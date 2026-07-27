Κορινθία: Έκρηξη και πυρκαγιά σε εργοστάσιο - Ένας νεκρός

Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.07.26 , 16:12 Μάρα Ζαχαρέα: Το ultimate beach look με γεωμετρικό μπικίνι & λινό cover- up
27.07.26 , 16:06 Κορινθία: Ένας 25χρονος ο νεκρός από την έκρηξη στο εργοστάσιο
27.07.26 , 16:00 Aυτά είναι τα χαρακτηριστικά των μωρών που γεννιούνται τον Αύγουστο
27.07.26 , 15:46 Γιατί το Παλάτι του Μονακό «ντύθηκε» στα μπλε - Ο ρόλος της Σαρλίν
27.07.26 , 15:44 Γιούλικα Σκαφιδά: Περνάει το τέλειο καλοκαίρι παρέα με τον γιο της
27.07.26 , 15:29 Άδεια μητρότητας: Οι 6 μεγάλες αλλαγές για τις εργαζόμενες μητέρες
27.07.26 , 15:26 Λιάγκας- Αντωνά: Οι φωτογραφίες από τη νέα τους εξόρμηση σε Τήνο και Ρήνεια
27.07.26 , 14:43 Παρίσι: Άνδρας επιτέθηκε με κουζινομάχαιρα σε περαστικούς
27.07.26 , 14:39 Ενοχλημένος ο Ομπράντοβιτς για Γκραντ
27.07.26 , 14:37 Αναστασία Παντούση - Ιωάννης Παπαζήσης: Στο Λονδίνο για τον Bruno Mars!
27.07.26 , 14:20 Κορινθία: Έκρηξη και πυρκαγιά σε εργοστάσιο - Ένας νεκρός
27.07.26 , 14:00 Δείτε πόσο νερό πρέπει να πίνουμε ανάλογα με την ηλικία και το φύλο μας
27.07.26 , 13:46 Πέτρος Πολυχρονίδης: Στην Ουγγαρία με τη σύζυγό του, για τη Formula 1!
27.07.26 , 13:41 Σύρος: Μια μαχαιριά στον θώρακα ήταν η μοιραία για την 42χρονη
27.07.26 , 13:33 Νέα χαρτονομίσματα ευρώ: Τη Μαρία Κάλλας ή έναν... αλκυόνα; Τι επιλέγεις;
Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος σε δημιουργικό mood - Τι φτιάχνει εκτός κουζίνας;
Τουρισμός για Όλους: Ξεκινούν οι αιτήσεις - Ποιοι θα πάρουν 200-600 ευρώ
Ενοχλημένος ο Ομπράντοβιτς για Γκραντ
Κορινθία: Ένας 25χρονος ο νεκρός από την έκρηξη στο εργοστάσιο
Λιάγκας- Αντωνά: Οι φωτογραφίες από τη νέα τους εξόρμηση σε Τήνο και Ρήνεια
Εκκενώνεται η πρεσβεία της Γαλλίας στην Ακαδημίας - Τηλεφώνημα για βόμβα
Σύρος: Μια μαχαιριά στον θώρακα ήταν η μοιραία για την 42χρονη
Δανάη Μπάρκα: Η φωτογραφία με την πεθερά της από τον γάμο της
Ο Κουτσουμπής αγκαλιά με την κόρη του - Το τρυφερό σχόλιο της Καινούργιου
Κορινθία: Έκρηξη και πυρκαγιά σε εργοστάσιο - Ένας νεκρός
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πρώτη Δημοσίευση: 27.07.26, 13:57
Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο οξοποιίας στα Εξαμίλια Κορινθίας, το μεσημέρι της Δευτέρας.
  • Ακολούθησε πυρκαγιά, με μία απανθρακωμένη σορό να εντοπίζεται στο χώρο.
  • Δύο τραυματίες με ελαφρά εγκαύματα προσήλθαν στο νοσοκομείο Κορίνθου για πρώτες βοήθειες.
  • Η πυροσβεστική επιχειρεί με 32 πυροσβέστες και 10 οχήματα, ενώ οι συνθήκες είναι δυσμενείς.
  • Το Ανακριτικό Κλιμάκιο ερευνά τις συνθήκες της έκρηξης.

Συναγερμός σήμανε στην Κορινθία, μετά από έκρηξη σε εργοστάσιο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε εργοστάσιο οξοποιίας στα Εξαμίλια. Σύμφωνα με το korinthosTV, σημειώθηκε έκρηξη τόσο ισχυρή που έγινε αισθητή σε όλη την περιοχή. Ακολούθησε πυρκαγιά, με τη μονάδα να παραδίδεται στις φλόγες. 

Στο χώρο εντοπίστηκε μία απανθρακωμένη σορός, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων. 

Το νοσοκομείο Κορίνθου είναι σε ετοιμότητα για να υποδεχθεί τυχόν τραυματίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, προσήλθαν πεζοί δύο τραυματίες με ελαφρά εγκαύματα, τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και αποχώρησαν.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό ερευνώνται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορίνθου.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο αριθμός των εργαζομένων που βρίσκονταν στην επιχείρηση. Οι συνθήκες που επικρατούν στο εργοστάσιο είναι δυσμενείς, με υψηλές θερμοκρασίες και τη φωτιά ακόμα να καίει, γεγονός που δυσκολεύει τις έρευνες της πυροσβεστικής. 

Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα. Σε ετοιμότητα βρίσκονται επίσης ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για μεταφορά τραυματιών.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΚΡΗΞΗ
 |
ΠΥΡΚΑΓΙΑ
 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
 |
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έκρηξη Κόρινθος: Ένας Νέος Άνθρωπος Είναι Νεκρός
Ελλαδα
Κορινθία: Ένας 25χρονος ο νεκρός από την έκρηξη στο εργοστάσιο
Άδεια Μητρότητας: Οι 6 μεγάλες Αλλαγές Για Τις Μητέρες
Ελλαδα
Άδεια μητρότητας: Οι 6 μεγάλες αλλαγές για τις εργαζόμενες μητέρες
Σύρος: Από Μια Μαχαιριά Στην Καρδιά Πέθανε Η 42χρονη
Ελλαδα
Σύρος: Μια μαχαιριά στον θώρακα ήταν η μοιραία για την 42χρονη
Επέλεξε Τα Νέα Χαρτονομίσματα Του Ευρώ
Ελλαδα
Νέα χαρτονομίσματα ευρώ: Τη Μαρία Κάλλας ή έναν... αλκυόνα; Τι επιλέγεις;
Τηλεφώνημα Για Βόμβα Στη Γαλλική Πρεσβεία
Ελλαδα
Εκκενώνεται η πρεσβεία της Γαλλίας στην Ακαδημίας - Τηλεφώνημα για βόμβα
Σαντορίνη
Ελλαδα
Σαντορίνη: Διακοπές στο νησί με το ομορφότερο ηλιοβασίλεμα στον κόσμο
Σύρος: Δολοφονία διασώστριας ΕΚΑΒ – Τι λέει η οικογένεια
Ελλαδα
Σύρος: Στα κινητά ψάχνουν απαντήσεις για τη δολοφονία της Ευαγγελίας
Καιρός: Άνοδος Της Θερμοκρασίας Κι Αφρικανική Σκόνη
Ελλαδα
Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας και αφρικανική σκόνη
Αίγιο: Ξεσπά Μέσα Από Τις Φυλακές Ο 65χρονος Ιταλός
Ελλαδα
Διπλό φονικό στο Αίγιο: «Είμαι αθώος» λέει από τη φυλακή ο 65χρονος Ιταλός
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top