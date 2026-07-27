Στο αγαπημένο του μέρος, όπου διατηρεί εξοχική κατοκία βρίσκεται ο Γιώργος Καπουτζίδης. Ο ηθοποιός και σεναριογράφος δημοσίευσε μια ατμοσφαιρική φωτογραφία, με τη θέα από το σπίτι του, τη γαλήνια θάλασσα και το φεγγάρι που καθρεφτιζόταν σ' αυτήν.
Γιώργος Καπουτζίδης: Το pop art σπίτι του στην Αίγινα με θέα τη θάλασσα!
«No filter. Home», έγραψε στη λεζάντα.
Το σπίτι του Γιώργου Καπουτζίδη στην Αίγινα είναι ο επίγειος παράδεισος του, ο χώρος που ηρεμεί και που εμπνέεται. Ο ίδιος έχει πει πως εκεί γράφει τα έργα του.
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Επισκέπτεται το νησί καθόλη τη διάρκεια του έτους και απολαμβάνει το τοπίο σε όλες του τις εποχές. Άλλωστε, το σπίτι του έχει απίστευτη θέα στη θάλασσα και είναι πολύ κομψά διακοσμημένο.
Στο εξοχικό του φιλοξενεί και αρκετά γατάκια, τα οποία υπεραγαπά.
Το εξοχικό στην Αίγινα είναι φτιαγμένο από πέτρα και τα έπιπλα του είναι μοντέρνα. Τα χρώματα κυριαρχούν και δίνουν μια αίσθηση φρεσκάδας και μεσογειακού μινιμαλισμού.
Δίπλα από το σπίτι του Γιώργου Καπουτζίδη έχει σπίτι και η καλή του φίλη, Σμαράγδα Καρύδη.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.