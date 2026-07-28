Γιάννης Ξανθόπουλος: Η αγκαλιά στη Ραφαέλα Μητροπούλου για τα γενέθλιά της!

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Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ραφαέλα Μητροπούλου γιόρτασε τα 24α γενέθλιά της με τον Γιάννη Ξανθόπουλο στο πλευρό της.
  • Η σχέση τους είναι χαμηλών τόνων, αλλά η στήριξή τους είναι εμφανής σε δημόσιες εμφανίσεις.
  • Η Ραφαέλα είναι κόρη επιχειρηματία και παρουσιάστριας, ασχολείται με την υποκριτική και τον χορό.
  • Ο Γιάννης Ξανθόπουλος έγινε γνωστός από το Rising Star το 2017 και κέρδισε το σόου.
  • Η νίκη του του εξασφάλισε δισκογραφικό συμβόλαιο και επαγγελματική καριέρα.

Η σχέση του Γιάννη Ξανθόπουλου και της Ραφαέλας Μητροπούλου μετράει πλέον αρκετό καιρό, με τους δυο τους να κινούνται σε πιο χαμηλούς τόνους όσον αφορά την προσωπική τους ζωή.

Γιάννης Ξανθόπουλος: Η αγκαλιά στη Ραφαέλα Μητροπούλου για τα γενέθλιά της!

Η Ραφαέλα Μητροπούλου, κόρη του επιχειρηματία Βίκτωρα Μητρόπουλου και της παρουσιάστριας Τάριας Μπούρα, ασχολείται ενεργά με την υποκριτική και τον χορό. Παρόλο που διατηρούν μια πιο προστατευμένη δημόσια εικόνα, σε ξεχωριστές στιγμές και ορόσημα, όπως η ημέρα των γενεθλίων της, η οικειότητα κι η στήριξη μεταξύ τους αποτυπώνονται τόσο στις κοινές τους εμφανίσεις όσο και στο περιβάλλον των ανθρώπων που τους περιβάλλουν.

Γιάννης Ξανθόπουλος: Ερωτευμένος με την κόρη της Τάριας Μπούρα

Γιάννης Ξανθόπουλος: Η αγκαλιά στη Ραφαέλα Μητροπούλου για τα γενέθλιά της!

Γιάννης Ξανθόπουλος: Η αγκαλιά στη Ραφαέλα Μητροπούλου για τα γενέθλιά της!

Η παρουσία της στο πλευρό του τραγουδιστή, αλλά κι η συμμετοχή της στο βίντεο κλιπ για το τραγούδι Μάλλον έρωτας είναι, έχουν αναδείξει τη χημεία τους, κάνοντας κάθε προσωπική τους γιορτή να ξεχωρίζει στον κύκλο τους.

Ξανθόπουλος: Μίλησε πρώτη φορά για την εμπλοκή του σε θανατηφόρο τροχαίο

Γιάννης ΞανθόπουλοςΔείτε το κλιπ του Μάλλον έρωτας είναι

Πριν από λίγες ημέρες, η Ραφαέλα Μητροπούλου γιόρτασε τα 24α γενέθλιά της περιτριγυρισμένη από τα αγαπημένα της πρόσωπα, όπως ο Γιάννης Ξανθόπουλος αλλά κι ο αδερφός της, Δημήτρης Μητρόπουλος.

Γιάννης Ξανθόπουλος: Η αγκαλιά στη Ραφαέλα Μητροπούλου για τα γενέθλιά της!

Ποιος είναι ο Γιάννης Ξανθόπουλος

Ο Γιάννης Ξανθόπουλος συστήθηκε στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή του στο μουσικό σόου Rising Star του ANT1 το 2017. Σε ηλικία μόλις 16 ετών, κατάφερε να ξεχωρίσει από τις πρώτες κιόλας εμφανίσεις του χάρη στη σπάνια λαϊκή πάστα της φωνής του, θυμίζοντας σε πολλούς κλασικές φωνές του ελληνικού τραγουδιού, όπως αυτή του Στέλιου Καζαντζίδη. 

Γιάννης Ξανθόπουλος: Κούκλος και ταλέντο - Πώς είναι σήμερα

Με μέντορα τον Χρήστο Μάστορα, συγκέντρωνε σταθερά εντυπωσιακά ποσοστά θετικών ψήφων από το κοινό, φτάνοντας με άνεση στον τελικό όπου και αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής της σεζόν. Η νίκη αυτή του εξασφάλισε το πρώτο του δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Heaven Music και αποτελέσε το εφαλτήριο για την επαγγελματική του πορεία.

Γιάννης Ξανθόπουλος: Η αγκαλιά στη Ραφαέλα Μητροπούλου για τα γενέθλιά της!

Μερικά χρόνια αργότερα, το 2024, επέστρεψε στις τηλεοπτικές οθόνες μέσα από το J2US του Alpha, αυτή τη φορά όμως από τη θέση του επαγγελματία τραγουδιστή και coach της δημοσιογράφου Δώρας Παντέλη.

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ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
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ΡΑΦΑΕΛΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
 |
ΤΑΡΙΑ ΜΠΟΥΡΑ
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ΒΙΚΤΩΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
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