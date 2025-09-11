Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια στην ευρωζώνη η ΕΚΤ

Λόγω της  διεθνούς αβεβαιότητας και του πληθωρισμού

STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ AP Photo/ M. Probst
ΕΚΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αμετάβλητα αποφάσισε να διατηρήσει τα βασικά της επιτόκια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Όπως ανακοίνωσε μετά τη συνεδρίαση του διοικητικού της Συμβουλίου η ΕΚΤ διατηρεί αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια, με αποτέλεσμα το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων να παραμείνει στο 2%.

H συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη υπό το φως των νέων στοιχείων για την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας και της έντονης αβεβαιότητας που επικρατεί στη διεθνή οικονομική σκηνή αλλά και του πληθωρισμού ο οποίος κινείται εντός του στόχου που έχει τεθεί από την Κεντρική Τράπεζα.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, οι εμπειρογνώμονες της ΕΚΤ παρουσιάζουν, στις νέες προβολές τους, εικόνα του πληθωρισμού παρόμοια με εκείνη που προέβλεπαν τον Ιούνιο. Αναμένουν ότι ο γενικός πληθωρισμός θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο σε 2,1% το 2025, 1,7% το 2026 και 1,9% το 2027. Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό χωρίς την ενέργεια και τα είδη διατροφής, αναμένουν ότι θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο σε 2,4% το 2025, 1,9% το 2026 και 1,8% το 2027. Η οικονομία αναμένεται, σύμφωνα με τις προβολές, ότι θα αναπτυχθεί με ρυθμό 1,2% το 2025, ο οποίος έχει αναθεωρηθεί προς τα πάνω σε σχέση με το 0,9% που αναμενόταν τον Ιούνιο. Η προβολή για τον ρυθμό ανάπτυξης το 2026 διαμορφώνεται τώρα σε ελαφρώς χαμηλότερο επίπεδο, σε 1,0%, ενώ η προβολή για το 2027 παραμένει αμετάβλητη σε 1,3%.

Υπενθυμίζεται ότι από την αρχή του έτους η ΕΚΤ έχει προχωρήσει αθροιστικά τέσσερις φορές σε μείωση των επιτοκίων κατά 1% με την τελευταία τον περασμένο Ιούνιο, εκτιμώντας ότι η οικονομία της ευρωζώνης των 20 χωρών βρίσκεται σε «καλή κατάσταση», χωρίς όμως ωστόσο να αποκλείεται η πιθανότητα περαιτέρω χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής εφόσον το απαιτήσουν οι συνθήκες και τα οικονομικά δεδομένα.
 

Διαβάστε περισσότερα:
ΕΚΤ
 |
ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΕΥΡΩ
 |
ΕΠΙΤΟΚΙΑ
