Μακρομαρίδου - Παπατριανταφύλλου: Το φύλο του μωρού που περιμένουν κι όσα είπαν στην κοινή τους συνέντευξη στη Super Κατερίνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Βέρα Μακρομαρίδου και ο Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου παντρεύτηκαν τον Απρίλιο του 2024 και σε περίπου έναν μήνα περιμένουν τη γέννηση του μωρού τους. Σε κοινή τους συνέντευξη αποκάλυψαν το φύλο του μωρού, μίλησαν για τη γνωριμία τους και τον γάμο τους. 

«Διανύω τον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης μου. Είμαι 34 εβδομάδων. Περιμένουμε αγόρι. Εγώ ενθουσιάστηκα», αποκάλυψε η Βέρα Μακρομαρίδου στην εκπομπή Super Κατερίνα.

«Εγώ ήθελα κορίτσι, μια πριγκιπισσούλα… Γερό να ‘ναι, εννοείται», συμπλήρωσε ο Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου.

Έγκυος Ελληνίδα ηθοποιός: Η πρώτη εμφάνιση με φουσκωμένη κοιλίτσα!

Η σχέση του ζευγαριού μετρά πέντε χρόνια. Όμως, δεν υπήρχε συμπάθεια μεταξύ τους στην αρχή της γνωριμίας τους. «Δε συμπαθιόμασταν στην αρχή. Γνωριστήκαμε στην παράσταση Δωδέκατη νύχτα του Σαίξπηρ», παραδέχτηκε η ηθοποιός.  «Εγώ στην αρχή δεν τη συμπαθούσα καθόλου. Στην καραντίνα γίναμε ζευγάρι, από τον τρόπο που με προσέγγισε η Βέρα», συμπλήρωσε ο Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου. 

Το ζευγάρι μετά τον πολιτικό γάμο που έκανε τον Απρίλιο του 2024, παντρεύτηκε ξανά... στην παραλία αυτή τη φορά, κάνοντας μετά ένα πάρτι για τους φίλους τους. 

Τώρα, ανυπομονούν για τον ερχομό του μωρού τους, όπως είπαν. Το βρεφικό δωμάτιο είναι σχεδόν έτοιμο, σε τόνους του κίτρινου παστέλ και του σιέλ. Έχουν φροντίσει τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις έτσι, ώστε να περάσουν τον πρώτο καιρό κοντά στον γιο τους.

Βέρα Μακρομαρίδου: O Σασμός και ο έρωτας με γνωστό ηθοποιό!

Φέτος, οι δύο ηθοποιοί παίζουν στην ίδια σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», υποδυόμενοι τη μοδίστρα Καίτη Καραμάνου και τον ηθοποιό από το μπουλούκι, Πασχάλη Καβαλιέρο, αντίστοιχα. Ωστόσο, δεν έχουν κοινές σκηνές. «Είχαμε κάνει casting και μετά έτυχε και προκύψαν αυτοί οι δύο ρόλοι για μας», εξήγησαν.

Όπως εξήγησε η Βέρα Μακρομαρίδου, που γνωρίσαμε τηλεοπτικά μέσα από τον «Σασμό», τα γυρίσματα στο Σπίτι δίπλα στο ποτάμι έγιναν τον περασμένο Δεκέμβριο, Ιανουάριο και Φεβρουάριο και τότε δεν ήταν έγκυος. Το τελευταίο γύρισμα για εκείνη ήταν στις 20 Σεπτεμβρίου.

 

