Προφυλακίστηκε ο 28χρονος Αιγύπτιος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, μέσα στο δικηγορικό του γραφείο.

Υπενθυμίζεται ότι ο 28χρονος ομολόγησε ότι χτύπησε άγρια τον δικηγόρο.

«Δεν ήθελα να του κάνω κακό, ήθελα απλά να φύγω από το διαμέρισμα, διαπληκτιστήκαμε, όλα έγιναν πολύ γρήγορα, τον χτύπησα σε διάφορα σημεία του δωματίου. Τον άφησα λιπόθυμο, πήρα το λάπτοπ και έφυγα», είχε ισχυριστεί.

Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο 28χρονος

Ο 28χρονος με καταγωγή από την Αίγυπτο αντιμετωπίζεις τις παρακάτω βαριές κατηγορίες:

Ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση

Κλοπή

Παράνομη διαμονή στη χώρα.

Ο κατηγορούμενος κρίθηκε προφυλακιστέος και για την δεύτερη υπόθεση για την οποία κατηγορείται, η οποία αφορά την κατηγορία της ασέλγειας σε βάρος ανήλικης και παραβίαση του νόμου περί ναρκωτικών.