Η σχέση του Γιάννη Ξανθόπουλου και της Ραφαέλας Μητροπούλου μετράει πλέον αρκετό καιρό, με τους δυο τους να κινούνται σε πιο χαμηλούς τόνους όσον αφορά την προσωπική τους ζωή.

Η Ραφαέλα Μητροπούλου, κόρη του επιχειρηματία Βίκτωρα Μητρόπουλου και της παρουσιάστριας Τάριας Μπούρα, ασχολείται ενεργά με την υποκριτική και τον χορό. Παρόλο που διατηρούν μια πιο προστατευμένη δημόσια εικόνα, σε ξεχωριστές στιγμές και ορόσημα, όπως η ημέρα των γενεθλίων της, η οικειότητα κι η στήριξη μεταξύ τους αποτυπώνονται τόσο στις κοινές τους εμφανίσεις όσο και στο περιβάλλον των ανθρώπων που τους περιβάλλουν.

Η παρουσία της στο πλευρό του τραγουδιστή, αλλά κι η συμμετοχή της στο βίντεο κλιπ για το τραγούδι Μάλλον έρωτας είναι, έχουν αναδείξει τη χημεία τους, κάνοντας κάθε προσωπική τους γιορτή να ξεχωρίζει στον κύκλο τους.

Γιάννης Ξανθόπουλος: Δείτε το κλιπ του Μάλλον έρωτας είναι

Πριν από λίγες ημέρες, η Ραφαέλα Μητροπούλου γιόρτασε τα 24α γενέθλιά της περιτριγυρισμένη από τα αγαπημένα της πρόσωπα, όπως ο Γιάννης Ξανθόπουλος αλλά κι ο αδερφός της, Δημήτρης Μητρόπουλος.

Ποιος είναι ο Γιάννης Ξανθόπουλος

Ο Γιάννης Ξανθόπουλος συστήθηκε στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή του στο μουσικό σόου Rising Star του ANT1 το 2017. Σε ηλικία μόλις 16 ετών, κατάφερε να ξεχωρίσει από τις πρώτες κιόλας εμφανίσεις του χάρη στη σπάνια λαϊκή πάστα της φωνής του, θυμίζοντας σε πολλούς κλασικές φωνές του ελληνικού τραγουδιού, όπως αυτή του Στέλιου Καζαντζίδη.

Με μέντορα τον Χρήστο Μάστορα, συγκέντρωνε σταθερά εντυπωσιακά ποσοστά θετικών ψήφων από το κοινό, φτάνοντας με άνεση στον τελικό όπου και αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής της σεζόν. Η νίκη αυτή του εξασφάλισε το πρώτο του δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Heaven Music και αποτελέσε το εφαλτήριο για την επαγγελματική του πορεία.

Μερικά χρόνια αργότερα, το 2024, επέστρεψε στις τηλεοπτικές οθόνες μέσα από το J2US του Alpha, αυτή τη φορά όμως από τη θέση του επαγγελματία τραγουδιστή και coach της δημοσιογράφου Δώρας Παντέλη.