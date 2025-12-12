Φοινικούντα: Ποιο είναι το τρίτο άτομο που εμπλέκεται στη δολοφονία

Στα δικαστήρια Καλαμάτας ο ανιψιός και ο φίλο τους που κατηγορούνται για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα

Στη Γερμανία βρίσκεται το τρίτο άτομο που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα μαζί με τον ανιψιό του 68χρονου και τον επιχειρηματία φίλο του και από αναμένεται η σύλληψή του. Πριν από λίγη ώρα οι δύο κατηγορούμενοι ως ηθικοί αυτουργοί του εγκλήματος πέρασαν την πόρτα της ανακρίτριας Καλαμάτας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για άτομο από το στενό περιβάλλον του φίλου του ανιψιού, το οποίο, όπως και οι δύο 22χρονοι προφυλακισμένοι είχε δοσοληψίες με τον επιχειρηματία.

Το άτομο αυτό φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο στη δολοφονία. Εξετάζεται η συνδρομή του στην κλοπή του σκούτερ, με το οποίο οι δύο νεαροί μετέβησαν στη Φοινικούντα ή στην εξαφάνιση κρίσιμων στοιχείων, όπως το όπλο του εγκλήματος που δεν έχει βρεθεί ακόμα.

Ήδη οι ελληνικές αρχές έχουν ειδοποιήσει τις αντίστοιχες αρχές της Γερμανίας, και θεωρείται θέμα ωρών η σύλληψή του. Χθες αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών αναζήτησαν το εν λόγω άτομο στη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας που είχε δηλώσει κι ενημέρωσαν τους γονείς του για τα περαιτέρω.

Φοινικούντα: Ο 22χρονος συνεργός «κάρφωσε» τον ανιψιό και τον επιχειρηματία

Παράλληλα, σύμφωνα με το Mega, ο 22χρονος, ο οποίος πλέον κατηγορείται ως ο φυσικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας, φέρεται να είναι εκείνος που «κάρφωσε» στην εισαγγελέα Καλαμάτας τον ανιψιό του 68χρονου και τον φίλο του, κατονομάζοντάς τους ως ηθικούς αυτουργούς του εγκλήματος.

Ο 22χρονος φέρεται να πείστηκε να μιλήσει μετά από παραίνεση του δικηγόρου του για να τύχει ευνοϊκότερης μεταχείρισης όσον αφορά στην ποινή του.

Πάντως οι δύο κατηγορούμενοι για ηθική αυτουργία, αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή στη διπλή δολοφονία.

Όπως είπε η Ρούλα Κουσκουρή στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» ο ανιψιός του 68χρονου κατηγορείται και για την απόπειρα δολοφονίας του θείου του τον περασμένο Σεπτέμβριο. Ο επιχειρηματίας φίλος του κατηγορείται για ηθική αυτουργία και ο τρίτος για απλή συνέργεια.

