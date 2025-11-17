Φάρμα: Η Βαλεντίνα λιποθυμάει και σωριάζεται αλλά δεν την πιστεύουν!

Δες το αποκλειστικό απόσπασμα του αποψινού επεισοδίου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.11.25 , 13:15 Οι οικονομικές προβλέψεις για την Ελλάδα από την Κομισιόν
17.11.25 , 13:13 Σκάνδαλο στην Ρωσία: Ποδοσφαιριστής πιάστηκε στα πράσα με την ερωμένη του
17.11.25 , 13:11 Ένας φτερωτός αρχηγός σήμερα στο Cash Or Trash - Η αντίδραση των buyers!
17.11.25 , 13:01 Άση Μπήλιου: Στο σαλόνι του σπιτιού της βλέπει την αγαπημένη της σειρά
17.11.25 , 12:54 Πέρασε στον άνθρωπο το στέλεχος της γρίπης των πτηνών Η5Ν5
17.11.25 , 12:40 Φάρμα: Η Βαλεντίνα λιποθυμάει και σωριάζεται αλλά δεν την πιστεύουν!
17.11.25 , 12:38 Γιώργος Λιάγκας: Ποιος τον συμβούλεψε να στείλει εξώδικο στον Λαζόπουλο;
17.11.25 , 12:28 Γλυφάδα: Σπείρα ρήμαζε αυτοκίνητα - Τι είναι το jammer που χρησιμοποιούσαν
17.11.25 , 12:22 Τα πιο συχνά λάθη στις Black Friday αγορές και πώς να τα αποφύγεις
17.11.25 , 12:16 Ημερολόγιο Pirelli 2026: Έγινε η αποκάλυψη του
17.11.25 , 12:13 Δημήτρης Μακαλιάς: Σχολίασε τις αλλαγές στην εκπομπή της Τσολάκη
17.11.25 , 12:13 Άση Μπήλιου: Η πιο συναρπαστική εβδομάδα του Νοεμβρίου -κυρίως- για 3 ζώδια
17.11.25 , 11:58 Κοινός λογαριασμός: Τι ισχύει με τις αναλήψεις, κατασχέσεις και κληρονομιά
17.11.25 , 11:55 Έκτακτο δελτίο καιρού: Ισχυρές βροχές σε τρεις περιοχές της Ελλάδας
17.11.25 , 11:55 Σακχαρώδης διαβήτης: Γιατί «τρέφει» ιδιαίτερη αδυναμία στο γυναικείο φύλο
Πέρασε στον άνθρωπο το στέλεχος της γρίπης των πτηνών Η5Ν5
Αυτή είναι η πρώην αθλήτρια που εμπλέκεται στο κύκλωμα με τις απάτες
Πολυτεχνείο 2025: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας – Κλείνουν δρόμοι και σταθμοί
Ελαιοκομικό μητρώο: Πώς γίνεται η εγγραφή και η δήλωση - Τα δικαιολογητικά
Ράνια Καρατζαφέρη: Απαντά για τη σύλληψη και το επεισόδιο με αστυνομικούς
Άση Μπήλιου: Η πιο συναρπαστική εβδομάδα του Νοεμβρίου -κυρίως- για 3 ζώδια
Ντορέττα Παπαδημητρίου: Το νέο της επαγγελματικό βήμα και η προσωπική ζωή
Φάρμα: Η Βαλεντίνα λιποθυμάει και σωριάζεται αλλά δεν την πιστεύουν!
Γιώργος Λιάγκας: Ποιος τον συμβούλεψε να στείλει εξώδικο στον Λαζόπουλο;
Άση Μπήλιου: Στο σαλόνι του σπιτιού της βλέπει την αγαπημένη της σειρά
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το πρωί της Δευτέρας 17 Νοεμβρίου, στην εκπομπή Breakfast@Star, οι τηλεθεατές είχαν την ευκαιρία να δουν αποκλειστικό απόσπασμα από το νέο επεισόδιο της Φάρμας. Η σκηνή που προβλήθηκε προκάλεσε έντονα συναισθήματα και συζητήσεις, καθώς στο βίντεο, η Βαλεντίνα κατέρρευσε τη στιγμή της δοκιμασίας, προκαλώντας ανησυχία στους συμπαίκτες της και έντονη αγωνία στο τηλεοπτικό κοινό. Σύμφωνα με τα πλάνα, η Βαλεντίνα λιποθυμάει σχεδόν ακαριαία, ενώ μερικοί από τους συμμετέχοντες τρομάζουν και προσπαθούν να την βοηθήσουν. Άλλοι πάλι δυσκολεύονται να πιστέψουν ότι όσα βλέπουν συμβαίνουν στην πραγματικότητα.

φαρμα

Δες τη ΦΑΡΜΑ

Ο Δημήτρης και ο Λευτέρης εκφράζουν ανοιχτά τη δυσπιστία τους απέναντι στο περιστατικό: «Αν δεν πει γιατρός ότι έχει κάποιο πρόβλημα, δεν πιστεύω τίποτα», λέει ο Λευτέρης, ενώ ο Δημήτρης σχολιάζει χαρακτηριστικά: «Ο πιο ψεύτικος άνθρωπος που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Νόμιζα ότι τα είχα δει όλα, αλλά αυτή η κοπέλα μας εκπλήσσει συνέχεια».

φαρμα

Μη χάσετε το νέο επεισόδιο της Φάρμας απόψε, στις 21.00 στο Star

Η συγκεκριμένη σκηνή δείχνει μόνο ένα μικρό μέρος από τις δυνατές και απαιτητικές δοκιμασίες που περιμένουν τους παίκτες στη Φάρμα, ένα από τα πιο επιτυχημένα διεθνή τηλεοπτικά format, που επιστρέφει φέτος για 3η σεζόν στην ελληνική τηλεόραση, με παρουσιαστή τον αγαπημένο Λεωνίδα Κουτσόπουλο. Οι συμμετέχοντες καλούνται να ζήσουν ένα αυθεντικό ταξίδι στην ελληνική ύπαιθρο, σε απόλυτη αρμονία με τη φύση, μακριά από τις ανέσεις της σύγχρονης ζωής και με γνώμονα τους αδιαπραγμάτευτους νόμους της φύσης.

Οι παίκτες διεκδικούν το μεγάλο έπαθλο των 50.000 ευρώ, αντιμετωπίζοντας καθημερινά προκλήσεις που απαιτούν δύναμη, αντοχή και δεξιοτεχνία. Στο πλαίσιο αυτό, τα παιχνίδια τους δοκιμάζουν σωματικά και ψυχολογικά, ενώ μόνο η επιμονή και η αποφασιστικότητα τους δίνει τη δυνατότητα να κερδίσουν παροχές και έπαθλα που κάνουν την επιβίωση στην ύπαιθρο πιο εύκολη. Οι συνθήκες είναι απαιτητικές, οι αντιδράσεις αληθινές και οι ανατροπές συνεχείς. 

Με ένταση, απρόβλεπτες καταστάσεις και δυναμικά αγωνίσματα, η Φάρμα υπόσχεται για ακόμα μία σεζόν να καθηλώσει το κοινό, προσφέροντας στιγμές που προκαλούν συζητήσεις και σχολιασμό. Το απόσπασμα από το επεισόδιο της Δευτέρας ήταν μόνο μια μικρή γεύση από το τι θα ακολουθήσει.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΡΜΑ
 |
ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ
 |
BREAFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top