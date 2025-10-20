Μειώσεις τιμών μόνο στα… χαρτιά με πανάκριβα είδη διατροφής

Μειώσεις τιμών, ακούνε οι καταναλωτές, αλλά μειώσεις δεν βλέπουν καθώς η ακρίβεια, ειδικά στα τρόφιμα, «σαρώνει». Όπως δηλώνουν εκπρόσωποι κτηνοτρόφων και παραγωγών, οι τιμές σε βασικά είδη διατροφής, όπως το κρέας και τα όσπρια, θα αυξηθούν κι άλλο ή θα φτάσουν στα ράφια με τεράστια διαφορά σε σχέση με την τιμή χωραφιού.

Όσο για τους 2.000 κωδικούς προϊόντων με μειωμένες τιμές, οι πολίτες δηλώνουν πως είτε εμφανίζονται στα σούπερ μάρκετ με ρυθμούς χελώνας, είτε δεν περιλαμβάνουν βασικές κατηγορίες τροφίμων.

«Κοροϊδία» χαρακτηρίζει μάλιστα τη λίστα με τις μειωμένες τιμές η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, καθώς όπως επισημαίνει λείπουν από αυτήν βασικά τρόφιμα.