Γιώργος Καπουτζίδης: H ατμοσφαιρική φωτογραφία από το σπίτι του στην Αίγινα

Η απίστευτη θέα στη θάλασσα - «No filter. Home», έγραψε στην ανάρτησή του

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Καπουτζίδης διατηρεί εξοχική κατοικία στην Αίγινα, όπου δημοσίευσε ατμοσφαιρική φωτογραφία με θέα στη θάλασσα και το φεγγάρι.
  • Το σπίτι του είναι ο χώρος που τον εμπνέει και γράφει τα έργα του, επισκεπτόμενος το νησί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
  • Η κατοικία είναι φτιαγμένη από πέτρα με μοντέρνα έπιπλα και μεσογειακό μινιμαλισμό.
  • Φιλοξενεί γατάκια που αγαπά πολύ και έχει απίστευτη θέα στη θάλασσα.
  • Δίπλα του μένει η φίλη του Σμαράγδα Καρύδη.

Στο αγαπημένο του μέρος, όπου διατηρεί εξοχική κατοκία βρίσκεται ο Γιώργος Καπουτζίδης. Ο ηθοποιός και σεναριογράφος δημοσίευσε μια ατμοσφαιρική φωτογραφία, με τη θέα από το σπίτι του, τη γαλήνια θάλασσα και το φεγγάρι που καθρεφτιζόταν σ' αυτήν. 

Γιώργος Καπουτζίδης: Το pop art σπίτι του στην Αίγινα με θέα τη θάλασσα!

«No filter. Home», έγραψε στη λεζάντα.

Το σπίτι του Γιώργου Καπουτζίδη στην Αίγινα είναι ο επίγειος παράδεισος του, ο χώρος που ηρεμεί και που εμπνέεται. Ο ίδιος έχει πει πως εκεί γράφει τα έργα του. 

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Επισκέπτεται το νησί καθόλη τη διάρκεια του έτους και απολαμβάνει το τοπίο σε όλες του τις εποχές. Άλλωστε, το σπίτι του έχει απίστευτη θέα στη θάλασσα και είναι πολύ κομψά διακοσμημένο. 

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Στο εξοχικό του φιλοξενεί και αρκετά γατάκια, τα οποία υπεραγαπά.

 

Το εξοχικό στην Αίγινα είναι φτιαγμένο από πέτρα και τα έπιπλα του είναι μοντέρνα. Τα χρώματα κυριαρχούν και δίνουν μια αίσθηση φρεσκάδας και μεσογειακού μινιμαλισμού. 

 

Δίπλα από το σπίτι του Γιώργου Καπουτζίδη έχει σπίτι και η καλή του φίλη, Σμαράγδα Καρύδη. 

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