Φοινικούντα: Πώς ο εργοδότης των 22χρονων είχε αποθηκευμένο τον 68χρονο

Με μεγάλη προσοχή το Ανθρωποκτονιών προσπαθεί να ενώσει τα κομμάτια του παζλ της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα. Οι δύο 22χρονοι μπορεί να είναι προφυλακισμένοι, ωστόσο κι άλλα πρόσωπα βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών, καθώς, όπως προκύπτει από την έρευνα πιθανόν να έχουν ρόλο στο στυγερό έγκλημα.

Στις αρχές έχουν καταθέσει αρκετά πρόσωπα, ανάμεσά τους ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας, η σύντροφός του, αλλά και ο κολλητός του, που ήταν το πρώτο πρόσωπο που ειδοποίησε για το μακελειό στο κάμπινγκ.

Ο 31χρονος επιχειρηματίας, ήταν παράλληλα εργοδότης του 22χρονου φερόμενου ως ηθικού αυτουργού της δολοφονίας, ενώ στην επιχείρησή του κάποια στιγμή είχε εργαστεί και ο φερόμενος ως φυσικός αυτουργός.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας έχει υποπέσει σε αρκετές αντιφάσεις, που έχουν κάνει εντύπωση στους αξιωματικούς του Ανθρωποκτονιών.

Ο άνδρας, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, φέρεται να ισχυρίστηκε πως δε γνώριζε προσωπικά το 68χρονο θύμα. Μάλιστα τον χαρακτήρισε «σκουπίδι», γιατί ο ανιψιός και φίλος του, τού είχε πει πως είχε άλλες «προτιμήσεις» και μιλούσε άσχημα και χυδαία σε νεαρά αγόρια.

Όμως, από τα στοιχεία που έχουν προκύψει από την άρση απορρήτου επτά κινητών τηλεφώνων, ανάμεσά τους και το κινητό του 31χρονου, προκύπτει ότι τον γνώριζε και μάλιστα καλά. Κι αυτό γιατί είχε αποθηκευμένο τον αριθμό του 68χρονου στις επαφές του με την ονομασία «θειούλης».

Πάντως, παρά το γεγονός ότι δεν συμπαθούσε τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, αναγνώριζε ότι βοηθούσε τον φίλο του οικονομικά και συναισθηματικά.

«Τον θείο του δεν τον γνώριζα προσωπικά, ωστόσο από τις περιγραφές και επειδή ήξερα ότι πήγαινε με μικρά αγόρια και ήταν αυταρχικός τον θεωρούσα ένα “σκουπίδι”… γιατί όλα αυτά που έκανε είναι κόντρα στα δικά μου πιστεύω… τον φίλο μου όμως (ανιψιό) ήξερα ότι τον βοηθούσε αρκετά και οικονομικά…», φέρεται να κατέθεσε ο εργοδότης.

Στην κατάθεσή του, φέρεται να δήλωσε επίσης ότι ασχολείται με τις επιχειρήσεις και το real estate, όμως δεν τον ενδιέφεραν ποτέ οι επιχειρήσεις στη Μεσσηνία.

Όσον αφορά στην επαγγελματική σχέση που είχε με τους δύο προφυλακισμένους 22χρονους, φέρεται να είπε πως ο φερόμενος ως ηθικός αυτουργός εργαζόταν σε κατάστημα που διατηρούσε στην Αθήνα, και πως ο άλλος ήταν φίλος του υπαλλήλου του από παλιά.

Φέρεται μάλιστα να έδωσε πληροφορίες για τις κινήσεις των δύο 22χρονων λίγες μέρες πριν από τη διπλή δολοφονία.

«Τον Χ.Τ. (κατηγορούμενος ως συνεργός) τον γνώριζα επαγγελματικά… Δούλευε ως ντελίβερι σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που είχα στο Κολωνάκι το 2021 – 2022… μέσω αυτού γνώρισα και τον Ι.Μ. (κατηγορούμενος ως φυσικός αυτουργός) που ήταν φίλος του Χ.Τ. από παιδιά και μερικές φορές τον αντικαθιστούσε στα ρεπό του στη δουλειά. Ο Χ.Τ. είχε γνωρίσει από μένα τον φίλο μου (ανιψιό) … τον θαύμαζε για τα ακριβά αμάξια και τα πούρα που έκανε και τον τρόπο ζωής του… Τον Ι.Μ. είχα 4 χρόνια να τον δω…Από τον Ιούλιο του 2025 ο Χ.Τ. εργάζεται ως πωλητής στο κατάστημα που διατηρώ στο κέντρο της Αθήνας», φέρεται να κατέθεσε ο 31χρονος επιχειρηματίας.

Τη νύχτα της 5ης Οκτωβρίου, ο επιχειρηματίας δέχτηκε τηλεφώνημα από τον ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ο οποίος σε κατάσταση σοκ, του είπε για τη δολοφονία του θείου του και του επιστάτη Βασίλη, αλλά και για την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του ίδιου.

«Το βράδυ στις 5/10 ήμουν στη Θεσσαλονίκη, με κάλεσε ο φίλος μου (ανιψιός) από το τηλέφωνο της κοπέλας του στις 20:30, ήταν τρομαγμένος έκλαιγε και μου έλεγε "σκότωσαν το θείο μου και τον Βασίλη τον επιστάτη, ήθελαν να σκοτώσουν και μένα". Ήταν τρομαγμένος… η κλήση κράτησε περίπου 1 λεπτό… Ξανακάλεσα μετά στο κινητό της κοπέλας του αλλά δεν απαντούσαν… Ξαναμίλησα μαζί με την κοπέλα του πιο αργά όταν ο φίλος μου (ανιψιός) έδινε κατάθεση στην αστυνομία…», φέρεται να είπε και στη συνέχεια ανέφερε ότι συναντήθηκε με τον ανιψιό μετά την κηδεία του 68χρονου.

«Συναντηθήκαμε μια μέρα μετά την κηδεία στις 10/10, στην Αθήνα… ήρθαν και φάγαμε στο σπίτι μου στο κέντρο μαζί με την κοπέλα του… Χαιρετήθηκε στην επιχείρηση που διατηρώ και με τον Χ.Τ.», φέρεται να είπε.

Φοινικούντα: Ποιος κάλεσε τελικά τον επιχειρηματία το βράδυ της δολοφονίας

Αντιφάσεις προκύπτουν επίσης από τις καταθέσεις του ανιψιού και του φίλου του ως προς το ποιος τηλεφώνησε στον επιχειρηματία το βράδυ της δολοφονίας.

Ο ανιψιός φέρεται να κατέθεσε πως είπε στην κοπέλα του να τηλεφωνήσει στον φίλο του και να του πει τι είχε συμβεί, όπως κι έγινε. Ο επιχειρηματίας πάλι φέρεται να κατέθεσε πως τον κάλεσε ο φίλος του από το κινητό της κοπέλας του και του είπε τι είχε συμβεί.

Συγκεκριμένα ο ανιψιός και αυτόπτης μάρτυρας φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι αφού γλίτωσε από τις σφαίρες πήγε στο εστιατόριο του κάμπινγκ και ζήτησε από την κοπέλα του να τηλεφωνήσει στον επιχειρηματία φίλο του και στη μητέρα του.

«Το 100 το κάλεσε ο άνθρωπος του εστιατορίου… Κάλεσε πρώτα τον Γ.Μ. επειδή είναι ο πιο κοντινός μου φίλος… τον ενημέρωσε η κοπέλα μου για το τι είχε συμβεί», φέρεται να είπε.

Όσον αφορά στη σχέση του με τον θείο του, φέρεται να είπε:

«Ο θείος μου ήταν δύστροπος άνθρωπος… αλλά εμένα με αγαπούσε είχαμε καλή σχέση… Όταν μπήκε ο δράστης μέσα στη ρεσεψιόν… τον κορόϊδεψαν περιπαικτικά με το Βασίλη πριν βγάλει το όπλο και τους πυροβολήσει…».

Ο ανιψιός φέρεται επίσης να είπε πως του έδειξαν τον φυσικό αυτουργό στη ΓΑΔΑ ανάμεσα σε άλλα άτομα και θυμήθηκε αμέσως τα χαρακτηριστικά του προσώπου του.