα περάσουν χρόνια για να το μοιραστώ.

Και υπήρχαν άνθρωποι που με βοήθησαν πίσω από αυτό. Και θα πάρω την άδειά τους για να τους αναφέρω, γιατί είναι και γνωστοί, δεν το έχω κάνει ακόμα.  Οπότε κρατάω την πίστη από τη μία και κρατάω και τους υπέροχους γιατρούς από την άλλη», παραδέχτηκε.

 

 

ΓΙΩΤΑ ΤΣΙΜΠΡΙΚΙΔΟΥ
ΠΡΩΙΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ
