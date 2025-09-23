Έγκυος Ελληνίδα ηθοποιός: Η πρώτη εμφάνιση με φουσκωμένη κοιλίτσα!

Όσα είχε πει η ηθοποιός για τον καλοκαιρινό της γάμο/ΣΚΑΙ

Η Βέρα Μακρομαρίδου διανύει μία από τις πιο ξεχωριστές και ευτυχισμένες στιγμές της ζωής της, καθώς είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί.

Η αγαπημένη ηθοποιός που γνωρίσαμε από τον Σασμό και φέτος πρωταγωνιστεί στη δημοφιλή σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», πρόκειται να γίνει για πρώτη φορά μητέρα, έναν χρόνο μετά τον γάμο της με τον σύζυγό της, Αλέξανδρο Παπατριανταφύλλου.

Η ευχάριστη είδηση έγινε ακόμα πιο ξεκάθαρη μέσα από την εμφάνισή της στην avant premiere της σειράς, όπου την είδαμε να ποζάρει χαμογελαστή, με την κοιλίτσα της να είναι ήδη εμφανής.

Η εγκυμονούσα μοιράστηκε τη χαρά της και στα social media, γράφοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram: «Καμιά φορά η ζωή, η tv και η σκηνή ταυτίζονται. Έτοιμη για ό,τι καινούργιο έρχεται (Επανερχόμαστε την Παρασκευή 3/10 με διπλό επεισόδιο (δεν πειράζει, θα βγείτε το Σάββατο)».

Η Βέρα και ο Αλέξανδρος παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο τον Απρίλιο του 2024 και τρεις μήνες αργότερα γιόρτασαν τον έρωτά τους με μια όμορφη γαμήλια τελετή σε ειδυλλιακό σκηνικό, μπροστά στη θάλασσα.