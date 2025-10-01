Σούπερ μάρκετ: Συμφωνία με Θεοδωρικάκο για μείωση τιμών σε 1.000 προϊόντα

Τι δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος

01.10.25 , 17:42 Σούπερ μάρκετ: Συμφωνία με Θεοδωρικάκο για μείωση τιμών σε 1.000 προϊόντα
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: φωτογραφία Ευρωκίνηση βίντεο Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Για  μειώσεις τιμών σε τουλάχιστον 1000 κωδικούς προϊόντων συμφώνησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος  με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ και της βιομηχανίας τροφίμων, στη συνάντηση που είχαν. 

Θεοδωρικάκος: «Ζητήσαμε μείωση τιμών σε 1.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ»

 Η λίστα με τις κατηγορίες και τα προϊόντα θα ανακοινωθεί από το υπουργείο Ανάπτυξης μέσα στις πρώτες 15 ημέρες του Οκτωβρίου. 

Πρόστιμα 2,2 εκατ. ευρώ σε Σκλαβενίτη και Lidl από το υπουργείο Ανάπτυξη

Τι τέθηκε στο τραπέζι

Η συζήτηση περιελάμβανε τα παρακάτω θέματα: 

•    Καθορισμός των 1.000 κωδικών: Ποια προϊόντα (τρόφιμα, απορρυπαντικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής) θα ενταχθούν και με ποιο ποσοστό μείωσης.

•    Συμμετοχή της βιομηχανίας τροφίμων και πολυεθνικών: Τα σούπερ μάρκετ υποστηρίζουν ότι δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος χωρίς τη συνεργασία των προμηθευτών. 

•    Έλεγχοι και κυρώσεις: Εντατικοποίηση των ελέγχων της ΔΙΜΕΑ σε όλες τις αλυσίδες για παραπλανητικές εκπτώσεις και αυθαίρετες ανατιμήσεις.

•    Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: Αναμένεται η μείωση να τεθεί σε ισχύ από τις 15 Οκτωβρίου.

Θεοδωρικάκος για τις τιμές: Δίνουμε συνεχή μάχη 

«Δίνουμε συνεχή μάχη για τη βελτίωση του επιπέδου ζωής στην καθημερινότητα των πολιτών, με μειώσεις φόρων, αυξήσεις μισθών» δήλωσε ο κ. Θεοδωρικάκος μετά τη συνάντηση. 

Ο Υπουργός Ανάπτυξης πρόσθεσε: 

«Ταυτόχρονα, σε ό,τι περνά από το δικό μας χέρι, πραγματοποιούμε διαρκείς ελέγχους για την προστασία των καταναλωτών, την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας και πιέζουμε για μειώσεις τιμών με αποτελέσματα, πετυχαίνοντας να έχουμε πληθωρισμό τροφίμων 1,4% έναντι 3% στην Ευρωζώνη.

Η πρωτοβουλία μείωσης τιμών σε 1.000 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετ είναι αναμφίβολα θετική και αναγκαία.

Αλλά, ας μειώσουν και οι αλυσίδες των σούπερ μάρκετ το μεσοσταθμικό τους κέρδος, για να μειωθούν οι τιμές σε ακόμα περισσότερους κωδικούς, για ακόμα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης, ώστε να διευκολυνθούν και τα νοικοκυριά που δυσκολεύονται.

Είναι ζήτημα κοινωνικής ευθύνης και συνοχής».

Σημειώνεται ότι για την πρωτοβουλία μείωσης των τιμών σε περισσότερους από 1.000 κωδικούς έχει υπάρξει συνεργασία του Υπουργείου Ανάπτυξης με τον Σύνδεσμο των Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας».  
 

