Φοινικούντα: Αναμένονται τρία νέα εντάλματα σύλληψης

Οι άρσεις του απορρήτου των επικοινωνιών, αναμένεται να φέρουν ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα.
Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα», η ανακρίτρια αν όχι εντός της ημέρας, το αργότερο αύριο θα καλέσει τρία πρόσωπα για να δώσουν περαιτέρω διευκρινίσεις και στην συνέχεια ενδεχομένως να δώσει εντολή και για την έκδοση νέων ενταλμάτων.
Φοινικούντα: Προφυλακιστέοι οι δύο 22χρονοι μετά από μαραθώνια απολογία
Έγκυρες πληροφορίες από αστυνομικές και δικαστικές πηγές αναφέρουν ότι στο μικροσκόπιο βρίσκεται τουλάχιστον ένα πρόσωπο από το πολύ στενό συγγενικό περιβάλλον του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, μια γυναίκα, αλλά και το άτομο με το οποίο διατηρεί αδερφική -όπως ο ίδιος ανέφερε στους αστυνομικούς- σχέση έτερο συγγενικό πρόσωπο του θύματος.
Το ενδιαφέρον των αξιωματικών του Ανθρωποκτονιών έχει κερδίσει ένα λευκό αυτοκίνητο, με γυναίκα οδηγό, που φέρεται να κινείται στο σημείο της δολοφονίας, λίγη ώρα μετά το στυγερό έγκλημα.
Εκτιμάται ότι πιθανότατα αυτή η γυναίκα βοήθησε τον 22χρονο συνεργό να διαφύγει από το κάμπινγκ, καθώς ο ισχυρισμός του ότι διέφυγε κολυμπώντας από τη Φοινικούντα έως την Καλαμάτα, δεν έχει πείσει κανέναν. Κάμερες ασφαλείας στο ΚΤΕΛ Μεσσηνίας έχουν «πιάσει» τον 22χρονο και δείχνουν έναν άνθρωπο που μόνο καταπονημένος από ένα τέτοιο ταξίδι δεν είναι.
Φοινικούντα: Τι ισχυρίστηκε στην ανακρίτρια ο φερόμενος εκτελεστής
Πληροφορίες επίσης αναφέρουν ότι και τα τρία πρόσωπα που βρίσκονται στο μικροσκόπιο, φέρονται να γνώριζαν τον έναν από τους δύο συλληφθέντες, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για το ποιος χορήγησε το σκούτερ με το οποίο έφτασαν στο κάμπινγκ οι δύο νεαροί και πού βρίσκεται τώρα αυτό. Αναζητείται, επίσης, η θήκη της κιθάρας, που κουβαλούσε ο συνοδηγός και μέσα στην οποία εκτιμάται ότι ήταν κρυμμένο το περίστροφο.
Φοινικούντα: Οι διαφορές στις δύο διαθήκες του 68χρονου
Παράλληλα, ερευνώνται οι δύο ιδιόχειρες διαθήκες του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.
Δολοφονία στη Φοινικούντα: Μεταγωγή 22χρονου στην ανακρίτρια Καλαμάτας
Σύμφωνα με την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» και στις δύο διαθήκες ορίζεται ότι ο ανιψιός κληρονομεί το 51% του κάμπινγκ και τα 36 στρέμματα του κάμπινγκ, τον πολυχώρο, το σπίτι και τα 17 στρέμματα.
Με τη νέα διαθήκη, όμως, χάνει το 50% των καταθέσεων του θείου του που πάει στον επιστάτη.
Φοινικούντα: Δεν εντοπίστηκαν ίχνη πυρίτιδας στα ρούχα του «εκτελεστή»
Η προηγούμενη διαθήκη έγραφε επίσης στο σημείο 4 ότι σε ανήλικο συγγενή του ο ιδιοκτήτης αφήνει το ποσοστό 50% ελαιών έκτασης 2,3 στρεμμάτων στη θέση Καμάρια. Το παραπάνω τέταρτο απόσπασμα έχει αφαιρεθεί από τη νέα διαθήκη. Με τη νέα διαθήκη τα 2,3 στρέμματα πηγαίνουν πλέον στον επιστάτη.
Στη νέα διαθήκη ο 68χρονος ορίζει επίσης πως εάν ο ανιψιός του πουλήσει το κάμπινγκ, η αδελφή του ιδιοκτήτη θα λάβει 100.000 από 150.000 στην παλιά διαθήκη, η ανιψιά του δε θα λάβει τίποτα από 200.000 που θα έπαιρνε στην παλιά, ενώ ο γιος της αδελφής του θα λάβει 100.000, όσα και με την παλιά.
«Δεν έχω πειράξει κουνούπι»: Τι έλεγε ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ
Στη νέα διαθήκη, εκτός από τα 8,3 στρέμματα γης που κληρονομεί, παίρνει επίσης τα 2,3 στρέμματα που χάνει ο ανήλικος συγγενής του ιδιοκτήτη και τις 200.000 που χάνει η ανιψιά του ιδιοκτήτη.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η σημερινή αξία της περιουσίας του ιδιοκτήτη, εάν εκποιηθεί, φτάνει τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα το μοναδικό πρόσωπο που ήξερε για τις αλλαγές που είχαν γίνει στη νέα διαθήκη, ήταν η μητέρα του ανιψιού του. Η γυναίκα φέρεται να κατέθεσε ότι τρεις ημέρες πριν το φονικό της τηλεφώνησε ο 68χρονος και της είπε ότι στην πρώτη διαθήκη άφηνε περιουσία στον ανιψιό, την ανιψιά και τον επιστάτη και ότι στη δεύτερη διαθήκη έβγαλε την ανιψιά και άφησε μόνο τον ανιψιό και τον επιστάτη, χωρίς όμως να γνωρίζει τι ακριβώς άφηνε σε ποιον.
Φοινικούντα: Δύο διαφορετικές περιγραφές του δράστη από δύο αυτόπτες μάρτυρες
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης και οι διαφορές που υπάρχουν στην περιγραφή του δράστη του διπλού φονικού, ανάμεσα στον ανιψιό και την υπάλληλο της ρεσεψιόν.
Φοινικούντα: Τι είπαν ο ανιψιός & η σύντροφός του για το επίμαχο τηλεφώνημα
Όπως αποκάλυψε η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» η υπάλληλος της ρεσεψιόν έχει περιγράψει τους δύο νεαρούς, μελαχρινούς, με ύψος 1,70μ. κοντά μαλλιά και ελαφρώς αξύριστοι.
Αντίθετα ο ανιψιός που ήταν αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας, κατέθεσε πως ο δράστης ήταν ξανθός, με λευκό δέρμα, πάνω από 1,80μ. σε ύψος, αδύνατος, χωρίς γένια, σαν να ήταν σπανός.
Φοινικούντα: Αυτή είναι η σκηνή του εγκλήματος - Πού βρισκόταν ο ανιψιός
Η Ζήνα Κουτσελίνη πάντως που έχει δει φωτογραφίες των δύο συλληφθέντων, αποκάλυψε πως η περιγραφή του ανιψιού δεν έχει καμία σχέση με κανέναν από τους δύο.
«Είναι και οι δύο γύρω στο 1,70. Ο ένας, ο φερόμενος ως εκτελεστής, είναι μελαχρινός, κοντοκουρεμένος, με αραιά γένια. Σε καμία περίπτωση σπανός. Ο φερόμενος ως συνεργός είναι πιο ανοιχτόχρωμος και αυτός με γένια», είπε η παρουσιάστρια.
Ραγδαίες εξελίξεις στη Φοινικούντα: Καταθέτουν ο ανιψιός κι η σύντροφός του
Ωστόσο, ο ανιψιός δήλωσε απόλυτα βέβαιος ότι μπορεί να αναγνωρίσει τον δράστη, ενώ η περιγραφή του συμπίπτει με την περιγραφή που είχε ακούσει από τον θείο του, όταν είχε δεχθεί την επίθεση με το αεροβόλο όπλο.
Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η περιοχή από την οποία φέρονται να παρέλαβαν οι δύο 22χρονοι το σκούτερ με το οποίο έφτασαν στο κάμπινγκ κι έφυγαν από αυτό.
Φοινικούντα: Σε ποιον τηλεφώνησε ο ανιψιός μετά τη δολοφονία
Σύμφωνα με την εκπομπή του Star είναι μια περιοχή στο κέντρο της Αθήνας, όπου εργαζόταν για πολύ καιρό ο συνοδηγός του σκούτερ, τον οποίον γνωρίζουν άνθρωποι στην περιοχή.
Όπως έχει γίνει γνωστό, το σκούτερ δεν έχει βρεθεί και κανένας από τους δύο δεν έχει πει πού βρίσκεται. Όσον αφορά ποιος είχε τα κλειδιά, ο φερόμενος ως εκτελεστής φέρεται να κατέθεσε ότι τα είχε μαζί του ο συνοδηγός και ότι παρέλαβαν το σκούτερ από τη συγκεκριμένη περιοχή, χωρίς να αναφέρει το πρόσωπο που τους το έδωσε.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.