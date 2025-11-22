Έγκυος η Γιώτα Τσιμπρικίδου: Θα γίνει μαμά για πρώτη φορά!

Οι φωτογραφίες της ραδιοφωνικής παραγωγού με φουσκωμένη κοιλίτσα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.11.25 , 15:51 Βορίζια: Σε φυλακές εκτός Κρήτης εκτάκτως μέλη της οικογένειας Καργάκη
22.11.25 , 15:47 Κώστας Καραφώτης: Αυτό είναι το φύλο του μωρού που περιμένει με τη Μάνου
22.11.25 , 15:28 Εκτεταμένες οι καταστροφές από την κακοκαιρία στην Ήπειρο
22.11.25 , 14:33 Επισήμως στον Μυστακίδη η ΚΑΕ ΠΑΟΚ -  Οι πρώτες κινήσεις του
22.11.25 , 14:11 Κεραμέως: «4 καλά νέα» για τους συνταξιούχους
22.11.25 , 13:59 Έγκυος η Γιώτα Τσιμπρικίδου: Θα γίνει μαμά για πρώτη φορά!
22.11.25 , 13:28 3+1 προβλήματα Μαξίμου στη δεύτερη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ
22.11.25 , 13:15 Σίσσυ Χρηστίδου: «Δε θα πήγαινα καλεσμένη στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα»
22.11.25 , 13:07 Η τελευταία προδημοσίευση από το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα
22.11.25 , 12:44 Κατερίνα Καινούργιου: Παραλίγο να ακυρωθεί το σύμφωνο συμβίωσης. Τι συνέβη;
22.11.25 , 12:04 Σίσσυ Χρηστίδου: «Δεν μπορεί να φιμώνεται ο δημοσιογράφος»
22.11.25 , 11:37 VW - Kosmocar Α.Ε: Στηρίζει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» με ένα Taigo
22.11.25 , 11:34 Στέγη σε αδιέξοδο: Πρωταθλήτρια… στην υστέρηση η Ελλάδα
22.11.25 , 11:20 Tips για να ενδυναμωσεις τα πόδια σου πριν πας γυμναστήριο
22.11.25 , 11:10 20.000 διορισμοί και προσλήψεις στο Δημόσιο το 2026
Κατερίνα Καινούργιου: Παραλίγο να ακυρωθεί το σύμφωνο συμβίωσης. Τι συνέβη;
Έγκυος η Γιώτα Τσιμπρικίδου: Θα γίνει μαμά για πρώτη φορά!
Νάνσυ Αντωνίου: Ο γιος, ο πρώην σύζυγος και το βιογραφικό της
Εκτεταμένες οι καταστροφές από την κακοκαιρία στην Ήπειρο
Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Είχα πάθει κρίση πανικού. Πίστευα ότι θα ουρλιάζω»
Απίστευτος on air καβγάς ανάμεσα στην Κωνσταντοπούλου και τον Ουγγαρέζο!
Μαρί Κωνσταντάτου - Γιάννης Κεντ: Διαζύγιο-βόμβα μετά από δύο χρόνια γάμου!
Θανάσης Πάτρας: Η εξομολόγηση για το πρόβλημα υγείας της συζύγου του
Κεραμέως: «4 καλά νέα» για τους συνταξιούχους
GNTM: Έφτασε η ώρα του makeover - Δείτε το trailer
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Instagram.com
Γιώτα Τσιμπρικίδου: «Κάνω μούτρα αν ο σύζυγός μου ξεχάσει επέτειο ή γιορτή» / Βίντεο: Alpha
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός, Γιώτα Τσιμπρικίδου είναι έγκυος, και ανακοίνωσε το χαρμόσυνο γεγονός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας την πιο γλυκιά φωτογραφία!

Ένα ακόμη χρυσό βραβείο για το Artpodcast της Γιώτας Τσιμπρικίδου

Όπως έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Θαύμα μας, σε περιμένουμε», ποζάροντας πιο λαμπερή και χαμογελαστή από ποτέ!

 

Η Γιώτα Τσιμπρικίδου είναι παντρεμένη από το 2023 με τον τραγουδιστή Άγγελο Ανδριανό και περιμένουν με ανυπομονυσία να σφίξουν στην αγκαλιά τους τον καρπό του έρωτά τους!

Γνωρίζοντας τη Γιώτα Τσιμπρικίδου

  • Με καταγωγή από τη Δράμα, ήρθε στην Αθήνα για να ασχοληθεί με τη μεγάλη της αγάπη, το ραδιόφωνο
  • Ο προσωπικός της λογαριασμός στο Instagram είναι @giota_tsimprikidou
  • Είναι δημοσιογράφος, τηλεοπτική παρουσιάστρια, voice-over artist και founder του artpodcast – από τις πρώτες πλατφόρμες podcast στην Ελλάδα – παρουσιάζοντας προσωπικότητες του Πολιτισμού, των Γραμμάτων και των Τεχνών σε ξεχωριστές συνεντεύξεις και πλούσια κείμενα
  • Είναι μια από τις πιο γνωστές ραδιοφωνικές παραγωγούς, με πορεία σε σταθμούς όπως ο Λάμψη 92.3, ο Sfera 102.2 και από το 2023 στον Ρυθμό 94.9, όπου παρουσιάζει τη δική της εκπομπή.
  • Έχει ασχοληθεί ενεργά με την τηλεόραση από νεαρή ηλικία, παρουσιάζοντας εκπομπές όπως ο Πρωινός Καφές.

 

 

Στις συνεντεύξεις της έχει μιλήσει με ειλικρίνεια για δυσκολίες που αντιμετώπισε στην τηλεόραση, όπως το ότι της ζητήθηκε να γίνει ξανθιά για να προχωρήσει επαγγελματικά, καθώς και για προσωπικές στιγμές, όπως την απώλεια του πατέρα της στην εφηβεία, καθώς και για την προσωρινή αναβολή του γάμου της, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.

 

 

Το Δεκεμβρίου του 2023 και έπειτα από 5,5 χρόνια σχέσης ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησία με τον άντρα της ζωής της, Άγγελο Ανδριανό. Το μυστήριο τελέστηκε σε κτήμα στην Παιανία.

Όπως έχει δηλώσει η Γιώτα Τσιμπρικίδου σε συνέντευξή της για τον σύζυγό της: «Βρήκα τον άνθρωπο που με έχει ισορροπήσει, που είναι η αγκαλιά μου, είναι το συναίσθημά μου. Είναι ένας άνθρωπος που σκέφτομαι μετά από χρόνια να ζω μαζί του».

 

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΤΑ ΤΣΙΜΠΡΙΚΙΔΟΥ
 |
ΕΓΚΥΟΣ
 |
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
 |
ARTPODCAST
 |
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top