Νέα χαρτονομίσματα ευρώ: Τη Μαρία Κάλλας ή έναν... αλκυόνα; Τι επιλέγεις;

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προγραμματίζει τον πρώτο επανασχεδιασμό των χαρτονομισμάτων ευρώ από το 2002, με δημόσια διαβούλευση έως 21 Σεπτεμβρίου 2026.
  • Δύο θεματικές προτάσεις: "Ευρωπαϊκός Πολιτισμός" με εμβληματικές προσωπικότητες και "Ποτάμια και Πουλιά" με φυσικά τοπία και πτηνά.
  • Αν επιλεγεί η πρώτη πρόταση, η Μαρία Κάλλας θα απεικονίζεται στο 5ευρω και ο Λεονάρντο ντα Βίντσι στο 100ευρω.
  • Η ΕΚΤ καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν στην ηλεκτρονική διαβούλευση για την επιλογή σχεδίου.
  • Η κυκλοφορία των νέων χαρτονομισμάτων θα γίνει σταδιακά τα επόμενα χρόνια, με βελτιωμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας.

Τα χαρτονομίσματα του ευρώ αλλάζουν μετά από 20 χρόνια! Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αποκάλυψε τα δέκα επικρατέστερα σχέδια για τη νέα γενιά χαρτονομισμάτων του ευρώ και καλεί τους πολίτες όλων των χωρών της Ευρωζώνης να πουν τη γνώμη τους πριν ληφθεί η τελική απόφαση.

Πρόκειται για τον πρώτο πλήρη επανασχεδιασμό των τραπεζογραμματίων από το 2002, όταν το ευρώ μπήκε στη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων.

Κυκλοφόρησαν νέα συλλεκτικά κέρματα των 2 και 5 ευρώ!

Η δημόσια διαβούλευση έχει ήδη ξεκινήσει και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 21 Σεπτεμβρίου 2026, δίνοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να συμμετάσχουν ενεργά στην επιλογή της νέας εικόνας του κοινού ευρωπαϊκού νομίσματος.

 

 

Ευρώ: Δύο προτάσεις, μία επιλογή

Η ΕΚΤ κατέληξε σε δύο θεματικές που εκφράζουν διαφορετικές πλευρές της ευρωπαϊκής ταυτότητας.

Η Μαρία Κάλλας στο νέο χαρτονόμισμα των 5 ευρώ - ΕΚΤ

Η Μαρία Κάλλας στο νέο χαρτονόμισμα των 5 ευρώ - ΕΚΤ

Η πρώτη έχει τίτλο «Ευρωπαϊκός Πολιτισμός» και φέρνει στα χαρτονομίσματα έξι εμβληματικές προσωπικότητες που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία της επιστήμης, της μουσικής, της λογοτεχνίας και της ειρήνης.

Τι είναι το ψηφιακό ευρώ και πότε θα αρχίσει να εφαρμόζεται

Οι Ευρωπαίοι πολίτες καλούνται να διαλλέξουν ανάμεσα σε δύο θεματικές για τα νέα χαρτονομίσματα του ευρώ, "Ευρωπαϊκός Πολιτισμός" και "Ποτάμια και Πουλιά" - EKT

Οι Ευρωπαίοι πολίτες καλούνται να διαλλέξουν ανάμεσα σε δύο θεματικές για τα νέα χαρτονομίσματα του ευρώ, "Ευρωπαϊκός Πολιτισμός" και "Ποτάμια και Πουλιά" - EKT

Η δεύτερη θεματική ονομάζεται «Ποτάμια και Πουλιά» και είναι αφιερωμένη στον φυσικό πλούτο της Ευρώπης, με χαρακτηριστικά ευρωπαϊκά πτηνά και ποτάμια, τοπία που αναδεικνύουν τη βιοποικιλότητα της ηπείρου.

Ευρώ: Η Μαρία Κάλλας στο 5ευρω και ο Λεονάρντο ντα Βίντσι στο 100ευρω

Αν τελικά επιλεγεί η πρόταση του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, κάθε χαρτονόμισμα θα φιλοξενεί μία εμβληματική προσωπικότητα.

Στο νέο χαρτονόμισμα των 5 ευρώ θα απεικονίζεται η σπουδαία Ελληνίδα σοπράνο Μαρία Κάλλας, ενώ στο 10ευρω θα βρίσκεται ο κορυφαίος Γερμανός συνθέτης Λούντβιχ βαν Μπετόβεν.

Μια άλλη πρόταση για το σχέδιο των 5 ευρώ - ΕΚΤ

Μια άλλη πρόταση για το σχέδιο των 5 ευρώ - ΕΚΤ

Ο Λούτβιχ βαν Μπετόβεν στο χαρτονόμισμα των 10 ευρώ - ΕΚΤ

Ο Λούτβιχ βαν Μπετόβεν στο χαρτονόμισμα των 10 ευρώ - ΕΚΤ

Το 20ευρω θα είναι αφιερωμένο στη Μαρί Κιουρί, τη μοναδική επιστήμονα που τιμήθηκε με δύο βραβεία Νόμπελ σε διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους.

Η Μαρί Κιουρί στο χαρτονόμισμα των 20 ευρώ - ΕΚΤ

Η Μαρί Κιουρί στο χαρτονόμισμα των 20 ευρώ - ΕΚΤ

Στο 50ευρω θα εμφανίζεται ο Μιγκέλ ντε Θερβάντες, δημιουργός του θρυλικού «Δον Κιχώτη».

Ο Μιγκέλ ντε Θερβάντες στο χαρτονόμισμα των 50 ευρώ - ΕΚΤ

Ο Μιγκέλ ντε Θερβάντες στο χαρτονόμισμα των 50 ευρώ - ΕΚΤ

Στο 100ευρω θα δεσπόζει ο Λεονάρντο ντα Βίντσι, ενώ στο 200ευρω η Μπέρτα φον Ζούτνερ, η πρώτη γυναίκα που τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης.

Ο Μιγκέλ ντε Θερβάντες στο χαρτονόμισμα των 50 ευρώ - ΕΚΤ

Ο Λεονάρντο ντα Βίντσι στο χαρτονόμισμα των 100 ευρώ - ΕΚΤ

Η Μπέρτα φον Ζούτνερ στο χαρτονόμισμα των 200 ευρώ - ΕΚΤ

Η Μπέρτα φον Ζούτνερ στο χαρτονόμισμα των 200 ευρώ - ΕΚΤ

Στις πίσω όψεις των χαρτονομισμάτων θα απεικονίζονται σκηνές από τη δημόσια ζωή, όπως βιβλιοθήκες, σχολεία, πολιτιστικά ιδρύματα, συναυλίες και χώροι όπου οι άνθρωποι συναντιούνται, δημιουργούν και ανταλλάσσουν ιδέες.

Η δεύτερη πρόταση: Πουλιά, ποτάμια και... ευρωπαϊκοί θεσμοί

Η εναλλακτική πρόταση εγκαταλείπει τις ιστορικές προσωπικότητες και στρέφεται στη φύση.

Στη επιλογή "Ποτάμια και Πουλιά" κάθε χαρτονόμισμα θα απεικονίζει ένα διαφορετικό πτηνό σε φυσικό ποτάμιο τοπίο - ΕΚΤ

Στη επιλογή "Ποτάμια και Πουλιά" κάθε χαρτονόμισμα θα απεικονίζει ένα διαφορετικό πτηνό σε φυσικό ποτάμιο τοπίο - ΕΚΤ

Κάθε χαρτονόμισμα απεικονίζει ένα διαφορετικό ευρωπαϊκό πτηνό μέσα σε φυσικό ποτάμιο τοπίο.

Στη σειρά περιλαμβάνονται ο τοιχοδρόμος, η αλκυόνα, ο μελισσοφάγος, ο λευκός πελαργός, η αβοκέτα και η σούλα μπασάνα.

Στην πίσω όψη αυτών των χαρτονομισμάτων θα απεικονίζονται τα σημαντικότερα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΕΚΤ

Στην πίσω όψη αυτών των χαρτονομισμάτων θα απεικονίζονται τα σημαντικότερα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΕΚΤ

Στην πίσω πλευρά κάθε χαρτονομίσματος θα απεικονίζονται τα σημαντικότερα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

Στόχος αυτής της θεματικής είναι να αναδείξει τον φυσικό πλούτο της Ευρώπης - ΕΚΤ

Στόχος αυτής της θεματικής είναι να αναδείξει τον φυσικό πλούτο της Ευρώπης - ΕΚΤ

Η συγκεκριμένη θεματική έχει στόχο να αναδείξει τόσο τον φυσικό πλούτο της Ευρώπης όσο και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών.

Ευρώ: Πώς μπορείς να ψηφίσεις

Η ΕΚΤ καλεί όλους τους πολίτες της Ευρωζώνης να συμμετάσχουν στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, εκφράζοντας την προτίμησή τους στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση https://surveys.ecb.europa.eu/10b/neweuro/.

Η διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 21 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ παράλληλα πραγματοποιείται και ειδική έρευνα σε αντιπροσωπευτικό δείγμα πολιτών από όλες τις χώρες που χρησιμοποιούν το ευρώ.

Η ηλεκτρονική διαβούλευση για τα νέα χαρτονομίσματα του ευρώ θα διαρκέσει έως τις 21 Σεπτεμβρίου - ΕΚΤ

Η ηλεκτρονική διαβούλευση για τα νέα χαρτονομίσματα του ευρώ θα διαρκέσει έως τις 21 Σεπτεμβρίου - ΕΚΤ

Η γνώμη των πολιτών θα αποτελέσει βασικό κριτήριο πριν το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ καταλήξει στην τελική επιλογή.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, υπογράμμισε τη σημασία της συμμετοχής των Ευρωπαίων στη διαδικασία, δηλώνοντας:

Η τελική επιλογή αναμένεται να γίνει έως το τέλος του 2026 - ΕΚΤ

Η τελική επιλογή αναμένεται να γίνει έως το τέλος του 2026 - ΕΚΤ

«Τα τραπεζογραμμάτια του ευρώ είναι κάτι περισσότερο από ένα μέσο πληρωμής – είναι μια από τις πιο απτές εκφράσεις της Ευρώπης. Μέσα από σχέδια που συνδυάζουν ομορφιά και νόημα, θα ενισχύσουν την κοινή μας ταυτότητα».

Ευρώ: Πότε θα κυκλοφορήσουν τα νέα χαρτονομίσματα;

Η τελική επιλογή του σχεδίου αναμένεται να γίνει έως το τέλος του 2026.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τα νέα χαρτονομίσματα θα βρεθούν αμέσως στα ΑΤΜ και στα πορτοφόλια μας.

Όμως τα νέα χαρτονομίσματα δε θα κυκλοφορήσουν αμέσως - ΕΚΤ

Όμως τα νέα χαρτονομίσματα δε θα κυκλοφορήσουν αμέσως - ΕΚΤ

Θα ακολουθήσουν αρκετά στάδια σχεδιασμού, ανάπτυξης, δοκιμών και παραγωγής, ενώ τα νέα ευρώ θα ενσωματώνουν ακόμη πιο εξελιγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας, καλύτερη προσβασιμότητα για άτομα με προβλήματα όρασης και πιο φιλικά προς το περιβάλλον υλικά.

Η κυκλοφορία τους θα γίνει σταδιακά τα επόμενα χρόνια.

Τα νέα χαρτονομίσματα του ευρώ θα έχουν ακόμα πιο εξελιγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας - ΕΚΤ

Τα νέα χαρτονομίσματα του ευρώ θα έχουν ακόμα πιο εξελιγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας - ΕΚΤ

Μέχρι τότε, τα σημερινά χαρτονομίσματα θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται κανονικά και θα διατηρούν στο ακέραιο την αξία τους, κυκλοφορώντας παράλληλα με τη νέα σειρά όταν αυτή τεθεί σε εφαρμογή.

Ένα είναι πάντως βέβαιο, είτε προτιμάς τη Μαρία Κάλλας και τον Μπετόβεν, είτε τα ποτάμια και τα πουλιά της Ευρώπης, τα ευρώ που θα κρατάμε στα χέρια μας τα επόμενα χρόνια θα έχουν... και λίγη από τη δική μας ψήφο.

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