Τι είναι το ψηφιακό ευρώ και πότε θα αρχίσει να εφαρμόζεται

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έκανε ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία του ψηφιακού ευρώ, ανακοινώνοντας συνεργασίες με επτά τεχνολογικές εταιρείες που θα αναλάβουν κρίσιμα μέρη της υποδομής του μελλοντικού νομίσματος.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το ψηφιακό ευρώ θα είναι ένα ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής, διαθέσιμο σε όλους χωρίς χρέωση.

Θα χρησιμοποιείται, όπως ακριβώς χρησιμοποιούνται τα μετρητά σήμερα, οπουδήποτε στη ζώνη του ευρώ, θα είναι ασφαλές και θα προστατεύει την ιδιωτική ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. Το ψηφιακό ευρώ θα αποτελεί βήμα προόδου για το ενιαίο νόμισμα της ΕΕ.

Ψηφιακό ευρώ: Πώς θα λειτουργεί;

Το ψηφιακό ευρώ θα αποθηκεύεται σε ένα ηλεκτρονικό πορτοφόλι που θα μπορεί να δημιουργήσει ο οποιοσδήποτε στην τράπεζά του ή σε δημόσιο φορέα διαμεσολάβησης.

Μόλις θα είναι έτοιμο το πορτοφόλι, ο πολίτης θα μπορεί να μεταφέρει σε αυτό χρήματα από έναν συνδεδεμένο τραπεζικό λογαριασμό ή να καταθέσει μετρητά και να ξεκινήσει τις πληρωμές.

Κάθε φορά που θα λαμβάνει χρήματα σε ψηφιακό ευρώ, θα μπορεί να τα κρατήσει σε αυτό το πορτοφόλι, έως ένα καθορισμένο όριο, ή να τα μεταφέρει στον τραπεζικό λογαριασμό του.

Οι πληρωμές με ψηφιακό ευρώ θα είναι πάντοτε ασφαλείς και άμεσες – είτε γίνονται σε φυσικά ή ηλεκτρονικά καταστήματα είτε μεταξύ ιδιωτών.

Ψηφιακό ευρώ: Πού θα χρησιμοποιείται

Καθημερινές αγορές

Το προτοφόλι του ψηφιακού ευρώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να πληρώσει κάποιος από τον καφέ του μέχρι το άτομο που φροντίζει τα παιδιά του. Θα είναι διαθέσιμο για κάθε ηλεκτρονική πληρωμή σε φυσικά καταστήματα και μέσω διαδικτύου (online).

Πληρωμές μεταξύ φίλων

Οι πολίτες θα μπορούν να κάνουν άμεσες πληρωμές, χρησιμοποιώντας το κινητό τους τηλέφωνο ή το έξυπνο ρολόι τους ή μεταφορές σε λογαριασμούς φίλων τους είτε ηλεκτρονικά (online) είτε εκτός σύνδεσης (offline).

Ταξίδια στο εξωτερικό

Επίσης κάθε φορά που κάποιος πολίτης της ΕΕ επισκεφτεί μια άλλη χώρα της ζώνης του ευρώ, θα μπορεί να πληρώνει με το ψηφιακό ευρώ χωρίς χρέωση.

Διαδικτυακές αγορές

Το ψηφιακό ευρώ θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις όπου τα μετρητά δεν είναι διαθέσιμα, για παράδειγμα για ηλεκτρονικές αγορές. Το ψηφιακό ευρώ θα αποτελούσε ένα ασφαλές και εύκολο μέσο πληρωμής που θα είχε τη στήριξη της ΕΚΤ, ενός δημόσιου οργανισμού.

Επαναλαμβανόμενες πληρωμές

Το ψηφιακό ευρώ θα διευκολύνει και τις αυτοματοποιήμενες πληρωμές για όσους επιθυμούν να αξιοποιήσουν αυτήν τη λειτουργία.

Ωστόσο, δε θα γίνει ποτέ προγραμματιζόμενο χρήμα. Το προγραμματιζόμενο χρήμα είναι ψηφιακό χρήμα που χρησιμοποιείται για περιορισμένο σκοπό ή διάρκεια, όπως μια δωροεπιταγή (voucher).

Ψηφιακό ευρώ: Πότε θα εφαρμοστεί;

Η προπαρασκευαστική φάση, ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2023 και επικεντρώνεται σε τεχνικές δοκιμές, συνεργασίες και νομική θωράκιση.

Η ΕΚΤ διευκρίνισε ότι το αν και πότε θα ξεκινήσει η πλήρης ανάπτυξη των επιμέρους τμημάτων θα εξαρτηθεί από τη νομοθετική πρόοδο και τις αποφάσεις του Συμβουλίου της.

Αν και η τελική απόφαση για την κυκλοφορία του ψηφιακού ευρώ δεν έχει ακόμη ληφθεί, αξιωματούχοι της ΕΚΤ εκτιμούν ότι η έναρξη μπορεί να πραγματοποιηθεί το 2029.

Η ΕΚΤ εργάζεται για τη δημιουργία μιας ασφαλούς, προσβάσιμης και ουδέτερης ψηφιακής μορφής του ευρώ, που θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τα μετρητά και τις ιδιωτικές υπηρεσίες πληρωμών.

Όπως τόνισε η ΕΚΤ, «το ψηφιακό ευρώ δε θα αντικαταστήσει το φυσικό χρήμα, αλλά θα το συμπληρώσει, προσφέροντας στους πολίτες έναν νέο, ασφαλή και καθολικά αποδεκτό τρόπο πληρωμής σε ολόκληρη την Ευρωζώνη».