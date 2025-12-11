Βουλγαρία: Παραιτήθηκε η κυβέρνηση μετά τις μαζικές διαδηλώσεις εβδομάδων

Χιλιάδες πολίτες στους δρόμους καταγγέλλουν διαφθορά

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.12.25 , 18:28 Πρόεδρος του Eurogroup εξελέγη ο Κυριάκος Πιερρακάκης!
11.12.25 , 18:27 Cash or Trash: Τα κοσμήματα του Νίκου ενθουσίασαν τους αγοραστές
11.12.25 , 18:23 Χαμός στην εξεταστική: Τη σύλλήψη Ξυλούρη ζήτησε η Κωνσταντοπούλου!
11.12.25 , 18:19 Cash or Trash: Πώς τα πήγαν οι... μυγοσκοτώστρες της Αθηνάς Αφαλίδου;
11.12.25 , 18:00 Maxus: Έτοιμη να κατακτήσει την αγορά
11.12.25 , 17:36 Βρυξέλλες: Έφοδος της Κομισιόν στα ευρωπαϊκά κεντρικά γραφεία της Temu
11.12.25 , 17:31 Βουλγαρία: Παραιτήθηκε η κυβέρνηση μετά τις μαζικές διαδηλώσεις εβδομάδων
11.12.25 , 17:25 Τips για να διαρκεί περισσότερο το βερνίκι στα νύχια σου
11.12.25 , 17:08 Στάθης Μαντζώρος: Καλά τα νέα - Ξεπέρασε τον κίνδυνο ο ηθοποιός
11.12.25 , 16:56 ΟΠΕΚΕΠΕ: Το δικαίωμα της σιωπής επικαλέστηκε ο Ξυλούρης στην Εξεταστική
11.12.25 , 16:32 Βέρα Μακρομαρίδου: Έγινε μαμά για πρώτη φορά - Η φωτογραφία με τον γιο της!
11.12.25 , 16:26 Αντετοκούνμπο: Φεύγει ή μένει από τους Μπακς;
11.12.25 , 16:19 Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει την Ελλάδα στο δικαστήριο της ΕΕ
11.12.25 , 15:44 Δικαστήρια Καλαμάτας: Άνδρας επιτέθηκε στην ανιψιά του ιδιοκτήτη κάμπινγκ
11.12.25 , 15:43 Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: Φίμωσε και έθαψε ζωντανό τον σκύλο της κόρης του!
First Dates: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει σε ραντεβού!
Συνταξιούχοι: Τα τέσσερα «δώρα» που θα πάρουν την Πρωτοχρονιά
Πρόεδρος του Eurogroup εξελέγη ο Κυριάκος Πιερρακάκης!
First Dates: «Έναν τέτοιον άντρα θέλω να τρώμε μαζί παϊδάκια»
Στάθης Σταμουλακάτος: Η ηλικία, η σύζυγος και η καταγωγή
Τροχός της Τύχης: Ο Συμεών βρήκε τον γρίφο πριν ανοίξει ο πίνακας - Εσύ;
Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: Φίμωσε και έθαψε ζωντανό τον σκύλο της κόρης του!
Φοινικούντα: Λίγο μετά τη διπλή δολοφονία άρχισε το ξεπούλημα ο ανιψιός
Χριστίνα Ωνάση: Όταν συνελήφθη για πορνεία στο Παρίσι - Ο άγνωστος εθισμός
Κυριάκος Πιερρακάκης: Το βιογραφικό του νέου υπουργού Οικονομικών
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / ΑP
Εικόνες από τις μαζικές διαδηλώσεις στη Βουλγαρία / Βίντεο AP
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Ρόζεν Ζελιάζκοφ ανακοίνωσε σήμερα την παραίτηση της κυβέρνησής του, την επομένη μιας ακόμη μαζικής διαδήλωσης κατά των οικονομικών πολιτικών της χώρας και την αποτυχία της κυβέρνησης -όπως καταγγέλλουν διαδηλωτές- να καταπολεμήσει τη διαφθορά.

«Σας ενημερώνω ότι η κυβέρνηση σήμερα παραιτείται», δήλωσε ο Ρόσεν Ζελιάζκοφ σε συνέντευξη Τύπου, λίγα λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ψηφοφορία στη Βουλή για πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης.

Η παραίτηση έρχεται λίγο πριν η Βουλγαρία ενταχθεί στην Ευρωζώνη την 1η Ιανουαρίου 2026.

«Ο συνασπισμός μας συναντήθηκε, συζητήσαμε την τρέχουσα κατάσταση, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και τις αποφάσεις που πρέπει να λάβουμε υπεύθυνα», δήλωσε ο Ζελιάζκοφ, αναφορικά με την απόφαση της κυβέρνησης να παραιτηθεί. «Επιθυμία μας είναι να είμαστε στο επίπεδο που αναμένει η κοινωνία», είπε. «Η εξουσία πηγάζει από τη φωνή του λαού», πρόσθεσε.

Διαδηλώσεις Βουλγαρία

Οι διαδηλώσεις των πολιτών της Βουλγαρίας κατά της κυβέρνησης κρατάνε εβδομάδες / Φωτογραφίες AP (Valentina Petrova)

Βουλγαρία: Οι μαζικές διαδηλώσεις που «έριξαν» την κυβέρνηση

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες το βράδυ στη Σόφια και σε άλλες πόλεις της Βουλγαρίας, ζητώντας την παραίτηση της κυβέρνησης, η τελευταία σε μια σειρά συνεχόμενων διαδηλώσεων που υπογράμμισαν την δυσφορία των πολιτών για την ενδημική διαφθορά και την αποτυχία των διαδοχικών κυβερνήσεων να την εξαλείψουν.

Το κύμα δυσαρέσκειας άρχισε να διογκώνεται στα τέλη Νοεμβρίου, όταν η κυβέρνηση επιχείρησε να επισπεύσει την έγκριση του προϋπολογισμού για το 2026, καθώς η φτωχότερη χώρα στην ΕΕ ετοιμάζεται να υιοθετήσει το ευρώ από την 1η Ιανουαρίου. Η βουλγαρική κυβέρνηση απέσυρε στις 3 Δεκεμβρίου το προσχέδιο του προϋπολογισμού, που περιελάμβανε αυξήσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Οι αυξήσεις αυτές είχαν σχεδιαστεί για να συγκαλύψουν υπεξαίρεση δημόσιων πόρων, σύμφωνα με διαδηλωτές και την αντιπολίτευση.

Στην αρχή της εβδομάδας κατατέθηκε στη Βουλή νέο προσχέδιο προϋπολογισμού.

Παραιτήθηκε η κυβέρνηση της Βουλγαρίας

Βουλγαρία: Μαζικές διαδηλώσεις «έριξαν» την κυβέρνηση

Παρά την υποχώρηση της κυβέρνησης σχετικά με το σχέδιο προϋπολογισμού, οι διαδηλώσεις συνεχίζονταν αμείωτες στη βαλκανική χώρα που έχει διεξάγει επτά βουλευτικές εκλογές τα τελευταία τέσσερα χρόνια, τελευταία τον Οκτώβριο του 2024.

Ο πρόεδρος της χώρας Ρούμεν Ράντεφ είχε καλέσει και ο ίδιος την κυβέρνηση νωρίτερα αυτή την εβδομάδα να παραιτηθεί.

Σε ανάρτησή του σήμερα στη σελίδα του στο Facebook απευθυνόμενος προς τους βουλευτές , ο Ράντεφ δήλωσε: «Ανάμεσα στη φωνή του λαού και τον φόβο της μαφίας. Ακούστε τις πλατείες!»

Ο Ράντεφ, ο οποίος έχει περιορισμένες εξουσίες βάσει του βουλγαρικού Συντάγματος, θα ζητήσει τώρα από τα κόμματα της Βουλη΄ς να προσπαθήσουν να σχηματίσουν νέα κυβέρνηση και αν - όπως φαίνεται πιθανό - δεν μπορέσουν να το πετύχουν, θα συγκροτήσει μια προσωρινή κυβέρνηση μέχρι να προκηρυχθούν νέες εκλογές.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
 |
ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ
 |
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
 |
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top