Φοινικούντα: Αναμένονται τρία νέα εντάλματα σύλληψης

Οι άρσεις του απορρήτου των επικοινωνιών, αναμένεται να φέρουν ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα», η ανακρίτρια αν όχι εντός της ημέρας, το αργότερο αύριο θα καλέσει τρία πρόσωπα για να δώσουν περαιτέρω διευκρινίσεις και στην συνέχεια ενδεχομένως να δώσει εντολή και για την έκδοση νέων ενταλμάτων.

Έγκυρες πληροφορίες από αστυνομικές και δικαστικές πηγές αναφέρουν ότι στο μικροσκόπιο βρίσκεται τουλάχιστον ένα πρόσωπο από το πολύ στενό συγγενικό περιβάλλον του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, μια γυναίκα, αλλά και το άτομο με το οποίο διατηρεί αδερφική -όπως ο ίδιος ανέφερε στους αστυνομικούς- σχέση έτερο συγγενικό πρόσωπο του θύματος.

Ο φερόμενος ως συνεργός της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα έξω από το γραφείο της ανακρίτριας

Το ενδιαφέρον των αξιωματικών του Ανθρωποκτονιών έχει κερδίσει ένα λευκό αυτοκίνητο, με γυναίκα οδηγό, που φέρεται να κινείται στο σημείο της δολοφονίας, λίγη ώρα μετά το στυγερό έγκλημα.

Εκτιμάται ότι πιθανότατα αυτή η γυναίκα βοήθησε τον 22χρονο συνεργό να διαφύγει από το κάμπινγκ, καθώς ο ισχυρισμός του ότι διέφυγε κολυμπώντας από τη Φοινικούντα έως την Καλαμάτα, δεν έχει πείσει κανέναν. Κάμερες ασφαλείας στο ΚΤΕΛ Μεσσηνίας έχουν «πιάσει» τον 22χρονο και δείχνουν έναν άνθρωπο που μόνο καταπονημένος από ένα τέτοιο ταξίδι δεν είναι.

Πληροφορίες επίσης αναφέρουν ότι και τα τρία πρόσωπα που βρίσκονται στο μικροσκόπιο, φέρονται να γνώριζαν τον έναν από τους δύο συλληφθέντες, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για το ποιος χορήγησε το σκούτερ με το οποίο έφτασαν στο κάμπινγκ οι δύο νεαροί και πού βρίσκεται τώρα αυτό. Αναζητείται, επίσης, η θήκη της κιθάρας, που κουβαλούσε ο συνοδηγός και μέσα στην οποία εκτιμάται ότι ήταν κρυμμένο το περίστροφο.

Ο φερόμενος ως φυσικός αυτουργός της δολοφονίας έξω από το γραφείο της Ανακτρίτριας

Φοινικούντα: Οι διαφορές στις δύο διαθήκες του 68χρονου

Παράλληλα, ερευνώνται οι δύο ιδιόχειρες διαθήκες του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» και στις δύο διαθήκες ορίζεται ότι ο ανιψιός κληρονομεί το 51% του κάμπινγκ και τα 36 στρέμματα του κάμπινγκ, τον πολυχώρο, το σπίτι και τα 17 στρέμματα.

Ο 68χρονος κι ο επιστάτης του κάμπινγκ που δολοφονήθηκαν

Με τη νέα διαθήκη, όμως, χάνει το 50% των καταθέσεων του θείου του που πάει στον επιστάτη.

Η προηγούμενη διαθήκη έγραφε επίσης στο σημείο 4 ότι σε ανήλικο συγγενή του ο ιδιοκτήτης αφήνει το ποσοστό 50% ελαιών έκτασης 2,3 στρεμμάτων στη θέση Καμάρια. Το παραπάνω τέταρτο απόσπασμα έχει αφαιρεθεί από τη νέα διαθήκη. Με τη νέα διαθήκη τα 2,3 στρέμματα πηγαίνουν πλέον στον επιστάτη.

Στη νέα διαθήκη ο 68χρονος ορίζει επίσης πως εάν ο ανιψιός του πουλήσει το κάμπινγκ, η αδελφή του ιδιοκτήτη θα λάβει 100.000 από 150.000 στην παλιά διαθήκη, η ανιψιά του δε θα λάβει τίποτα από 200.000 που θα έπαιρνε στην παλιά, ενώ ο γιος της αδελφής του θα λάβει 100.000, όσα και με την παλιά.

Στη νέα διαθήκη, εκτός από τα 8,3 στρέμματα γης που κληρονομεί, παίρνει επίσης τα 2,3 στρέμματα που χάνει ο ανήλικος συγγενής του ιδιοκτήτη και τις 200.000 που χάνει η ανιψιά του ιδιοκτήτη.

Ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ που δολοφονήθηκε στη Φοινικούντα

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σημερινή αξία της περιουσίας του ιδιοκτήτη, εάν εκποιηθεί, φτάνει τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα το μοναδικό πρόσωπο που ήξερε για τις αλλαγές που είχαν γίνει στη νέα διαθήκη, ήταν η μητέρα του ανιψιού του. Η γυναίκα φέρεται να κατέθεσε ότι τρεις ημέρες πριν το φονικό της τηλεφώνησε ο 68χρονος και της είπε ότι στην πρώτη διαθήκη άφηνε περιουσία στον ανιψιό, την ανιψιά και τον επιστάτη και ότι στη δεύτερη διαθήκη έβγαλε την ανιψιά και άφησε μόνο τον ανιψιό και τον επιστάτη, χωρίς όμως να γνωρίζει τι ακριβώς άφηνε σε ποιον.

Φοινικούντα: Δύο διαφορετικές περιγραφές του δράστη από δύο αυτόπτες μάρτυρες

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης και οι διαφορές που υπάρχουν στην περιγραφή του δράστη του διπλού φονικού, ανάμεσα στον ανιψιό και την υπάλληλο της ρεσεψιόν.

Όπως αποκάλυψε η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» η υπάλληλος της ρεσεψιόν έχει περιγράψει τους δύο νεαρούς, μελαχρινούς, με ύψος 1,70μ. κοντά μαλλιά και ελαφρώς αξύριστοι.

Ο φερόμενος ως φυσικός αυτουργός της δολοφονίας στη Φοινικούντα

Αντίθετα ο ανιψιός που ήταν αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας, κατέθεσε πως ο δράστης ήταν ξανθός, με λευκό δέρμα, πάνω από 1,80μ. σε ύψος, αδύνατος, χωρίς γένια, σαν να ήταν σπανός.

Η Ζήνα Κουτσελίνη πάντως που έχει δει φωτογραφίες των δύο συλληφθέντων, αποκάλυψε πως η περιγραφή του ανιψιού δεν έχει καμία σχέση με κανέναν από τους δύο.

«Είναι και οι δύο γύρω στο 1,70. Ο ένας, ο φερόμενος ως εκτελεστής, είναι μελαχρινός, κοντοκουρεμένος, με αραιά γένια. Σε καμία περίπτωση σπανός. Ο φερόμενος ως συνεργός είναι πιο ανοιχτόχρωμος και αυτός με γένια», είπε η παρουσιάστρια.

Ωστόσο, ο ανιψιός δήλωσε απόλυτα βέβαιος ότι μπορεί να αναγνωρίσει τον δράστη, ενώ η περιγραφή του συμπίπτει με την περιγραφή που είχε ακούσει από τον θείο του, όταν είχε δεχθεί την επίθεση με το αεροβόλο όπλο.

Ο φερόμενος ως ηθικός αυτουργός της δολοφονίας στη Φοινικούντα

Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η περιοχή από την οποία φέρονται να παρέλαβαν οι δύο 22χρονοι το σκούτερ με το οποίο έφτασαν στο κάμπινγκ κι έφυγαν από αυτό.

Σύμφωνα με την εκπομπή του Star είναι μια περιοχή στο κέντρο της Αθήνας, όπου εργαζόταν για πολύ καιρό ο συνοδηγός του σκούτερ, τον οποίον γνωρίζουν άνθρωποι στην περιοχή.

Όπως έχει γίνει γνωστό, το σκούτερ δεν έχει βρεθεί και κανένας από τους δύο δεν έχει πει πού βρίσκεται. Όσον αφορά ποιος είχε τα κλειδιά, ο φερόμενος ως εκτελεστής φέρεται να κατέθεσε ότι τα είχε μαζί του ο συνοδηγός και ότι παρέλαβαν το σκούτερ από τη συγκεκριμένη περιοχή, χωρίς να αναφέρει το πρόσωπο που τους το έδωσε.