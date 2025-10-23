Φοινικούντα: «Έχω άνθρωπο από μέσα… » - Ο διάλογος μετά τη διπλή δολοφονία

«Πού με έχεις μπλέξει; Πρέπει να πάμε στην αστυνομία»

Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Νέοι αποκαλυπτικοί διάλογοι ανάμεσα στους δύο 22χρονους, οι οποίοι προφυλακίστηκαν για τη διπλή δολοφονία της Φοινικούντα, ήρθαν στο φως της δημοσιότητας. 

Σύμφωνα με την εκπομπή Live News, ο φερόμενος ως εκτελεστής, ανέφερε στην απολογία του ότι συναντήθηκε με τον άλλο 22χρονο στην Αθήνα μετά τη δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιστάτη και είχαν έναν έντονο διάλογο. 

Εξελίξεις στη Φοινικούντα: «Οι απαντήσεις είναι στο σπίτι του 68χρονου»

Όπως φέρεται να αποκάλυψε, ο συνοδηγός του σκούτερ, του είπε πως είχε γνωστό πρόσωπο μέσα στο κάμπινγκ, κάτι που, όπως φαίνεται, δε γνώριζε ο ίδιος. 

o φερόμενος ως ηθικός αυτουργός της δολοφονίας στη Φοινικούντα 1

«Ανέβηκε στη μηχανή και μου είπε ότι έγινε μα@@@ία, του είπα να κατέβει και συνέχισα στον δρόμο. Πήγε στην Αθήνα και τον πήρα τηλέφωνο να συναντηθούμε. Πήγαμε για καφέ και θυμάμαι ακριβώς τον διάλογο που είχαμε. Του είπα “δείχνουν το μηχανάκι και εμένα στα κανάλια, θα μας βρουν πρέπει να πάμε στην αστυνομία”.

Φοινικούντα: Νέο βίντεο ντοκουμέντο με τον 22χρονο στο ΚΤΕΛ Καλαμάτας

Εκείνος μου απάντησε “μην αγχώνεσαι, θα δούμε τι θα κάνουμε”, τότε τον ρώτησα “που με έχεις μπλέξει; πρέπει να πάμε στην αστυνομία”. Στη συνέχεια μου εξήγησε ότι “μπαίνοντας στο κάμπινγκ αναγνώρισα έναν άνθρωπο. Θα το φτιάξω, ξέρω έναν από μέσα“», αποκάλυψε ο 22χρονος φερόμενος εκτελεστής του διπλού φονικού.

o φερόμενος ως ηθικός αυτουργός της δολοφονίας στη Φοινικούντα 2

Φοινικούντα: «Δεν ειδοποίησα τον ανιψιό, δεν ήθελα να μπλέξω»

Οι αντιφάσεις στις οποίες έχουν υποπέσει τόσο οι δύο 22χρονοι, όσο και ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ έχει κάνει τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα και κυρίως αυτό της εμπλοκής περισσότερων προσώπων στο στυγερό αυτό έγκλημα. 

Φοινικούντα: «Έχω άνθρωπο από μέσα… » - Ο διάλογος μετά τη διπλή δολοφονία

Φοινικούντα: «Δώσε τα λεφτά, αλλιώς θα πω ότι πειράζεις αγοράκια»

Τόσο ο ανιψιός του 68χρονου και η σύντροφός του, όσο και ο φίλος του που ήταν και εργοδότης των 22χρονων κατηγορούμενων, έχουν καταθέσει στις αρχές για την υπόθεση. 

Φοινικούντα: «Έχω άνθρωπο από μέσα… » - Ο διάλογος μετά τη διπλή δολοφονία

Όπως έγινε γνωστό, ο 22χρονος φερόμενος ως ηθικός αυτουργός εργαζόταν σε μια καφετέρια στο Κολωνάκι, η οποία ανήκει στον φίλο του ανιψιού. Στην καφετέρια αυτή σύχναζε αρκετές φορές και ο ανιψιός του 68χρονου. 

Φοινικούντα: Τα πρώτα στοιχεία από την άρση απορρήτου στα 7 κινητά τηλέφωνα

Ο εργοδότης φέρεται να είπε στην κατάθεσή του πως σύστησε τον 22χρονο στον φίλο του γιατί ο νεαρός θαύμαζε τον τρόπο ζωής που έκανε ο ανιψιός του 68χρονου, λόγω των ακριβών αυτοκινήτων που οδηγούσε και των ρούχων που φορούσε. 

o φερόμενος ως ηθικός αυτουργός της δολοφονίας στη Φοινικούντα 3

«Ο 22χρονος είχε γνωρίσει τον ανιψιό στο μαγαζί μου. Είχε εντυπωσιαστεί και τον θαύμαζε για την οικονομική του κατάσταση, που τον έβλεπε να καπνίζει πούρα και να έχει ακριβό αμάξι. Εγώ πριν από το φονικό είχα δει τον ανιψιό 3-4 φορές. Νομίζω ότι στο μαγαζί είχε δει και τον 22χρονο και είχαν χαιρετηθεί. Ο 22χρονος τις μέρες που έγιναν οι απόπειρες δε δούλευε», φέρεται να έχει πει στη κατάθεσή του ο εργοδότης του 22χρονου φερόμενου συνεργού.

Φοινικούντα: Βίντεο ντοκούμεντο από την απόπειρα εναντίον του 68χρονου

Όπως έχει γίνει επίσης γνωστό, αμέσως μετά τη διπλή δολοφονία ο πρώτος άνθρωπος, τον οποίο ειδοποίησε ο ανιψιός του 68χρονου, ήταν ο κολλητός του φίλος και εργοδότης του 22χρονου. 

«Σκότωσαν τον θείο μου, φοβάμαι, έλα να με βοηθήσεις», φέρεται να του είπε.

Φοινικούντα: Αναμένονται τρία νέα εντάλματα σύλληψης

Μάλιστα ο φίλος του ανιψιού φέρεται να παραδέχθηκε πως είχε αναγνωρίσει τον 22χρονο φερόμενο ως συνεργό από τα πλάνα με το σκούτερ που πρόβαλλαν οι τηλεοπτικοί σταθμοί. 

Φοινικούντα: «Έχω άνθρωπο από μέσα… » - Ο διάλογος μετά τη διπλή δολοφονία

Σύμφωνα με την εκπομπή, ο εργοδότης του 22χρονου φέρεται να κατέθεσε στις αρχές:

 «Όταν με κάλεσαν να μου πουν τι έγινε στο κάμπινγκ έπαθα σοκ. Νόμιζα ότι μου κάνουν πλάκα.

Φοινικούντα: Προφυλακιστέοι οι δύο 22χρονοι μετά από μαραθώνια απολογία

Όταν είδα τη φωτογραφία με τους δύο πάνω στο σκούτερ, αναγνώρισα τον συνεργό, αλλά δεν πήρα τηλέφωνο τον ανιψιό να του το πω, γιατί μου είχε πει ότι θα έρθει στην Αθήνα για να κάνει τις αναγνωρίσεις. Δεν του είπα τίποτα, γιατί δεν ήθελα να μπλέξω. Αυτά τα δύο παιδιά, δεν τα έχω ικανά να το έχουν κάνει όλο αυτό».

o φερόμενος ως ηθικός αυτουργός της δολοφονίας στη Φοινικούντα 4

Όσο για τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ο φίλος του ανιψιού, φέρεται να κατέθεσε ότι δεν τον είχε γνωρίσει, αλλά ο 33χρονος του είχε πει πολλά πράγματα για τον θείο του. 

«Δεν έχω πειράξει κουνούπι»: Τι έλεγε ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ

«Με τον 68χρονο θείο του 33χρονου δεν είχα συναντηθεί, μόνο μέσω φωτογραφιών και βίντεο τον είχα δει. Ο ανιψιός με εμπιστευόταν και μου έλεγε για τα επιχειρηματικά του σχέδια. Εγώ ωστόσο, δεν ήθελα να επενδύσω σε κάτι στην περιοχή της Μεσσηνίας.

Φοινικούντα: Τι είπαν ο ανιψιός & η σύντροφός του για το επίμαχο τηλεφώνημα

Ήξερα ότι ο θείος έχει άλλες προτιμήσεις και ότι έκανε άσεμνα σχόλια σε νεαρά αγόρια. Από περιγραφές τον θεωρούσα σκουπίδι γιατί όλα αυτά ήταν αντίθετα με τις δικές μου αντιλήψεις», φέρεται να υποστήριξε. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ
 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
