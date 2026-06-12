Η έρευνα για το κύκλωμα διαφθοράς, που λυμαινόταν πολεοδομικές υπηρεσίες της Αττικής, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Αποκαλυπτικοί διάλογοι μεταξύ των μελών του, φέρνουν στο φως τις «διαδρομές» που ακολουθούσαν, φτάνοντας ως την κορυφή της δημόσιας διοίκησης. Στις συνομιλίες αυτές γίνεται αναφορά στον παραιτηθέντα Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, Γιώργο Διδασκάλου, ο οποίος, ωστόσο, αρνείται κάθε εμπλοκή.

Η κατηγορούμενη με τα αρχικά Χ.Ν., μέλος του Συμβουλίου Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων, σε τηλεφωνική συνομιλία με τη συλληφθείσα ως εγκέφαλο Χ.Α. επικαλείται τον παραιτηθέντα Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργο Διδασκάλου, ο οποίος αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπολοκή στο σκάνδαλο.

Ακολουθεί ο επίμαχος διάλογος:

Χ.Ν: Μ... πολύ το πάλεψα, στο τσακ το ‘φερα.

Χ.Α: Στο τσακ το ‘σωσες, αλήθεια;

Χ.Ν: Κατά πλειοψηφία.

X.A: Έλα ρε.

Χ.N: Ναι, έβαλε το χέρι του και ο Γενικός.

Ο συγκεκριμένος διάλογος αφορά σε ακίνητο της οδού Δωριέων στα Πετράλωνα, όπου στεγάζεται ιστορική ταβέρνα.

Ενώ η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού είχε εισηγηθεί την κήρυξή του ως σύγχρονο μνημείο, οι ιδιοκτήτες του κτιρίου, επεδίωκαν να το... γκρεμίσουν, με τη ....βοήθεια του του παράνομου κυκλώματος.

Σε άλλη συνομιλία ο μεσολαβητής μηχανικός Γ.Β. και η βασική κατηγορούμενη Χ.Α.. πανηγύριζαν που τα κατάφεραν!

Χ.Α: Πέρασε. Εννοώ κατεδαφίζεται, σου το επιτρέπουν, πέρασε κατά πλειοψηφία.

Γ.Β: Να σου πω κάτι, τα είπα ωραία;

Χ.Α: Δεν ξέρω, δεν μου είπαν κάτι τέτοιο. Μου είπαν ότι εκεί πέρα, οι του συμβουλίου, έλεγαν κάτι βλακείες και πέρασε οριακά, δηλαδή δε θα το πέρναγαν. Αλλά έβαλε πολλή πλάτη ο Γενικός Γραμματέας και η άλλη που είχα μιλήσει και ευτυχώς..

Η συγκεκριμένη υπόθεση είχε εισαχθεί ως θέμα συνεδρίασης στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων στις 30 Απριλίου 2026. Τώρα μένει να δούμε αν θα γίνει επανεξέταση για... ανάκληση της απόφασης κατεδάφισης ενός κτιρίου, που θεωρείται σπάνιο δείγμα λαϊκής αθηναϊκής αρχιτεκτονικής.

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