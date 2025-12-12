Αλεξανδράκη για Σπαλιάρα: «Δεν είπα κάτι κακό. Όλα έγιναν με χιούμορ»

Το παλιό ειδύλλιο που έγιναν θέμα

Οι δηλώσεις της Δήμητρας Αλεξανδράκη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το βράδυ της Πέμπτης 11 Δεκεμβρίου, η Δήμητρα Αλεξανδράκη έκανε νέες δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες, σχολιάζοντας μεταξύ άλλων και την πρόσφατη αναφορά της στον Γιάννη Σπαλιάρα.

Το γνωστό μοντέλο και επιχειρηματίας ρωτήθηκε για τη δήλωσή της, στην οποία αποκάλυψε πως πριν από πολλά χρόνια υπήρξε ένα σύντομο φλερτ με τον ηθοποιό και παρουσιαστή.

«Είπα απλώς την αλήθεια: πριν από 15 χρόνια είχα μια σχέση με τον Γιάννη Σπαλιάρα. Δεν υπονόησα ποτέ ότι με κακοποίησε ή ότι μου έκανε κάτι αρνητικό. Στο βίντεο με τον Fipster τα περιγράφουμε όλα με χιούμορ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια τόνισε: «Αν κάποιος έλεγε κάτι αληθινό που έχω κάνει, δε θα με ενοχλούσε. Αν όμως με κατηγορούσε για κάτι ψευδές, τότε φυσικά θα είχα πρόβλημα».

Δήμητρα Αλεξανδράκη: Το φλερτ με τον Σπαλιάρα, το χιούμορ και οι εξηγήσεις

Η ίδια εξήγησε επίσης πως, εφόσον ο Γιάννης Σπαλιάρας δεν την έχει καλέσει για να εκφράσει οποιαδήποτε ενόχληση, θεωρεί ότι το θέμα δεν έχει προκαλέσει παρεξηγήσεις: «Αν κάτι τον είχε πειράξει, πιστεύω πως θα με είχε πάρει τηλέφωνο. Αφού δεν το έκανε, μάλλον όλα είναι εντάξει».

Υπενθυμίζεται ότι η Δήμητρα Αλεξανδράκη εμφανίστηκε πρόσφατα στην εκπομπή του Fipster στο YouTube, όπου αποκάλυψε με χιούμορ πως στο παρελθόν είχε ζήσει ένα σύντομο ειδύλλιο με τον Γιάννη Σπαλιάρα.

Δήμητρα Αλεξανδράκη: «Με τον Γιάννη Σπαλιάρα… Υπέκυψα!»

Σε σχετική ερώτηση του Fipster, «Με ποιον γνωστό Έλληνα έχεις κάνει κάτι και δεν το ξέρει ο κόσμος;», εκείνη απάντησε γελώντας: «Με τον Γιάννη Σπαλιάρα. Υπέκυψα». Συμπλήρωσε μάλιστα πως «δεν πήγαινα ποτέ με μοντέλα, αλλά εκείνος είχε κρυφές χάρες».

Με χιουμοριστική διάθεση, η Αλεξανδράκη περιέγραψε και το πώς ξεκίνησε το ειδύλλιο: «Με πίεσε πολύ η αλήθεια είναι. Είχε μακριά πόδια, πόσο να τρέξω; Με κυνηγούσε και σε ένα ξενοδοχείο στην Κύπρο… Τελικά με τσάκωσε», είπε γελώντας.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ
 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΑΛΙΑΡΑΣ
 |
BREAKFAST@STAR
