Φοινικούντα: «Δηλώνει αθώος, είναι σε άθλια κατάσταση»

Για μια ώρα παρέμειναν στα δικαστήρια της Πρώην Σχολής Ευελπίδων ο ανιψιός του 68χρονου που δολοφονήθηκε μαζί με τον επιστάτη του κάμπινγκ του στη Φοινικούντα και ο επιχειρηματίας φίλος του, οι οποίοι κατηγορούνται ως ηθικοί αυτουργοί της διπλής δολοφονίας.

Όπως είπε ο δικηγόρος του 32χρονου, ο εντολέας του δηλώνει αθώος και αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση.

«Ο πελάτης μου είναι αρνητικός απέναντι σε οποιαδήποτε κατηγορία μπορεί να δημιουργηθεί από το συγκεκριμένο συμβάν», δήλωσε ο δικηγόρος του 31χρονου, Γιάννης Βέρρας.

Ο ανιψιός του 68χρονου που δολοφονήθηκε στη Φοινικούντα και κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός

«Δεν γνωρίζω το αποδεικτικό υλικό, δεν γνωρίζω με ποια στοιχεία επεκτάθηκε η ποινική δίωξη και για ποιο λόγο εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης καθώς από την πρώτη στιγμή είχε θέσει τον εαυτό του στη διάθεση των Αρχών. Δεν είναι ύποπτος φυγής ή ύποπτος τέλεσης νέων εγκλημάτων για να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Παρ’ όλα αυτά είναι εμπειρότατη η κυρία ανακρίτρια, έχει εκδώσει το ένταλμα σύλληψης, αναμένουμε να δούμε με ποια στοιχεία έχει εκδοθεί αυτό και με ποια στοιχεία επεκτάθηκε η ποινική δίωξη σε βάρος τους», επισήμανε.

«Ο εντολέας μου δεν μπορεί να καταλάβει με ποια στοιχεία οδηγήθηκε κατηγορούμενος. Η ψυχολογική κατάστασή του είναι άθλια», κατέληξε ο δικηγόρος του ανιψιού και συνέχισε:

«Η θέση του είναι ρητή και σαφής. Πρόκειται για μια άρνηση από την πρώτη στιγμή που τη δηλώνει. Δεν μπορώ να γνωρίζω και να τοποθετηθώ για κανένα στοιχείο της δικογραφίας, εφόσον έχω παντελή άγνοια για αυτή. Μόλις μου γνωστοποιηθούν τα έγγραφα της δικογραφίας, λάβουμε προθεσμία για την απολογία και μπορέσουμε να μελετήσουμε το αποδεικτικό υλικό, τότε θα μπορώ να είμαι σε θέση να έχω άποψη και να δω τα στοιχεία τα οποία οδήγησαν στην κατηγορία αυτή, την οποία αρνείται ο εντολέας μου ιδιαιτέρως και κατηγορηματικά».

Φοινικούντα: Οι πληροφορίες για τα χρέη του ανιψιού

Σύμφωνα με πληροφορίες το κίνητρο της διπλής δολοφονίας ήταν οικονομικό. Ο ανιψιός φέρεται να ήθελε να ρευστοποιήσει τη μεγάλη περιουσία του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, που υπολογίζεται ότι υπερβαίνει τα 20 εκατ. ευρώ.

Ο φίλος του ανιψιού του 68χρονου που θεωρείται επίσης ηθικός αυτουργός της δολοφονίας στη Φοινικούντα

Μάλιστα, σύμφωνα με το Mega, πριν από τη σύλληψή του ο 32χρονος προσπάθησε να πουλήσει δέκα ακίνητα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ανιψιός στο παρελθόν αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα, καθώς χρωστούσε αρκετά χρήματα. Τότε ο θείος του είχε πάει στην Αθήνα και είχε ξεπληρώσει όλα του τα χρέη, πείθοντάς τον να επιστρέψει στη Φοινικούντα και να εργαστεί στο κάμπινγκ, όπου κι έμενε.

Όσο για τον επιχειρηματία – φίλο του ανιψιού, φέρεται κι εκείνος να αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα και ήθελε να αποκομίσει οικονομικό όφελος από τη διπλή δολοφονία.

Φοινικούντα: Ανατροπή με τον φυσικό αυτουργό – Ποιος πάτησε τη σκανδάλη;

Παράλληλα, ζήτημα χρόνου θεωρείται η κλήση για νέα κατάθεση στην ανακρίτρια Καλαμάτας των δύο προφυλακισμένων 22χρονων, καθώς από την έρευνα προέκυψε ανατροπή ως προς τον άνθρωπο που πάτησε τελικά τη σκανδάλη.

Ο φερόμενος ως συνεργός στη δολοφονία που πλέον θεωρείται ότι ήταν εκείνος που σκότωσε τελικά τους δύο άνδρες στη Φοινικούντα

Σύμφωνα με το σκεπτικό της ανακρίτριας που οδήγησε στην έκδοση των τριών νέων ενταλμάτων σύλληψης, ο άνθρωπος που πυροβόλησε τον 68χρονο και τον επιστήθιο φίλο του και επιστάτη, δεν είναι ο 22χρονος Ελληνοβρετανός αλλά ο 22χρονος που εμφανίστηκε στη ΓΑΔΑ και υποστήριξε ότι είχε ρόλο συνεργού.

«Ο Τ.Χ. εισήλθε εντός του κάμπινγκ και εν συνεχεία εντός του χώρου υποδοχής φέροντας παράνομο περίστροφο», αναφέρει μεταξύ άλλων το σκεπτικό της ανακρίτριας Καλαμάτας και συνεχίζει: «ευρισκόμενος σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, έχοντας αποφασίσει να σκοτώσει αμφότερους, προσέγγισε τον πρώτο εξ αυτών και πυροβόλησε δις πρώτα στην περιοχή του θώρακα και αμέσως μετά στην περιοχή της κεφαλής. Αμέσως μετά στράφηκε στον δεύτερο εξ αυτών, ο οποίος προσπαθούσε να διαφύγει τρέχοντας και κάνοντας χρήση του ανωτέρω περιστρόφου τον πυροβόλησε τρεις φορές στις περιοχές του θώρακα και της κοιλιάς».

Ο 22χρονος που αρχικά είχε κατηγορηθεί ως ο φυσικός αυτουργός της δολοφονίας στη Φοινικούντα, αλλά τώρα αυτό ανατρέπεται από τις εξελίξεις

Επισημαίνεται ότι από την πρώτη στιγμή ο 22χρονος Ελληνοβρετανός υποστήριζε ότι δεν είχε πυροβολήσει αυτός, όμως λόγω της κατάθεσης του συνομήλικου φίλου του και της αναγνώρισης από τον τότε μάρτυρα και πλέον κατηγορούμενο ανιψιό του δολοφονημένου 68χρονου, είχε κριθεί προφυλακιστέος ως φυσικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας.

Πλέον, όπως σημειώνουν δικαστικές πηγές, μετά τη συγκεκριμένη τεράστια ανατροπή είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα κληθούν αμφότεροι για νέες καταθέσεις ακόμη και με υπόμνημα.

Τέλος, να σημειωθεί ότι δεν αποκλείεται να προκύψουν στοιχεία για ακόμη ένα ή δύο πρόσωπα από το περιβάλλον του ανιψιού.

Φοινικούντα: Αναζητούν και τρίτο άτομο

Εκτός από τους δύο συλληφθέντες, τον ανιψιό και τον φίλο του, αναζητείται κι ένα τρίτο άτομο, νεαρής ηλικίας, που βρίσκεται στη Γερμανία, σε ταξίδι αναψυχής.

Το άτομο αυτό ήταν που μετέφερε τον 22χρονο φερόμενο ως συνεργό από την Φοινικούντα στην Καλαμάτα, καθώς κανείς δεν πίστεψε τους ισχυρισμούς του ότι έφτασε εκεί… κολυμπώντας.

Οι γερμανικές Αρχές έχουν λάβει σήμα από την ΕΛΑΣ για τη σύλληψή του.

Φοινικούντα: «Ο θείος μου είχε καταλάβει ότι κάποιος θέλει το κακό του»

Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση βρίσκεται και η ανιψιά του 68χρονου, μετά από τη σύλληψη του ξαδέλφου της.

«Είμαι πολύ άσχημα από χθες, δεν μπορούσα να κοιμηθώ, έπρεπε και να ταξιδέψω νωρίς σήμερα το πρωί για την Αθήνα. Το πίστευα μέσα μου, ήμουν σχεδόν βέβαιη για την εξέλιξη της υπόθεσης, αλλά μέσα μου ήθελα να έχω κάνει λάθος. Είμαστε παιδιά από δύο αδέρφια, είναι πρώτος ξάδερφος μου» είπε η ανιψιά του θύματος, Αμαλία Τομαρά, μιλώντας το πρωί της Πέμπτης στο Mega.

«Από τις καταστάσεις που έχω ζήσει στην οικογένεια πριν τον φόνο – από την στιγμή που γεννήθηκε ο φερόμενος ως δράστης έως τώρα – είχα καταλάβει τον χαρακτήρα του και ότι πιθανόν να είναι αυτός. Ξέρω τον χαρακτήρα της οικογένειάς του, και το ένστικτό μου δεν κάνει ποτέ λάθος. Δεν είχαμε κάνει συζήτηση ποτέ με τον κατηγορούμενο για τα περιουσιακά του θείου μου. Με τον θείο μου μιλούσα. Ο θείος μου τον φοβόταν και δεν ξέρω το γιατί και δεν θέλω να επεκταθώ», πρόσθεσε.

«Συνάντησα τον ξάδερφό μου το βράδυ του φονικού, μόλις το έμαθα, έφυγα από την Αθήνα. Ήμουν σε σοκ. Έφτασα ξημερώματα στο κάμπινγκ. Ο ξάδερφός μου βγήκε έξω, με αγκάλιασε, με φίλησε. Ήμουν σε χάλια κατάσταση. Φώναζα και έκλαιγα. Και μου έλεγε “μη το κάνεις αυτό στον εαυτό σου, σταμάτα”. Ήταν ο αστυνομικός λίγο πιο έξω και ο ξάδερφός μου άρχισε να έχει έπαρση, δεν είχε καταλάβει τι είχε κάνει. Δεν ήταν σοκαρισμένος. Κοίταξε τον ουρανό δύο φορές και μου είπε “εγώ είμαι εδώ τώρα”. Η κόρη μου, μου το επεσήμανε αυτό όταν πήγαμε σπίτι, αυτό που έλεγε ο ξάδερφός μου ότι “μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου, δεν αξίζει”. Δηλαδή το να ταλαιπωρούμαι έτσι γιατί θα πάθω κάτι. Είχα πέσει κάτω στη λάσπη και φώναζα τον θείο μου», είπε αναφερόμενη στο βράδυ της δολοφονίας.

«Ο ξάδερφός μου είχε στρέψει τις υποψίες στον γιο μου. Ζω από τύχη, θα βγουν από τις συνομιλίες αυτά. Δεν είχα πάει ποτέ στο κάμπινγκ να είμαστε οι τρεις μας. Εγώ δεν ήθελα να πάω στο κάμπινγκ. Και ο γιος μου από τύχη ζει. Ο ξάδερφός μου θα τα πουλούσε όλα για ένα κομμάτι ψωμί», συνέχισε.