Βέρα Μακρομαρίδου: Ο νεογέννητος μπέμπης της με στολή Άγιου Βασίλη!

Τα φετινά Χριστούγεννα είναι ιδιαίτερα για τη Βέρα Μακρομαρίδου, καθώς τα γιορτάζει για πρώτη φορά αγκαλιά με τον γιο της.

Η ηθοποιός μοιράστηκε τρυφερές στιγμές με το κοινό, ανεβάζοντας φωτογραφίες του μπέμτη ντυμένου με στολή Άγιου Βασίλη, σκορπίζοντας χαμόγελα και συγκίνηση. «Ένας μήνας μαζί σου ! #onemonthold Εύχομαι οι φετινές γιορτές να σας βρουν με πολλή υγεία, αγάπη, αλήθεια και φως!», έγραψε στην ανάρτησή της.

Η άφιξη του μικρού τους άλλαξε τα πάντα. Όπως είχε γράψει η ίδια σε μια ιδιαίτερα συναισθηματική ανάρτηση: «23/11 🩵 Ήρθες μικρέ μου ξανθομπάμπουρα και η γη έχει αλλάξει τροχιά για εμάς… ο χρόνος έχει διασταλεί και κάθε μέρα που σε βλέπουμε να μεγαλώνεις, ίσως γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι».

Η Βέρα Μακρομαρίδου κι ο σύζυγός της, επίσης ηθοποιός Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου, βιώνουν μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής τους, απολαμβάνοντας τις πρώτες στιγμές με τον γιο τους. Τα πρώτα τους Χριστούγεννα ως οικογένεια είναι γεμάτα ζεστασιά, τρυφερότητα και την πιο όμορφη υπόσχεση για το μέλλον.