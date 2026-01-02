Νεκρή σε ξενοδοχείο βρέθηκε η 34χρονη κόρη του Τόμι Λι Τζόουνς

Ποια ήταν Βικτόρια Τζόουνς

02.01.26 , 09:04 Νεκρή σε ξενοδοχείο βρέθηκε η 34χρονη κόρη του Τόμι Λι Τζόουνς
Νεκρή σε ξενοδοχείο βρέθηκε η 34χρονη κόρη του Τόμι Λι Τζόουνς
Κοσμος
Νεκρή σε ξενοδοχείο στο Σαν Φρανσίσκο βρέθηκε την Πρωτοχρονιά η 34χρονη κόρη του ηθοποιού Τόμι Λι Τζόουνς, Βικτόρια. 

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Σαν Φρανσίσκο επιβεβαίωσε ότι ανταποκρίθηκε σε επείγον ιατρικό περιστατικό στο ξενοδοχείο Fairmont του Σαν Φρανσίσκο λίγο πριν από τις 3 τα ξημερώματα (τοπική ώρα) της Πέμπτης. Όπως ανέφερε, ένα άτομο, του οποίου τα στοιχεία δε δόθηκαν στη δημοσιότητα, βρέθηκε νεκρό στο σημείο.

Το Αστυνομικό Τμήμα του Σαν Φρανσίσκο επιβεβαίωσε ότι αστυνομικοί μετέβησαν στο ξενοδοχείο, όπου σε συνεργασία με διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατο μιας ενήλικης γυναίκας, χωρίς να ανακοινωθεί το όνομά της.

Νεκρή σε ξενοδοχείο η κόρη του οσκαρικού ηθοποιού Τόμι Λι Τζόουνς

Ο Τόμι Λι Τζόουνς με την κόρη του Βικτόρια σε παλαιότερη δημόσια εμφάνιση / Φωτογραφία αρχείου AP (Richard Shotwell)

Παράλληλα, το NBC Bay Area μετέδωσε ότι αστυνομική πηγή ανέφερε στο μέσο πως η γυναίκα που βρέθηκε νεκρή στο ξενοδοχείο πιστεύεται ότι είναι η Βικτόρια.

Τα αίτια θανάτου παραμένουν άγνωστα, ωστόσο, σύμφωνα με το NBC Bay Area, δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Το ξενοδοχείο Fairmont του Σαν Φρανσίσκο, το Γραφείο του Ιατροδικαστή της πόλης, καθώς και εκπρόσωπος του Τόμι Λι Τζόουνς, δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα στα αιτήματα για σχόλιο.

Ποια ήταν η Βικτόρια Τζόουνς

Η Βικτόρια ήταν κόρη του 79χρονου Τόμι Λι Τζόουν και της πρώην συζύγου του Κίμπερλι Κλάφλεϊ. Το ζευγάρι έχει επίσης έναν γιο, τον Όστιν Τζόουνς, 43 ετών.

Η Βικτόρια έκανε περιορισμένες εμφανίσεις στον χώρο της υποκριτικής σε νεαρή ηλικία, με πρώτη συμμετοχή στην ταινία του πατέρα της Men in Black II το 2002. Εμφανίστηκε, επίσης, στην ταινία The Three Burials of Melquiades Estrada (2005), την οποία σκηνοθέτησε ο πατέρας της και στην οποία συμμετείχε και η μητριά της, Ντον Λόρελ-Τζόουνς, ως φωτογράφος πλατό.

Πέρα από τον κινηματογράφο, η Βικτόρια είχε εμφανιστεί και στη δημοφιλή εφηβική τηλεοπτική σειρά One Tree Hill, σε ένα επεισόδιο το 2003.

Ο Τόμι Λι Τζόουνς είναι βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, έχοντας κερδίσει το Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία The Fugitive το 1993. Έχει επίσης πρωταγωνιστήσει σε γνωστές παραγωγές όπως JFK, η σειρά ταινιών Men in Black, No Country for Old Men και Lincoln, μεταξύ άλλων.

ΤΟΜΙ ΛΙ ΤΖΟΟΥΝΣ
