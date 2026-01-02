Hyundai: Τι θα αποκαλύψει στην έκθεση CES 2026

Ο ρόλος της ρομποτικής και το«έξυπνο» εργοστάσιο

Ο ρόλος της ρομποτικής και το«έξυπνο» εργοστάσιο
Hyundai: Τι θα αποκαλύψει στην έκθεση CES 2026
tο Hyundai Motor Group δημοσίευσε μια εικόνα teaser σχετικά με τη συμμετοχή του στο CES 2026 (Consumer Electronics Show), όπου θα παρουσιάσει την AI Robotics Στρατηγική του με θέμα «Partnering Human Progress».

Οι λεπτομερείς ανακοινώσεις για την AI Robotics στρατηγική του Hyundai Motor Group θα γίνουν κατά τη διάρκεια της Hyundai Media Day, στις 5 Ιανουαρίου 2026, από 123.00 - 23.45μμ ώρα Ελλάδος), στο Mandalay Bay Convention Center στο Λας Βέγκας. Η φετινή διοργάνωση θα επικεντρωθεί στην επέκταση της τεχνολογίας AI Robotics εντός του Group Value Network, παρουσιάζοντας στρατηγικές για την επιτάχυνση της εμπορικής αξιοποίησης της AI Robotics μέσω της συνεργασίας ανθρώπου-ρομπότ και της ολοκληρωμένης τεχνολογικής ενσωμάτωσης σε επίπεδο Ομίλου.

Στο CES 2026, η Boston Dynamics, μέλος του Hyundai Motor Group, θα παρουσιάσει για πρώτη φορά στο ευρύ κοινό το νέο ρομπότ Atlas, βγάζοντάς το από το εργαστήριο στη σκηνή.Παράλληλα, το Hyundai Motor Group θα παρουσιάσει στρατηγικά σχέδια για την εκπαίδευση, μάθηση και ανάπτυξη της AI Robotics, αξιοποιώντας το Group Value Network και την προσέγγιση Software-Defined Factory (SDF).

Η SDF της Hyundai περιλαμβάνει τόσο μια καινοτόμο στρατηγική παραγωγής όσο και ένα προηγμένο «έξυπνο εργοστάσιο» που λειτουργεί μέσω δεδομένων και λογισμικού, μεγιστοποιώντας την ευελιξία και την ταχύτητα σε όλη τη διαδικασία παραγωγής και οδηγώντας την καινοτομία στη βιομηχανία.

 

HYUNDAI
 |
ΕΚΘΕΣΗ CES 2026
