Μειώσεις τιμών μόνο στα… χαρτιά με πανάκριβα είδη διατροφής

Έρχονται νέες ανατιμήσεις στο κρέας – «Φωτιά» και τα όσπρια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.10.25 , 21:23 Λούβρο: Ψάχνουν για συνεργάτη μέσα από το Μουσείο
20.10.25 , 21:00 LEADERS | Ιωάννης Θεοδωράτος – Τρίγωνο ισχύος Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ
20.10.25 , 20:22 Mε αγωγή 600.000 ευρώ απάντησε η Σοφία Πολυζωγοπούλου στον Απόστολο Λύτρα
20.10.25 , 20:22 Αυτό είναι το νέο Renault 4 E-Tech Electric Van
20.10.25 , 20:21 Άντζελα Δημητρίου & Κατερίνα Λιόλιου: Σε ένα μοναδικό ντουέτο
20.10.25 , 20:08 Κατατέθηκε η τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου  Στρατιώτη
20.10.25 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Η Ιωάννα βρήκε τον μισό γρίφο με Κοινο Συνθετικό- Εσύ;
20.10.25 , 19:21 Ford: Κλείστε από το σπίτι το «ηλεκτρικό» σας test drive
20.10.25 , 19:13 Φοίβος: Η σπάνια εμφάνιση με τον 16χρονο γιο του στο γήπεδο
20.10.25 , 19:05 Νέος ΚΟΚ: Τι ισχύει για μπουφάν, καφέ και σακούλες στο αυτοκίνητο
20.10.25 , 18:52 Λάρισα: Βρέφος 10 μηνών τραυματίστηκε σοβαρά - Έπεσε από την κούνια
20.10.25 , 18:37 Η Ελλάδα εξαφανίζεται: Σιωπηλή δημογραφική κατάρρευση
20.10.25 , 18:32 Έκκληση από τον Σάββα Πούμπουρα: Χτύπησαν και εγκατέλειψαν σκύλο σε τροχαίο
20.10.25 , 18:30 Μπαλάκια του τένις με την υπογραφές Ναδάλ - Τζόκοβιτς στο Cash or Trash!
20.10.25 , 18:20 SUZUKI: Ανάμεσα στους κορυφαίους νικητές των Peak Awards  2025
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
Θεσσαλονίκη: Οδηγός έβριζε και κλωτσούσε επιβάτες λεωφορείου
Άση Μπήλιου: Εβδομάδα με αγωνία και happy end στην εκπνοή της
Ηλεία: Βίαζε την κόρη του και απείλησε να κάψει στον φούρνο τη σύζυγό του
Νέος ΚΟΚ: Τι ισχύει για μπουφάν, καφέ και σακούλες στο αυτοκίνητο
Βίκυ Χατζηβασιλείου: Μας συστήνει την κούκλα μητέρα της
Χάος στις πολυκατοικίες: Ποιοι ιδιοκτήτες κινδυνεύουν με απώλεια περιουσίας
Λάρισα: Βρέφος 10 μηνών τραυματίστηκε σοβαρά - Έπεσε από την κούνια
Mε αγωγή 600.000 ευρώ απάντησε η Σοφία Πολυζωγοπούλου στον Απόστολο Λύτρα
Μαρέβα Γκραμπόφσκι: Άστοχη κίνηση το δείπνο στο Βρετανικό Μουσείο
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μειώσεις τιμών, ακούνε οι καταναλωτές, αλλά μειώσεις δεν βλέπουν καθώς η ακρίβεια, ειδικά στα τρόφιμα, «σαρώνει».  Όπως δηλώνουν  εκπρόσωποι κτηνοτρόφων και παραγωγών, οι τιμές σε βασικά είδη διατροφής, όπως το κρέας και τα όσπρια, θα αυξηθούν κι άλλο ή θα φτάσουν στα ράφια με τεράστια διαφορά σε σχέση με την τιμή χωραφιού.

Ακρίβεια: Τιμές που «καίνε» σε λάδι και τρόφιμα 

Όσο για τους 2.000 κωδικούς προϊόντων με μειωμένες τιμές, οι πολίτες δηλώνουν πως είτε εμφανίζονται στα σούπερ μάρκετ με ρυθμούς χελώνας, είτε δεν περιλαμβάνουν βασικές κατηγορίες τροφίμων.

 Σούπερ μάρκετ: Θα αναγράφεται και η τιμή παραγωγής σε βασικά προϊόντα

 «Κοροϊδία» χαρακτηρίζει μάλιστα τη λίστα με τις μειωμένες τιμές η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, καθώς όπως επισημαίνει λείπουν από αυτήν  βασικά τρόφιμα. 

Μειώσεις τιμών σε 1.000 βασικά προϊόντα στα σούπε μάρκετ

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΚΡΙΒΕΙΑ
 |
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
 |
ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
 |
ΤΙΜΕΣ
 |
ΤΙΜΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top