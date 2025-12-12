Φοινικούντα: Ποιο είναι το τρίτο άτομο που εμπλέκεται στη δολοφονία

Βρίσκεται στη Γερμανία – Ποιος ήταν ο ρόλος του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.12.25 , 14:47 Miraculous: Oι ιστορίες των Ladybug & Cat Noir στο Θέατρο Φίλιπ!
12.12.25 , 14:46 Νταλιάνης: Μιλά για τις κόρες του και τη βαφτιστήρα του, Ελεωνόρα Ζουγανέλη
12.12.25 , 14:45 Φοινικούντα: «Κλείδωσαν τον νεκρό θείο μου μέσα στη ρεσεψιόν»
12.12.25 , 14:15 Στάση εργασίας στα λεωφορεία την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου
12.12.25 , 14:02 Μάρα Μεϊμαρίδη: Τα σχόλια για την εγκυμοσύνη της Καινούργιου
12.12.25 , 13:56 Ορέστης Τζιόβας: «Είμαι με μια κοπέλα και είμαστε μια χαρά»
12.12.25 , 13:51 Δημήτρης Μηλιόγλου: Θα συνεργαστεί ξανά με την Τσολάκη;
12.12.25 , 13:45 Δημήτρης Σαράντος: «Η Μπέττυ Μαγγίρα ήταν υποστηρικτική μαζί μου»
12.12.25 , 13:35 Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Συλληφθείς στην Κρήτη κουμπάρος του Ανδρουλάκη»
12.12.25 , 13:31 Αποχωρούν οι αγρότες από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης - Επιστροφή στα μπλόκα
12.12.25 , 13:30 Άση Μπήλιου: Προσοχή αυτό το Σαββατοκύριακο γι' αυτά τα 4 ζώδια
12.12.25 , 13:26 Ναύπλιο: Στο νοσοκομείο μαθητής μετά από κροτίδα που έπεσε σε σχολείο
12.12.25 , 13:22 Τραϊάνα Ανανία: «Μου έχει τύχει τσιγκούνης στο πρώτο ραντεβού»
12.12.25 , 13:10 Stars System: Οι ετήσιες προβλέψεις για το 2026 από την Άση Μπήλιου
12.12.25 , 13:08 Cash or Trash: «Φουρτούνα» προσφορών κατακλύζει το δωμάτιο των αγοραστών
Συνταξιούχοι: Τα τέσσερα «δώρα» που θα πάρουν την Πρωτοχρονιά
Έλενα Παπαρίζου: «Παραμένει στο νοσοκομείο. Ήταν στα όρια της κατάρρευσης»
Λασκαράκη για κόρη: Είχε αρρωστήσει και έπρεπε να μπει στο νοσοκομείο
First Dates: Νεύρα στο ραντεβού - Ο Κωνσταντίνος, η Άντα κι ο λογαριασμός!
Ο Άρης φεύγει, ο Ερμής επιστρέφει: Ποια ζώδια ευνοούνται άμεσα;
Ιωάννα Τούνη: «Μεγαλώνει το παιδί μας μια Mπαλινέζα»
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Είμαι πολύ κοντά στην τηλεοπτική μου επιστροφή»
Χατζηβασιλείου σε Παπίλα: «Γιατί πρέπει να φέρουμε εδώ την τοξικότητα;»
Δανός δότης: Νεκρό ένα παιδί που γεννήθηκε από το σπέρμα του στην Ελλάδα
First Dates: «Έναν τέτοιον άντρα θέλω να τρώμε μαζί παϊδάκια»
Περισσότερα

VIDEOS

Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Στα δικαστήρια Καλαμάτας ο ανιψιός και ο φίλο τους που κατηγορούνται για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στη Γερμανία βρίσκεται το τρίτο άτομο που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα μαζί με τον ανιψιό του 68χρονου και τον επιχειρηματία φίλο του και από αναμένεται η σύλληψή του. Πριν από λίγη ώρα οι δύο κατηγορούμενοι ως ηθικοί αυτουργοί του εγκλήματος πέρασαν την πόρτα της ανακρίτριας Καλαμάτας. 

 Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για άτομο από το στενό περιβάλλον του φίλου του ανιψιού, το οποίο, όπως και οι δύο 22χρονοι προφυλακισμένοι είχε δοσοληψίες με τον επιχειρηματία. 

Φοινικούντα: Ο 22χρονος συνεργός «κάρφωσε» ανιψιό και φίλο για τη δολοφονία

Το άτομο αυτό φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο στη δολοφονία. Εξετάζεται η συνδρομή του στην κλοπή του σκούτερ, με το οποίο οι δύο νεαροί μετέβησαν στη Φοινικούντα ή στην εξαφάνιση κρίσιμων στοιχείων, όπως το όπλο του εγκλήματος που δεν έχει βρεθεί ακόμα. 

κατηγορούμενοι για δολοφονία στη Φοινικούντα 1

Ήδη οι ελληνικές αρχές έχουν ειδοποιήσει τις αντίστοιχες αρχές της Γερμανίας, και θεωρείται θέμα ωρών η σύλληψή του. Χθες αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών αναζήτησαν το εν λόγω άτομο στη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας που είχε δηλώσει κι ενημέρωσαν τους γονείς του για τα περαιτέρω. 

Φοινικούντα: «Μίλησαν» τα πακιστανικά τηλέφωνα - Οι κλήσεις που έγιναν

Φοινικούντα: Ο 22χρονος συνεργός «κάρφωσε» τον ανιψιό και τον επιχειρηματία

Παράλληλα, σύμφωνα με το Mega, ο 22χρονος, ο οποίος πλέον κατηγορείται ως ο φυσικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας, φέρεται να είναι εκείνος που «κάρφωσε» στην εισαγγελέα Καλαμάτας τον ανιψιό του 68χρονου και τον φίλο του, κατονομάζοντάς τους ως ηθικούς αυτουργούς του εγκλήματος. 

Φοινικούντα: Λίγο μετά τη διπλή δολοφονία άρχισε το ξεπούλημα ο ανιψιός

Ο 22χρονος φέρεται να πείστηκε να μιλήσει μετά από παραίνεση του δικηγόρου του για να τύχει ευνοϊκότερης μεταχείρισης όσον αφορά στην ποινή του. 

κατηγορούμενοι για δολοφονία στη Φοινικούντα 2

Πάντως οι δύο κατηγορούμενοι για ηθική αυτουργία, αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή στη διπλή δολοφονία. 

Φοινικούντα: «Δηλώνει αθώος, είναι σε άθλια κατάσταση»

Όπως είπε η Ρούλα Κουσκουρή στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» ο ανιψιός του 68χρονου κατηγορείται και για την απόπειρα δολοφονίας του θείου του τον περασμένο Σεπτέμβριο. Ο επιχειρηματίας φίλος του κατηγορείται για ηθική αυτουργία και ο τρίτος για απλή συνέργεια. 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΚΑΜΠΙΝΓΚ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top