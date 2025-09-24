Πρόστιμα 2,2 εκατ. ευρώ σε Σκλαβενίτη και Lidl από το υπουργείο Ανάπτυξης

«Η εφαρμογή του νόμου είναι αδιαπραγμάτευτη», δήλωσε ο υπουργός

Πρόστιμα άνω των 2,2 εκατ. ευρώ στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και Lidl επέβαλε το υπουργείο Ανάπτυξης για παραβάσεις στο πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας.

Θεοδωρικάκος: «Ζητήσαμε μείωση τιμών σε 1.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ»

Συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση ελέγχων που διεξήγαγε η ΔΙΜΕΑ, ανακοινώθηκαν οι σχετικές αποφάσεις για την επιβολή των αντίστοιχων προστίμων:

Πρόστιμα 2,2 εκατ. ευρώ επιβλήθηκαν σε Σκλαβενίτη και Lidl - Eurokinissi

Πρόστιμα 2,2 εκατ. ευρώ επιβλήθηκαν σε Σκλαβενίτη και Lidl - Eurokinissi

Σούπερ Μάρκετ: Ποια τρόφιμα είναι πιο ακριβά στην Ελλάδα σε σχέση με την ΕΕ

  • Η πρώτη απόφαση, για την επιβολή προστίμου 805.340 ευρώ στην εταιρεία «Lidl», αφορά παραβάσεις του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, κατόπιν εντολής ελέγχου που έδωσε το 2024 ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2025.
  • Η δεύτερη αφορά πρόστιμο 1.440.000 ευρώ στην εταιρεία «Σκλαβενίτης», για παραβάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας, κατόπιν ελέγχου που διατάχθηκε το καλοκαίρι του 2025.

Όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, πριν από την ανακοίνωση των αποφάσεων ενημερώθηκαν οι δύο εταιρείες.

Σούπερ μάρκετ: Έξτρα δαπάνες 200 εκατ. σε τρεις μήνες για τα νοικοκυριά

«Η εφαρμογή του νόμου για την προστασία των καταναλωτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ο νόμος είναι νόμος και ισχύει για όλους. Οι φορείς του λιανεμπορίου οφείλουν να επιδεικνύουν κοινωνική ευθύνη απέναντι σε όλους τους πολίτες ανεξαιρέτως. Είμαστε δεσμευμένοι σε ό,τι περνά από το δικό μας χέρι να στηρίζουμε με πράξεις το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας, της μεσαίας τάξης και ιδιαίτερα των πιο αδύναμων κοινωνικών στρωμάτων», δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.
 

Διαβάστε περισσότερα:
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
 |
LIDL
 |
ΠΡΟΣΤΙΜΟ
 |
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
 |
ΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
 |
ΠΛΑΦΟΝ
 |
ΑΚΡΙΒΕΙΑ
