Το πρωινό ρόφημα που συμβάλλει στη σωστή πέψη και την... καλή ψυχολογία!

Τι πρέπει να τρώμε και να πίνουμε ώστε να ενισχύσουμε το ανοσοποιητικό μας σύστημα / Βίντεο: ΑΝΤ1

Ποιο είναι το καλύτερο πρωινό ρόφημα, το οποίο, σύμφωνα με τους διατροφολόγους, προσφέρει ενυδάτωση, συμβάλλει στη σωστή πέψη, τη μνήμη, καθώς και στην καλή ψυχολογία;

Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, το πιο αποτελεσματικό ρόφημα για το ξεκίνημα της ημέρας παραμένει το απλό νερό.

Φωτογραφία: Unsplash.com

Πόσο σημαντικό είναι να πίνουμε νερό το πρωί; Οι διατροφολόγοι εξηγούν

Η Αλεξάνδρα Χάρντι, RDN, LDN, εξηγεί ότι: «Η επανυδάτωση υποστηρίζει τις κυτταρικές και μεταβολικές διεργασίες, μπορεί να ωφελήσει το καρδιαγγειακό μας σύστημα και να ενισχύσει τη διάθεση και την γνωστική απόδοση».

Όπως επισημαίνει η Χάρντι: «Επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι η κατάσταση ενυδάτωσης επηρεάζει άμεσα την προσοχή, τη μνήμη και τη συνολική πνευματική λειτουργία. Τα ευρήματα αυτά ενισχύονται από πρόσφατη πιλοτική μελέτη, η οποία κατέγραψε ότι ηλικιωμένοι με καλύτερα επίπεδα ενυδάτωσης σημείωσαν υψηλότερες επιδόσεις σε τεστ μνήμης, μάθησης και ταχύτητας επεξεργασίας πληροφοριών».

Επιπρόσθετα, η Κέλλυ Τζόουνς, M.S., RD, CSSD, τόνισε ότι: «Παρατηρητικές μελέτες έχουν συνδέσει τη χαμηλή ημερήσια κατανάλωση νερού με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης άγχους ή κατάθλιψης τόσο σε ενήλικες όσο και σε εφήβους».

Σημαντικός είναι και ο ρόλος του νερού στην πέψη. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η επαρκής ενυδάτωση υποστηρίζει την κινητικότητα του στομάχου και τη διάσπαση των θρεπτικών συστατικών, ενώ η πρωινή κατανάλωση νερού μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας.

Το 60% του ανθρώπινου σώματος αποτελείται από νερό, ενώ είναι απαραίτητο για σχεδόν κάθε ζωτική λειτουργία / Φωτογραφίες: Unsplash.com

Οι ευεργετικές ιδιότητες του νερού στον ανθρώπινο οργανισμό

Όπως είναι γνωστό, το 60% του ανθρώπινου σώματος αποτελείται από νερό, ενώ αξίζει να επισημάνουμε ότι το νερό είναι απαραίτητο για σχεδόν κάθε λειτουργία του οργανισμού.

Παρακάτω αναφέρονται οι ευεργετικές του ιδιότητες:

Διασπά και μεταφέρει θρεπτικά συστατικά και οξυγόνο στα κύτταρα

Ρυθμίζει τη θερμοκρασία

Διατηρεί τους ιστούς ενυδατωμένους

Προστατεύει τα ζωτικά όργανα

Ενισχύει τη σωστή λειτουργία των αρθρώσεων.

Αν και πολλοί δεν αισθάνονται δίψα το πρωί, η Χάρντι εξηγεί ότι: «Συνήθως ξυπνάμε ελαφρώς αφυδατωμένοι λόγω της αναπνοής, της εφίδρωσης και της παραγωγής ούρων κατά τη διάρκεια της νύχτας».

Η Τζόουνς προσθέτει ότι: «Έπειτα από μια νύχτα ύπνου χωρίς φαγητό και υγρά, το σκέτο νερό προσφέρει στο σώμα ό,τι χρειάζεται για να επανενυδατωθεί και να υποστηρίξει τα βέλτιστα επίπεδα ενέργειας και την πέψη».