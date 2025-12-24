Κώστας Καραφώτης: Σε φουλ εορταστικό πρόγραμμα μαζί με τη Ματθαία Σπιταδάκη

Οι εμφανίσεις του κατά τη διάρκεια των γιορτών

Ο Κώστας Καραφώτης τραγουδάει την επιτυχία του, Ήρθες εσύ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με φουλ εορταστικό πρόγραμμα, υποδέχεται τις γιορτινές μέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς το Koukoutsi Restaurant Bar στον Πειραιά, όπου ο Κώστας Καραφώτης, έχοντας στο πλευρό του την μοναδική Ματθαία Σπιταδάκη, έχουν καταφέρει να κερδίσουν το στοίχημα της απόλυτης διασκέδασης

Κώστας Καραφώτης: Σε φουλ εορταστικό πρόγραμμα μαζί με τη Ματθαία Σπιταδάκη

Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, το Koukoutsi Restaurant Bar, κέρδισε την αγάπη του κόσμου,  με τα μοναδικά live του, από Τετάρτη μέχρι και Κυριακή, που ξεκινούν από νωρίς (9.00-10.00 μμ), τις Τετάρτες η Εμμανουέλα Λάμπη με τον Γιάννη Γιαννάτση, τις Πέμπτες με την Αίμιλη Χαραλάμπους και τον Γιάννη Γιαννάτση, κάθε Παρασκευή και Σάββατο με τους Κώστα Καραφώτη και Ματθαία Σπιταδάκη, ενώ τις Κυριακές με την Klodianna και τον Νίκο Καρτσωνάκη, με το καλό τραγούδι, να «συναντιέται» με τις γαστρονομικές γεύσεις, και γίνονται ένα, με το κέφι, τον χορό και το γλέντι. 

Η εξομολόγηση του Κώστα Καραφώτη: «Θα είμαι μέσα στον τοκετό»

Κώστας Καραφώτης: Σε φουλ εορταστικό πρόγραμμα μαζί με τη Ματθαία Σπιταδάκη

Λόγω των εορταστικών ημερών όμως, ο Κώστας Καραφώτης, αναλαμβάνει τα ηνία, μαζί με την Ματθαία Σπιταδάκη, με το live πρόγραμμα να διαμορφώνεται ως εξής: 24, 25, 26 και 27 Δεκεμβρίου, καθώς και 31,1,2,3 και 5 Ιανουαρίου, οι δύο σπουδαίοι ερμηνευτές, από τις 22.00 μμ, σας περιμένουν στο Κoukoutsi, σε μοναδικές βραδιές, με καλό τραγούδι και γευστικό μενού, για μουσικές στιγμές που θα θυμάστε για πάντα.

Κώστας Καραφώτης: Αυτός είναι ο νέος χώρος όπου θα διασκεδάζει τον κόσμο!

Κώστας Καραφώτης: Σε φουλ εορταστικό πρόγραμμα μαζί με τη Ματθαία Σπιταδάκη

Όσον αφορά τις Κυριακές, 28 Δεκεμβρίου και 4 Ιανουαρίου, την σκυτάλη θα κρατήσουν η Klodianna με τον Νίκο Καρτσωνάκη

