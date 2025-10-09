Σούπερ μάρκετ: Θα αναγράφεται και η τιμή παραγωγής σε βασικά προϊόντα

Έρχονται νέες λαϊκές αγορές μόνο για παραγωγούς

Οικονομια
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)
Όσα ανακοίνωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος για το νομοσχέδιο για τη νέα Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς / Βίντεο Ant1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Προσεχώς σε βασικά προϊόντα στο σούπερ μάρκετ θα αναγράφεται όχι μόνο η τιμή πώλησης, αλλά και η πρώτη τιμή παραγωγής. 

Σούπερ μάρκετ: Συμφωνία με Θεοδωρικάκο για μείωση τιμών σε 1.000 προϊόντα

Νέο μέτρο διαφάνειας στις τιμές με στόχο την αντιμετώπιση των αδικαιολόγητων ανατιμήσεων σε βασικά προϊόντα εξετάζει η κυβέρνηση.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, με υπουργική απόφαση θα καθιερωθεί η υποχρεωτική αναγραφή της αρχικής τιμής τιμολόγησης του προϊόντος στον τόπο παραγωγής, κάτω από την τελική τιμή πώλησης.

«Επειδή παρατηρούνται σε κάποια προϊόντα αδικαιολόγητες αυξήσεις, με υπουργική απόφαση κάτω από την τιμή πώλησης θα αναγράφεται η πρώτη τιμή τιμολόγησης του προϊόντος στον τόπο παραγωγής, ώστε ο πολίτης να είναι ενημερωμένος, να γνωρίζει και να αποφασίζει», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός μιλώντας το πρωί της Πέμπτης στον Ant1.

«Το χωράφι έρχεται στο ράφι» - Νέες λαϊκές αγορές μόνο για παραγωγούς

Aκόμα, όπως ανέφερε ο κ. Θεοδωρικάκος, το νομοσχέδιο για τη νέα Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς θα δίνει στους δήμους τη δυνατότητα να δημιουργούν λαϊκές αγορές αποκλειστικά για παραγωγούς.

«Με αυτό τον τρόπο το χωράφι έρχεται απευθείας στο ράφι, ενισχύοντας τη σχέση παραγωγού - καταναλωτή και μειώνοντας τους μεσάζοντες που επιβαρύνουν τις τιμές», επεσήμανε.

Τέλος, ο υπουργός απηύθυνε έκκληση στις πολιτικές δυνάμεις να στηρίξουν τις πρωτοβουλίες του υπουργείου: «Καλώ τα κόμματα να υποστηρίξουν αυτά τα μέτρα χωρίς ιδιοτέλεια, γιατί είναι υπέρ των καταναλωτών».

 

