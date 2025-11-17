Κώστας Καραφώτης: Αυτός είναι ο νέος χώρος όπου θα διασκεδάζει τον κόσμο!

Έναν ολοκαίνουριο χώρο στον Πειραιά, εγκαινιάζει ο Κώστας Καραφώτης, το Koukoutsi Bar Restaurant, όπου υπόσχεται, να αποτελέσει, μια μοναδική, πρόταση διασκέδασης, συνδυάζοντας την υψηλή αισθητική, την γαστρονομία, και την εμπνευσμένη μουσική!

Από την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο από νωρίς (10:00 μμ), ο δημοφιλής ερμηνευτής, έχοντας στο πλευρό του, την ταλαντούχα ερμηνεύτρια, Ματθαία Σπιταδάκη, υπόσχονται, να χαρίσουν μοναδικές βραδιές, με κέφι, μουσική και υπέροχα τραγούδια, που όλοι έχουμε αγαπήσει.

Ο Κώστας Καραφώτης, που χρόνια τώρα πρωταγωνιστεί στην μουσική σκηνή, με τα τραγούδια του, τις επιλεκτικές live εμφανίσεις του αλλά και την αγάπη του για το καλό τραγούδι, με την βοήθεια του μαέστρου του, επιμελήθηκε, ένα πρόγραμμα, που «παντρεύοντας» σε νότες, το χτες με το σήμερα, θα μας ταξιδέψουν, σε όμορφα μουσικά μονοπάτια. Επιλέγοντας να μας παρασύρει σε όλα του τα αγαπημένα τραγούδια, έχοντας μαζί του, μια πολλά υποσχόμενη ερμηνεύτρια, που εκτιμά.

Ο Κώστας Καραφώτης με τη Ματθαία Σπιταδάκη

Η Ματθαία Σπιταδάκη, μια σπουδαία ερμηνεύτρια, με την σειρά της, που κινείται με ευαισθησία και φρεσκάδα, ανάμεσα στη σύνθεση το τραγούδι και το πιάνο, ενώνοντας το σύγχρονο με το διαχρονικό, με αναφορές από τη new age folk, τα party band και τον ελληνικό κινηματογράφο, ξεχωρίζει για τη μελωδικότητα της, και την ιδιαίτερη χροιάς, φωνή της!

Το Koukoutsi Bar Restaurant, ένα νέο μαγαζί-κόσμημα, ένα bar restaurant υψηλής αισθητικής, κουλτούρας και διακόσμησης, ευρωπαϊκών προδιαγραφών, που θα «παντρεύει» με επιτυχία, τις μοναδικές γεύσεις με το καλό τραγούδι.

Το ποδαρικό γίνεται την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, με τον Κώστα Καραφώτη και μαζί του τη Ματθαία Σπιταδάκη, όπου κάθε Παρασκευή και Σάββατο, θα ανεβάζουν το θερμόμετρο της διασκέδασης, ενώ τις Κυριακές, την σκυτάλη θα παίρνουν η Κlodianna με τον Νίκο Καρτσωνάκη, ενώ σύντομα θα ανακοινωθούν και τα ονόματα των καλλιτεχνών, για τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδες, που θα γεμίσουν με μουσική και κέφι τον Πειραιά!

Πάρτε μια γεύση από τις πρόβες τους και την χημεία του Κώστα Καραφώτη με την Ματθαία Σπιταδάκη