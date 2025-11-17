Σπίτι Μου 2: Παράταση στην προθεσμία - Διεύρυνση στα εισοδηματικά κριτήρια

Αλλαγές στο πρόγραμμα «Σπίτι Μου 2» ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης.

Μιλώντας συγκεκριμένα στον Σκάι αναφέρθηκε σε παράταση 5 μηνών για την υποβολή αιτήσεων, δηλαδή μέχρι τις 31 Μαΐου του 2026 αντί για τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Σπίτι μου 2: Διεύρυνση στα εισοδηματικά κριτήρια

Ο κ. Παπαθανάσης ανακοίνωσε επίσης διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων τα οποία θα ανέρχονται:

Άγαμος: Από 20.000€ στα 25.000€.

Έγγαμος: Από 28.000 ευρώ στα 35.000€.

Προσαύξηση για παιδιά: Από 4.000€/τέκνο στα 5.000€/τέκνο

Το όριο για μονογονεϊκές οικογένειες: Αυξάνεται από τα 31.000€ στα 39.000€.

Όπως διευκρίνισε πάντως δεν εξετάζονται αλλαγές στα όρια ηλικίας (25- 50 ετών).

Η τελική εκταμίευση μετατίθεται επίσης από τις 30 Ιουνίου στις 31 Αυγούστου.

Ο κ. Παπαθανάσης δή Αυτήν τη στιγμή έχουν εγκριθεί 10.610 αιτήσεις, που αντιστοιχούν στο 65,9% του προϋπολογισμού των 2 δισ ευρώ

