Βέρα Μακρομαρίδου: Ο νεογέννητος μπέμπης της με στολή Άγιου Βασίλη!

Οι φωτογραφίες από το παιδικό δωμάτιο του μικρούλη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.12.25 , 21:07 Ο Ενρίκε Ιγκλέσιας και η Άννα Κουρνίκοβα έγιναν ξανά γονείς!
23.12.25 , 20:55 Χριστούγεννα 2025: Ξεκίνησε Η Έξοδος Των Εκδρομέων
23.12.25 , 20:49 Οδηγίες Για Ασφαλές Ταξίδι Με Το Αυτοκίνητο
23.12.25 , 20:42 Συνελήφθη γνωστή επιχειρηματίας στο Κολωνάκι
23.12.25 , 20:18 Nissan - Θεοχαράκης: H μεγάλη κίνηση για τα Χριστούγεννα
23.12.25 , 20:05 Βέρα Μακρομαρίδου: Ο νεογέννητος μπέμπης της με στολή Άγιου Βασίλη!
23.12.25 , 20:00 Μπλόκα αγροτών: Πού υπάρχουν προβλήματα στην κυκλοφορία
23.12.25 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Η Μαριάννα βρήκε την «Ίδια κατάληξη» - Εσύ;
23.12.25 , 19:14 Χρυσή λίρα: Έφτασε τα 1.000 ευρώ η τιμή της!
23.12.25 , 18:44 Μαρία Ηλιάκη: «Δεν ξέρω αν θα άντεχα άλλο παιδάκι, αισθάνομαι κουρασμένη»
23.12.25 , 18:18 Όλα όσα δεν ήξερες για τα Χριστούγεννα: Ιστορία, παραδόσεις και... περίεργα
23.12.25 , 18:17 Έτοιμοι για το χειμώνα: 8 tips από τη Bridgestone
23.12.25 , 18:14 Τζένη Οικονόμου για Λυκουρέζο: «Κάποια σχόλια ήταν όντως χυδαία κι άσχημα»
23.12.25 , 18:09 Αλεξανδρούπολη: Στη φυλακή η μητέρα του 3χρονου που πέθανε από ασιτία
23.12.25 , 17:36 Ιωάννα Σρόιτερ για Αντώνη Σρόιτερ: «Έχει τύχει να φύγει και να με αφήσει»
Ιωάννα Σρόιτερ για Αντώνη Σρόιτερ: «Έχει τύχει να φύγει και να με αφήσει»
Η παραμυθένια χριστουγεννιάτικη γωνιά στο σπίτι του Νίκου Χατζηνικολάου
Σπυροπούλου: Μας δείχνει τι κάνει όταν δεν είναι άρρωστα τα παιδιά της
Καρύδη-Αθερίδης: Ο έρωτας, τα σπίτια στην Αίγινα κι η αποκάλυψη της σχέσης
Σμαράγδα Καρύδη – Θοδωρής Αθερίδης: Χώρισαν μετά από 23 χρόνια σχέσης
Ο Μπράντλεϊ Κούπερ έκανε πρόταση γάμου στη Τζίτζι Χαντίντ!
Αργυρός: Mε τη Νίκα, τους γονείς και τον αδελφό του στο Παλλάς
Δανάη Μπάρκα: Στην Καλαμάτα με τον σύντροφό της - Η κοινή φωτογραφία
Προβλήματα με τον Κώστα Σλούκα στον Παναθηναϊκό
Κατερίνα Καινούργιου: «Δε θα αφήσω κανέναν να μου χαλάσει τη ζαχαρένια»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram/NDP Photo Agency
Βέρα Μακρομαρίδου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τα φετινά Χριστούγεννα είναι ιδιαίτερα για τη Βέρα Μακρομαρίδου, καθώς τα γιορτάζει για πρώτη φορά αγκαλιά με τον γιο της.

Η ηθοποιός μοιράστηκε τρυφερές στιγμές με το κοινό, ανεβάζοντας φωτογραφίες του μπέμτη ντυμένου με στολή Άγιου Βασίλη, σκορπίζοντας χαμόγελα και συγκίνηση. «Ένας μήνας μαζί σου ! #onemonthold Εύχομαι οι φετινές γιορτές να σας βρουν με πολλή υγεία, αγάπη, αλήθεια και φως!», έγραψε στην ανάρτησή της.

Η άφιξη του μικρού τους άλλαξε τα πάντα. Όπως είχε γράψει η ίδια σε μια ιδιαίτερα συναισθηματική ανάρτηση: «23/11 🩵 Ήρθες μικρέ μου ξανθομπάμπουρα και η γη έχει αλλάξει τροχιά για εμάς… ο χρόνος έχει διασταλεί και κάθε μέρα που σε βλέπουμε να μεγαλώνεις, ίσως γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι».

Βέρα Μακρομαρίδου: Ο νεογέννητος μπέμπης της με στολή Άγιου Βασίλη!

Η Βέρα Μακρομαρίδου κι ο σύζυγός της, επίσης ηθοποιός Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου, βιώνουν μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής τους, απολαμβάνοντας τις πρώτες στιγμές με τον γιο τους. Τα πρώτα τους Χριστούγεννα ως οικογένεια είναι γεμάτα ζεστασιά, τρυφερότητα και την πιο όμορφη υπόσχεση για το μέλλον.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΕΡΑ ΜΑΚΡΟΜΑΡΙΔΟΥ
 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top