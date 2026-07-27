Σημαντικές αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου φέρνει η νέα υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, καθώς επανακαθορίζει τα προϊόντα που μπορούν να διαθέτουν οι παραγωγοί και οι επαγγελματίες πωλητές στις λαϊκές αγορές, στο στάσιμο και στο πλανόδιο εμπόριο. Η σημαντικότερη αλλαγή είναι ότι οι επαγγελματίες πωλητές εντάσσονται πλέον σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων και δεν θα μπορούν να διαθέτουν είδη εκτός της κατηγορίας που έχουν επιλέξει. Για τους επαγγελματίες στις λαϊκές αγορές της Αττικής προβλέπεται μεταβατική περίοδος έξι μηνών για την προσαρμογή στο νέο καθεστώς.

Οι παραγωγοί πωλητές εξακολουθούν να διαθέτουν αποκλειστικά προϊόντα δικής τους παραγωγής, τα οποία κατατάσσονται σε δύο βασικές κατηγορίες.

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