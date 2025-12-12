Ανθή Βούλγαρη: Μήνυση για ψεύτικες φωτογραφίες με το μωρό της

Καταγγέλλει τη δημοσίευση παραποιημένων εικόνων του γιου της

12.12.25 , 11:39
Ανθή Βούλγαρη: Μήνυση για ψεύτικες φωτογραφίες με το μωρό της
Σε μια σοβαρή αποκάλυψη προχώρησε η Ανθή Βούλγαρη μέσα από την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», δηλώνοντας πως σκοπεύει να κινηθεί νομικά εναντίον ιστοσελίδας που δημοσίευσε αλλοιωμένες φωτογραφίες με το παιδί της.

Η παρουσιάστρια, εμφανώς ενοχλημένη, έκανε λόγο για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και τόνισε πόσο επικίνδυνο μπορεί να γίνει όταν εικόνες ανηλίκων επεξεργάζονται και διακινούνται χωρίς συναίνεση.

Η δημοσιογράφος εξήγησε πως όλα ξεκίνησαν όταν η ίδια και ο σύζυγός της, Κώστας Κωνσταντινίδης, παρευρέθηκαν στη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στον Πειραιά.

Ανθή Βούλγαρη: Η τρυφερή φωτογραφία με τον σύζυγο και τον γιο της!

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, το ζευγάρι τράβηξε ορισμένες φωτογραφίες έχοντας μαζί και τον γιο τους, φροντίζοντας όμως —όπως πάντα— να μη φαίνεται το πρόσωπό του. Παρόλα αυτά, κάποια ιστοσελίδα φαίνεται πως χρησιμοποίησε τις εικόνες, τις επεξεργάστηκε ψηφιακά και πρόσθεσε στο πρόσωπο του μωρού το πρόσωπο ενός άλλου παιδιού.

Ανθή Βούλγαρη: Μήνυση για ψεύτικες φωτογραφίες με το μωρό της

Η Ανθή Βούλγαρη σχολίασε χαρακτηριστικά: «Έχουν πάρει δικές μας φωτογραφίες, μας έχουν τοποθετήσει σε διαφορετικά τοπία και έχουν βάλει στο σώμα του παιδιού μας το πρόσωπο άλλου μωρού. Είναι κάτι σοβαρό και φυσικά θα κινηθώ νομικά».

Η παρουσιάστρια θέλησε παράλληλα να απευθύνει ένα σημαντικό μήνυμα προς όλους τους γονείς, επισημαίνοντας πόσο προσεκτικοί πρέπει να είναι σε ό,τι αφορά την έκθεση των παιδιών τους στο διαδίκτυο. «Σκεφτείτε τι θα μπορούσε να είχε συμβεί αν είχα δείξει το πραγματικό του πρόσωπο», ανέφερε με νόημα.

Η ίδια έγινε μητέρα για πρώτη φορά τον περασμένο Μάρτιο, φέρνοντας στον κόσμο ένα υγιέστατο αγόρι. Η Ανθή Βούλγαρη και ο σύζυγός της παντρεύτηκαν το 2020 στο Πήλιο, διατηρώντας πάντα χαμηλό προφίλ στη δημόσια ζωή τους.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, είχε δηλώσει πως επιθυμεί να μεγαλώσει την οικογένειά της, παρά τις δυσκολίες του απαιτητικού επαγγελματικού της ρυθμού, υπογραμμίζοντας πως «τα παιδιά είναι ευλογία».

Το ζήτημα που ανέδειξε η Ανθή Βούλγαρη ανοίγει για ακόμη μία φορά τη συζήτηση γύρω από την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο και την ανάγκη αυστηρότερων μέτρων για την προστασία των ανηλίκων από την ανεξέλεγκτη χρήση και παραποίηση των εικόνων τους.

