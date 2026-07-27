Σταύρος Γεωργίου: Προφυλακίστηκε ο 28χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία

Προανακριτικά ομολόγησε ότι χτύπησε με αγριότητα τον ποινικολόγο

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (αρχείου)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Προφυλακίστηκε ο 28χρονος Αιγύπτιος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του 73χρονου δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου.
  • Ο κατηγορούμενος ομολόγησε ότι χτύπησε τον δικηγόρο κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού.
  • Αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα.
  • Επιπλέον, κατηγορείται για ασέλγεια σε ανήλικη και παραβίαση του νόμου περί ναρκωτικών.
  • Ο 28χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος για όλες τις κατηγορίες.

Προφυλακίστηκε ο 28χρονος Αιγύπτιος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, μέσα στο δικηγορικό του γραφείο.

Υπενθυμίζεται ότι ο 28χρονος ομολόγησε ότι χτύπησε άγρια τον δικηγόρο.

Σταύρος Γεωργίου: Τα μοιραία 35 λεπτά στο γραφείο του ποινικολόγου

«Δεν ήθελα να του κάνω κακό, ήθελα απλά να φύγω από το διαμέρισμα, διαπληκτιστήκαμε, όλα έγιναν πολύ γρήγορα, τον χτύπησα σε διάφορα σημεία του δωματίου. Τον άφησα λιπόθυμο, πήρα το λάπτοπ και έφυγα», είχε ισχυριστεί. 

Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο 28χρονος

Ο 28χρονος με καταγωγή από την Αίγυπτο αντιμετωπίζεις τις παρακάτω βαριές κατηγορίες: 

  • Ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση
  • Κλοπή
  • Παράνομη διαμονή στη χώρα.

Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Βρέθηκε το κινητό και το πορτοφόλι του

Ο κατηγορούμενος κρίθηκε προφυλακιστέος και για την δεύτερη υπόθεση για την οποία κατηγορείται, η οποία αφορά την κατηγορία της ασέλγειας σε βάρος ανήλικης και παραβίαση του νόμου περί ναρκωτικών.

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