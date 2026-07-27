Έρχονται αλλαγές στις λαϊκές αγορές

Νέες κατηγορίες προϊόντων για επαγγελματίες και παραγωγούς

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Πηγή: dnews.gr φωτογραφία Ευρωκίνηση/Β. Παπαδόπουλος

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νέα υπουργική απόφαση επανακαθορίζει τα προϊόντα στις λαϊκές αγορές.
  • Οι επαγγελματίες πωλητές εντάσσονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων.
  • Δεν επιτρέπεται η διάθεση προϊόντων εκτός της επιλεγμένης κατηγορίας.
  • Για τις λαϊκές αγορές της Αττικής, προβλέπεται μεταβατική περίοδος έξι μηνών.
  • Οι παραγωγοί πωλητές συνεχίζουν να διαθέτουν μόνο προϊόντα δικής τους παραγωγής.

Σημαντικές αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου φέρνει η νέα υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, καθώς επανακαθορίζει τα προϊόντα που μπορούν να διαθέτουν οι παραγωγοί και οι επαγγελματίες πωλητές στις λαϊκές αγορές, στο στάσιμο και στο πλανόδιο εμπόριο. Η σημαντικότερη αλλαγή είναι ότι οι επαγγελματίες πωλητές εντάσσονται πλέον σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων και δεν θα μπορούν να διαθέτουν είδη εκτός της κατηγορίας που έχουν επιλέξει. Για τους επαγγελματίες στις λαϊκές αγορές της Αττικής προβλέπεται μεταβατική περίοδος έξι μηνών για την προσαρμογή στο νέο καθεστώς.

Οι παραγωγοί πωλητές εξακολουθούν να διαθέτουν αποκλειστικά προϊόντα δικής τους παραγωγής, τα οποία κατατάσσονται σε δύο βασικές κατηγορίες.

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