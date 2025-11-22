Έγκυος η Γιώτα Τσιμπρικίδου: Θα γίνει μαμά για πρώτη φορά!

Η γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός, Γιώτα Τσιμπρικίδου είναι έγκυος, και ανακοίνωσε το χαρμόσυνο γεγονός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας την πιο γλυκιά φωτογραφία!

Όπως έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Θαύμα μας, σε περιμένουμε», ποζάροντας πιο λαμπερή και χαμογελαστή από ποτέ!

Η Γιώτα Τσιμπρικίδου είναι παντρεμένη από το 2023 με τον τραγουδιστή Άγγελο Ανδριανό και περιμένουν με ανυπομονυσία να σφίξουν στην αγκαλιά τους τον καρπό του έρωτά τους!

Γνωρίζοντας τη Γιώτα Τσιμπρικίδου

Με καταγωγή από τη Δράμα, ήρθε στην Αθήνα για να ασχοληθεί με τη μεγάλη της αγάπη, το ραδιόφωνο

Ο προσωπικός της λογαριασμός στο Instagram είναι @giota_tsimprikidou

Είναι δημοσιογράφος, τηλεοπτική παρουσιάστρια, voice-over artist και founder του artpodcast – από τις πρώτες πλατφόρμες podcast στην Ελλάδα – παρουσιάζοντας προσωπικότητες του Πολιτισμού, των Γραμμάτων και των Τεχνών σε ξεχωριστές συνεντεύξεις και πλούσια κείμενα

– από τις πρώτες πλατφόρμες podcast στην Ελλάδα – παρουσιάζοντας προσωπικότητες του Πολιτισμού, των Γραμμάτων και των Τεχνών σε ξεχωριστές συνεντεύξεις και πλούσια κείμενα Είναι μια από τις πιο γνωστές ραδιοφωνικές παραγωγούς, με πορεία σε σταθμούς όπως ο Λάμψη 92.3, ο Sfera 102.2 και από το 2023 στον Ρυθμό 94.9, όπου παρουσιάζει τη δική της εκπομπή.

Έχει ασχοληθεί ενεργά με την τηλεόραση από νεαρή ηλικία, παρουσιάζοντας εκπομπές όπως ο Πρωινός Καφές.

Στις συνεντεύξεις της έχει μιλήσει με ειλικρίνεια για δυσκολίες που αντιμετώπισε στην τηλεόραση, όπως το ότι της ζητήθηκε να γίνει ξανθιά για να προχωρήσει επαγγελματικά, καθώς και για προσωπικές στιγμές, όπως την απώλεια του πατέρα της στην εφηβεία, καθώς και για την προσωρινή αναβολή του γάμου της, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Το Δεκεμβρίου του 2023 και έπειτα από 5,5 χρόνια σχέσης ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησία με τον άντρα της ζωής της, Άγγελο Ανδριανό. Το μυστήριο τελέστηκε σε κτήμα στην Παιανία.

Όπως έχει δηλώσει η Γιώτα Τσιμπρικίδου σε συνέντευξή της για τον σύζυγό της: «Βρήκα τον άνθρωπο που με έχει ισορροπήσει, που είναι η αγκαλιά μου, είναι το συναίσθημά μου. Είναι ένας άνθρωπος που σκέφτομαι μετά από χρόνια να ζω μαζί του».