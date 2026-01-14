Τσιμπρικίδου: «Ήταν δίδυμη η κύηση. Έχει μείνει το κοριτσάκι στην κοιλίτσα»

Το ταξίδι της προς τη μητρότητα περιέγραψε η Γιώτα Τσιμπρικίδου μιλώντας στην Κατερίνα Καινούργιου.

Η ραδιοφωνική παραγωγός και «φωνή» των trailers του Star, που έχει μπει στον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης, μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μέχρι να μείνει έγκυος, την αγωνία και το άγχος που έχει σε κάθε εξέταση και τι ήταν αυτό που τη βοήθησε μέσα σ’ αυτό το δύσκολο ταξίδι.

«Στη δική μου περίπτωση, οι πρώτοι μήνες ήταν πολύ δύσκολοι. Και οι εξετάσεις ήταν πολύ δύσκολες. Γενικά αυτό το ταξίδι έχει πολλή αγωνία. Μάλλον, τη γονεϊκότητα τη μαθαίνουμε από πολύ νωρίς… τα άγχη εγώ τα έζησα όλα», εξομολογήθηκε η Γιώτα Τσιμπρικίδου στην εκπομπή Super Κατερίνα.

Η σχέση με τον σύζυγό της, Άγγελο Ανδριανό, μετρά 8 χρόνια. Παντρεύτηκαν τον Δεκέμβριο του 2023 και τον προηγούμενο μήνα γιόρτασαν τη δεύτερη επέτειο του γάμου τους.

«Τον γνώρισα σε μια περίοδο της ζωής μου που είχα βγει από μια μεγάλη σχέση και είχα πει “δε θέλω τίποτα”. Μου είπαν ότι είναι πολύ καλό παιδί και κοίτα να μην τον παιδέψεις. Κι εκεί κάπου αλληλοπαιδευτήκαμε κι έδεσε το γλυκό. Κατάλαβα στην πορεία ότι είναι ο άντρας της ζωής μου, γιατί είδα ότι κάποιες αξίες μας είναι ίδιες, κάποια πράγματα έρχονται και κολλάνε όπως κολλάει το παζλ και ρέουν. Καμιά σχέση δεν είναι τέλεια και τίποτα δεν είναι μαγικό. Ποτέ στη ζωή μου δεν ωραιοποιούσα τις καταστάσεις», εξομολογήθηκε.

Τσιμπρικίδου: «Aπέβαλα, έκανα ξανά εξωσωματική. Ήταν δίδυμη κύηση, έχασα ένα ακόμη παιδάκι»

Στη συνέχεια, μίλησε για την αποβολή που είχε αλλά και το ένα μωράκι που έχασε από τη δίδυμη κύηση.

«Μέσα σε έναν - ενάμιση χρόνο έκανα εξωσωματική, έμεινα έγκυος, απέβαλα, δούλευα. Ήμουνα στην τηλεόραση, δεν το καταλάβαινε κανένας. Έκανα θεραπείες, έκανα επεμβάσεις, ξανά έκανα εξωσωματική. Ήταν δίδυμη κύηση, έχασα ένα ακόμη παιδάκι. Έχει μείνει το παιδάκι μου, το κοριτσάκι μου στην κοιλίτσα μου», αποκάλυψε η Γιώτα Τσιμπρικίδου.

«Θέλω να πω ότι οι γυναίκες περνάμε πάρα πολλά. Και χρειαζόμαστε σεβασμό. Γιατί το σώμα και η ψυχή μας περνάει πολλά. Εμείς είμαστε εδώ και λέμε αυτά. Εκεί έξω υπάρχουν άπειρες ιστορίες... που έχουν περάσει πολύ πιο δύσκολα... και που μπορεί να μην κρατούν στα χέρια τους παιδάκι», επισήμανε.

Τσιμπρικίδου: «Με βοήθησαν η πίστη μου και οι υπέροχοι γιατροί που έχω»

«Εμείς δεν είχαμε κανένα πρόβλημα, παρόλα αυτά περνούσαν τα χρόνια και δεν ερχόταν το παιδάκι. Και η ηλικία…, γιατί διαφορετικά είναι να είσαι 25-30 και διαφορετικά είναι να είσαι 40 κάτι. Εμπιστεύτηκα τους γιατρούς μου.

Θέλω πολύ να το πω αυτό. Εγώ δύο πράγματα με κράτησαν σε αυτό και έχω φτάσει μέχρι εδώ και μακάρι να πάνε όλα καλά. Γιατί κάνουμε τον σταυρό μας και προχωράμε. Εμένα η πίστη μου με βοήθησε πάρα πολύ.

Έχω κάνει τάμα στη Σύμη, στον Ταξιάρχη. Και μ’ έναν μαγικό τρόπο, το λέω και συγκινούμαι, έφτασε και στα χέρια μου μία μικρή εικονίτσα της Αγίας Ειρήνης στην Παιανία και με οδήγησε σε ένα μοναστήρι και κάτι μαγικό μου συνέβη, το οποίο θα περάσουν χρόνια για να το μοιραστώ.

Και υπήρχαν άνθρωποι που με βοήθησαν πίσω από αυτό. Και θα πάρω την άδειά τους για να τους αναφέρω, γιατί είναι και γνωστοί, δεν το έχω κάνει ακόμα. Οπότε κρατάω την πίστη από τη μία και κρατάω και τους υπέροχους γιατρούς από την άλλη», παραδέχτηκε.