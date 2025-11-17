Φάρμα: Η Βαλεντίνα λιποθυμάει και σωριάζεται αλλά δεν την πιστεύουν!

Το πρωί της Δευτέρας 17 Νοεμβρίου, στην εκπομπή Breakfast@Star, οι τηλεθεατές είχαν την ευκαιρία να δουν αποκλειστικό απόσπασμα από το νέο επεισόδιο της Φάρμας. Η σκηνή που προβλήθηκε προκάλεσε έντονα συναισθήματα και συζητήσεις, καθώς στο βίντεο, η Βαλεντίνα κατέρρευσε τη στιγμή της δοκιμασίας, προκαλώντας ανησυχία στους συμπαίκτες της και έντονη αγωνία στο τηλεοπτικό κοινό. Σύμφωνα με τα πλάνα, η Βαλεντίνα λιποθυμάει σχεδόν ακαριαία, ενώ μερικοί από τους συμμετέχοντες τρομάζουν και προσπαθούν να την βοηθήσουν. Άλλοι πάλι δυσκολεύονται να πιστέψουν ότι όσα βλέπουν συμβαίνουν στην πραγματικότητα.

Δες τη ΦΑΡΜΑ

Ο Δημήτρης και ο Λευτέρης εκφράζουν ανοιχτά τη δυσπιστία τους απέναντι στο περιστατικό: «Αν δεν πει γιατρός ότι έχει κάποιο πρόβλημα, δεν πιστεύω τίποτα», λέει ο Λευτέρης, ενώ ο Δημήτρης σχολιάζει χαρακτηριστικά: «Ο πιο ψεύτικος άνθρωπος που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Νόμιζα ότι τα είχα δει όλα, αλλά αυτή η κοπέλα μας εκπλήσσει συνέχεια».

Μη χάσετε το νέο επεισόδιο της Φάρμας απόψε, στις 21.00 στο Star

Η συγκεκριμένη σκηνή δείχνει μόνο ένα μικρό μέρος από τις δυνατές και απαιτητικές δοκιμασίες που περιμένουν τους παίκτες στη Φάρμα, ένα από τα πιο επιτυχημένα διεθνή τηλεοπτικά format, που επιστρέφει φέτος για 3η σεζόν στην ελληνική τηλεόραση, με παρουσιαστή τον αγαπημένο Λεωνίδα Κουτσόπουλο. Οι συμμετέχοντες καλούνται να ζήσουν ένα αυθεντικό ταξίδι στην ελληνική ύπαιθρο, σε απόλυτη αρμονία με τη φύση, μακριά από τις ανέσεις της σύγχρονης ζωής και με γνώμονα τους αδιαπραγμάτευτους νόμους της φύσης.

Οι παίκτες διεκδικούν το μεγάλο έπαθλο των 50.000 ευρώ, αντιμετωπίζοντας καθημερινά προκλήσεις που απαιτούν δύναμη, αντοχή και δεξιοτεχνία. Στο πλαίσιο αυτό, τα παιχνίδια τους δοκιμάζουν σωματικά και ψυχολογικά, ενώ μόνο η επιμονή και η αποφασιστικότητα τους δίνει τη δυνατότητα να κερδίσουν παροχές και έπαθλα που κάνουν την επιβίωση στην ύπαιθρο πιο εύκολη. Οι συνθήκες είναι απαιτητικές, οι αντιδράσεις αληθινές και οι ανατροπές συνεχείς.

Με ένταση, απρόβλεπτες καταστάσεις και δυναμικά αγωνίσματα, η Φάρμα υπόσχεται για ακόμα μία σεζόν να καθηλώσει το κοινό, προσφέροντας στιγμές που προκαλούν συζητήσεις και σχολιασμό. Το απόσπασμα από το επεισόδιο της Δευτέρας ήταν μόνο μια μικρή γεύση από το τι θα ακολουθήσει.