Συναγερμός σήμανε στην Κορινθία, μετά από έκρηξη σε εργοστάσιο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε εργοστάσιο οξοποιίας στα Εξαμίλια. Σύμφωνα με το korinthosTV, σημειώθηκε έκρηξη τόσο ισχυρή που έγινε αισθητή σε όλη την περιοχή. Ακολούθησε πυρκαγιά, με τη μονάδα να παραδίδεται στις φλόγες.

Στο χώρο εντοπίστηκε μία απανθρακωμένη σορός, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων.

Το νοσοκομείο Κορίνθου είναι σε ετοιμότητα για να υποδεχθεί τυχόν τραυματίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, προσήλθαν πεζοί δύο τραυματίες με ελαφρά εγκαύματα, τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και αποχώρησαν.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό ερευνώνται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορίνθου.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο αριθμός των εργαζομένων που βρίσκονταν στην επιχείρηση. Οι συνθήκες που επικρατούν στο εργοστάσιο είναι δυσμενείς, με υψηλές θερμοκρασίες και τη φωτιά ακόμα να καίει, γεγονός που δυσκολεύει τις έρευνες της πυροσβεστικής.

Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα. Σε ετοιμότητα βρίσκονται επίσης ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για μεταφορά τραυματιών.